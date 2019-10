Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, giá USD trong nước ít biến động

Sáng nay (28/10), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức 23.152 VND/USD, giảm 3 đồng so với chốt phiên cuối tuần vừa qua.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.200 VND/USD và bán ra ở mức 23.797 VND/USD, không đổi ở chiều mua vào và giảm 3 đồng ở chiều bán ra.

Giá USD trong nước ít biến động. (Ảnh minh họa)

Thời điểm hiện tại, giá mua - bán USD tại các ngân hàng thương mại phổ biến trong khoảng 23.145 - 23.265 VND/USD.

Cụ thể, Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức: 23.145 đồng (mua) và 23.265 đồng (bán). Eximbank: 23.140 đồng (mua) và 23.250 đồng (bán).

Trên thị trường thế giới, đầu phiên giao dịch ngày 28/10 (giờ Việt Nam), đồng USD trên thị trường thế giới tăng nhẹ trở lại. Chỉ số USD index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, tăng 0,20% lên 97,597 điểm.

Tỷ giá euro so với USD tăng 0,05% lên 1,1082. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,07% lên 1,2830. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,07% lên 108,72./.