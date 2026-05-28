Thiếu cát, đá thi công, Cần Thơ tìm giải pháp bảo đảm tiến độ cao tốc

Thứ Năm, 21:08, 28/05/2026
VOV.VN - Thiếu nguồn cát, đá phục vụ thi công đang gây áp lực lớn lên tiến độ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 qua địa bàn Cần Thơ. Trước nguy cơ chậm tiến độ, thành phố cùng chủ đầu tư, nhà thầu khẩn trương tìm thêm nguồn vật liệu, đồng thời tính phương án sử dụng cát thương mại để bảo đảm tiến độ.

Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 đi qua địa bàn Cần Thơ có chiều dài hơn 132 km và được chia làm 3 dự án thành phần 2,3,4. Tổng nhu cầu cát cho dự án hơn 16,6 triệu m³ và đá hơn 4,1 triệu m³.

Thiếu cát, đá thi công, Cần Thơ tìm giải pháp bảo đảm tiến độ cao tốc.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ (chủ đầu tư), đến nay khối lượng cát đưa về công trường gần 10,6 triệu m³. Tuy nhiên, tiến độ vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Hiện dự án thành phần 3 đã đủ nguồn cát, còn dự án thành phần 2 cần khoảng 800.000 m³ cát từ nay đến cuối tháng 7/2026 để hoàn thành gia tải giai đoạn 1; dự án thành phần 4 cần khoảng 2,5 triệu m³ cát nhằm bảo đảm tiến độ nền đường.

Ông Phan Minh Trí, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ cho biết, trước những khó khăn của dự án, Ban Quản lý dự án đã làm việc với các tỉnh An Giang, Vĩnh Long để tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu. Nếu như các mỏ được đưa vào khai thác đúng tiến độ, cùng với việc nâng công suất các mỏ hiện hữu sẽ cơ bản sẽ đáp ứng nhu cầu cát. Tuy vậy, trước những khó khăn và đảm bảo tiến độ dự án, Ban Quản lý đề xuất cơ chế sử dụng cát thương mại bù đắp thiếu hụt, bảo đảm tiến độ dự án theo yêu cầu của Quốc hội và Chính phủ.

Cũng theo ông Phan Minh Trí, nguồn đá cho dự án cũng đang gặp khó khăn, tổng nhu cầu của ba dự án cần trên 4,1 triệu m³, đến nay mới có khoảng 878.000 m³ đá về tới công trường. Trong đó, tỉnh An Giang dự kiến cung cấp khoảng 1,6 triệu m³ đá từ mỏ Antraco. Tuy nhiên, tổng khối lượng còn thiếu vẫn gần 2,5 triệu m³. Trước thực trạng này, Ban Quản lý dự án và các nhà thầu đang tiếp tục làm việc với Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh để tìm nguồn cung bổ sung.

“Từ nay đến 30/7/2026 chúng ta có 800.000 m³ cát để hoàn thành gia tải giai đoạn 1, đây  là điều kiện tiên quyết, trong khi thời gian chờ lún cũng 12 tháng. Để đảm bảo được 800.000 m³ cát thì hai mỏ mới được gia hạn Bình Phú Xuân và Lục Sĩ Thành phải đưa vào khai thác trong giữa tháng 6. Cùng với đó nâng công suất các mỏ tỉnh Tiền Giang (cũ). Thứ ba nếu không đảm bảo được thì có giải pháp mua thương mại để làm sao bù trừ cho đủ 800.000 m³ cát này”, ông Trí thông tin.

Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 qua địa bàn thành phố Cần Thơ đang gặp nhiều khó khăn về nguồn vật liệu cát.

Ông Nguyễn Hoàng Phương, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng dịch vụ và Thương mại 68 cho biết, đơn vị đang thi công gói thầu số 14 thuộc Dự án thành phần 2 và gói thầu số 12 thuộc Dự án thành phần 4 cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Trong đó, gói thầu số 14 thi công khoảng 2,2 km phần đường và 3 cây cầu. Đến nay, các hạng mục cầu đã hoàn thành, còn phần đường đã triển khai đắp nền và đang gia tải bằng đá dăm. Theo kế hoạch trong tháng 6 này sẽ hoàn thành công tác gia tải để chuyển sang giai đoạn chờ lún, tiến độ gói thầu này cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, gói thầu số 12 thuộc Dự án thành phần 4 vẫn còn thiếu khoảng 133.000 m³ cát san lấp. Nếu không được bổ sung đủ nguồn cát trong thời gian sớm nhất, tiến độ gia tải nền đường kéo dài sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch hoàn thành dự án.

Khối lượng cát đưa về công trường gần 10,6 triệu m³.

Công ty Tập đoàn Định An đang thi công 3 gói thầu số 11, 13 và 14 với tổng chiều dài khoảng 12 km đang gặp khó khăn về nguồn cát, khối lượng còn thiếu khoảng 370.000 m³. Ông Hoàng Quang Tâm, Phó Tổng Giám đốc Công ty kiến nghị thành phố Cần Thơ tiếp tục hỗ trợ, phối hợp với UBND tỉnh An Giang và các cơ quan chuyên môn để đẩy nhanh quá trình cấp phép khai thác, tạo điều kiện đưa khoảng 370.000 m³ cát về công trường, bảo đảm tiến độ dự án.

Ngoài khó khăn về cát, ông Hoàng Quang Tâm cũng cho biết, nguồn đá xây dựng hiện cũng thiếu hụt so với nhu cầu thực tế. Để chủ động nguồn vật liệu, Công ty đã chủ động làm việc với các đơn vị cung cấp đá tại Đồng Nai, Bình Dương (cũ) . Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có kết quả.

