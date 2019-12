Thông tin gạo giả ở Cà Mau gây xôn xao dư luận

Liên quan thông tin một tài khoản Zalo tại Cà Mau đăng tin gạo giả gây xôn xao dư luận, ngành chức năng tỉnh Cà Mau vừa có báo cáo thể hiện, kết quả phân tích cho thấy, gạo này là gạo thật.

Theo đó, Trung tâm Dịch vụ và phân tích thí nghiệm TP HCM - Chi nhánh TP Cần Thơ sau khi phân tích mẫu đã cho kết quả: Hàm lượng Glucide đạt 76,2%, Protein thô 9,33%, tinh bột 73,1%. Đối chiếu vào so sánh bảng thành phần thực phẩm do Bộ Y tế ban hành thì hàm lượng mẫu gạo đã kiểm nghiệm là gạo tẻ máy. Qua đó kết luận, mẫu gạo do chủ tài khoản Zalo có tên "Do Tinh" đăng tải chính là gạo thật.

Nội dung tài khoản "Do Tinh" đăng trên mạng đã được cơ quan chức năng xác định là sai.

Trước đó, ngày 3/11, trên mạng Zalo “Do tinh” đăng thông tin, mua gạo tại chợ Thới Bình (Cà Mau), khi nấu cơm hạt gạo không nở ra bình thường và nghi ngờ đây có thể là gạo giả. Ngành chức năng Cà Mau đã vào cuộc xác định chủ tài khoản trên là ông Đỗ Thương Tính.

Đánh giá cảm quan ban đầu mẫu gạo do chủ tài khoản cung cấp, cho thấy: Gạo có mùi đặc trưng, không có mùi lạ; có màu trắng tự nhiên; hạt gạo có lớp cám bên ngoài; khi ngâm trong nước trương nở bình thường và không có căn cứ xác định đây là gạo giả.

Hình ảnh đăng tải kèm thông tin sai.

Sở Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn Cà Mau đã lấy mẫu gạo của ông Tính để kiểm nghiệm. Các cơ quan chuyên môn cũng đề nghị chủ tài khoản phải gỡ thông tin, đính chính thông tin và cam kết không đăng thông tin khi chưa có căn cứ hay kết luận của cơ quan chức năng có thẩm quyền./.