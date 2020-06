Xuất khẩu tôm được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh

Theo thống kê từ số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu tôm của Việt Nam tháng 4/2020 đạt 27.700 tấn, trị giá 237,6 triệu USD, tăng 10,4% về lượng và tăng 4,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019. Tính chung 4 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu tôm của Việt Nam đạt 98.350 tấn, trị giá 858,94 triệu USD, tăng 5,9% về lượng và tăng 2,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.



Giá xuất khẩu trung bình tôm của Việt Nam trong tháng 4/2020 đạt 8,56 USD/kg, giảm 0,5 USD/kg so với cùng kỳ năm 2019 và giảm nhẹ so với tháng 3/2020.

Vẫn còn khoảng 60% lượng ao nuôi tôm không được thả chủ yếu do thiếu tôm giống.

Xuất khẩu tôm tháng 4 của Việt Nam tăng so với cùng kỳ năm 2019 là do xuất khẩu tới Nhật Bản và Mỹ tăng, xuất khẩu sang Trung Quốc phục hồi mạnh. Trong khi xuất khẩu sang thị trường EU, Australia, Hong Kong, ASEAN, Đài Loan… giảm so với cùng kỳ năm 2019.

Việt Nam là thị trường cung cấp tôm lớn thứ 4 cho Mỹ trong tháng 4/2020, đạt 3.240 tấn, trị giá 35,05 triệu USD, giảm 9,3% về lượng và giảm 6% về trị giá so với tháng 4/2019; giá nhập khẩu tôm từ Việt Nam trung bình ở mức 10,8 USD/kg, tăng 0,7 USD/ kg so với tháng 3/2020 và tăng 0,4 USD/kg so với tháng 4/2019. Thị phần tôm Việt Nam theo lượng trong tổng nhập khẩu của Mỹ giảm từ 6,6% trong 4 tháng đầu năm 2019, xuống còn 5,9% trong 4 tháng đầu năm 2020.

Trong thời gian tới, xuất khẩu tôm của Việt Nam dự báo sẽ tăng trưởng do nhu cầu tại một số thị trường dần phục hồi sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát. Bên cạnh đó, nguồn cung tôm của một số nước sản xuất chính như Ấn Độ dự kiến sẽ bị tác động bởi lệnh phong tỏa của nước này.

Bên cạnh đó, xuất khẩu tôm sang EU trong thời gian tới sẽ được hỗ trợ bởi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA). Ngày 8/6/2020, Quốc hội Việt Nam đã phê chuẩn hiệp định EVFTA, dự kiến Hiệp định sẽ được thực thi từ ngày 1/8/2020.

Theo Hiệp định EVFTA, thuế nhập khẩu các mặt hàng tôm (tươi, đông lạnh, ướp lạnh) từ Việt Nam vào EU sẽ giảm từ mức thuế cơ bản 12 – 20% xuống còn 0% ngay khi Hiệp định có hiệu lực; thuế nhập khẩu tôm chế biến sẽ về 0% sau 7 năm kể từ sau khi Hiệp định có hiệu lực.