Trung tá Trương Xuân Thành, Phó Giám đốc Ban điều hành Trường Sơn 12, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn cho biết, đơn vị đứng đầu liên danh thi công gói thầu số 11 Dự án thành phần 4, với tổng chiều dài khoảng 14,5 km. Đến nay toàn bộ hạng mục cầu, cống cơ bản đã hoàn thành. Khó khăn lớn nhất hiện nay vẫn là nguồn cát san lấp, khi gói thầu còn thiếu hơn 300.000 m3 cát phục vụ gia tải nền đường.

Hiện nay, theo kế hoạch phải hoàn thành công tác gia tải trước tháng 7/2026 sẽ áp lực trong điều kiện hiện nay. Theo tính toán, với năng lực tiếp nhận vật liệu khoảng 4.000 m3/ngày thì riêng khối lượng còn thiếu khoảng 300.000 m3 cũng cần tối thiểu khoảng 80 ngày để vận chuyển, tập kết và thi công gia tải, chưa kể thời gian lu lèn, xử lý nền. Vì vậy, cần tính toán, điều chỉnh tiến độ phù hợp với điều kiện thực tế thi công và đơn vị sẽ huy động tối đa nhân lực, thiết bị và phối hợp với các địa phương để bảo đảm tiến độ dự án theo yêu cầu của Chính phủ.

“Đối với cát thương mại cũng đã đề xuất ra, so với tất cả các mỏ và kể cả chúng ta đang đi tìm các địa phương khác, hoặc thành phố Cần Thơ bao nhiêu mỏ là mỏ thương mại thì chúng tôi chưa tìm thấy được, chỉ có hỏi Sở Xây dựng thôi. Bây giờ cát thương mại đơn vị, doanh nghiệp nào bán đầy đủ giấy tờ thì chúng tôi đồng ý mua, việc đấy cũng tính toán cho phù hợp”, Trung tá Trương Xuân Thành thông tin.

Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 đi qua địa bàn Cần Thơ có chiều dài hơn 132 km và được chia làm 3 dự án thành phần.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho rằng tiến độ dự án chưa đạt yêu cầu do nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trong đó, một số nhà thầu chưa chủ động đầy đủ về nguồn vật liệu, việc phối hợp giữa các đơn vị liên danh, giữa nhà thầu với chủ đầu tư và các sở, ngành còn hạn chế; vẫn còn tình trạng chậm khai thác tại một số mỏ được cấp phép.

Ông Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh, mục tiêu theo Nghị quyết của Quốc hội là đến tháng 7/2027 cơ bản hoàn thành dự án để thông xe kỹ thuật và cuối năm 2027 đưa vào khai thác chính thức. Trong khi đó, thời gian còn lại không nhiều, khối lượng công việc lớn. Vì vậy, các nhà thầu rà soát, xây dựng lại kế hoạch thi công; chủ động tìm kiếm, đề xuất thêm nguồn vật liệu; tăng cường nhân lực, máy móc, bãi tập kết vật tư phục vụ thi công, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của khu vực.

“Đề nghị tất cả các nhà thầu khi quá trình triển khai thực hiện nghiệm thu khối lượng đề nghị phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, chúng ta có khâu kiểm tra, giám sát cụ thể, đặc biệt khi mà muốn điều chỉnh giá thì phải cung cấp đầy đủ hồ sơ để cơ sở chủ đầu tư phối hợp điều chỉnh giá”, ông Tuyên yêu cầu.

Phấn đấu hoàn thành dự án theo yêu cầu.

Trước áp lực tiến độ ngày càng lớn trong khi nguồn vật liệu vẫn chưa được bảo đảm ổn định, thành phố Cần Thơ yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị liên quan tiếp tục rà soát tiến độ từng gói thầu, chủ động tìm kiếm thêm nguồn cung cát, đá và xây dựng phương án thi công phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng hoàn thành đúng mục tiêu đề ra, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông vùng Châu thổ Cửu Long.

Phạm Hải/VOV-ĐBSCL
VOV.VN - Cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng đang được đề xuất mở rộng từ 4 lên 6 làn xe, nâng nền đường lên hơn 32m, với tổng vốn gần 30.000 tỷ đồng, nhằm tăng năng lực khai thác, kết nối vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long.

VOV.VN - Cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ hiện đang có quy mô 4 làn xe hạn chế. Trước nhu cầu phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông trục kết nối từ TP.HCM đến khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Tập đoàn Đèo Cả đề xuất nghiên cứu đầu tư mở rộng tuyến cao tốc này lên quy mô 6 làn xe theo phương thức đối tác công-tư (PPP).

VOV.VN - Chiều 18/12, Đoàn công tác của Trung ương do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau trước ngày thông xe kỹ thuật (19/12). Về phía lãnh đạo TP. Cần Thơ, cùng đi có ông Nguyễn Văn Hoà, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng lãnh đạo các sở, ngành.

VOV.VN - Dự án thành phần 4 thuộc Dự án cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng có chiều dài tuyến khoảng 58km. Hiện chủ đầu tư dự án, các nhà thầu, kỹ sư, công nhân xây dựng đang nỗ lực triển khai thi công để dự án đảm bảo tiến độ theo đúng kế hoạch dù hiện nay đang bước vào mùa mưa.

VOV.VN - Nguồn cát thi công cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng hiện vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án. Bộ GTVT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về nguồn vật liệu xây dựng tuyến cao tốc này.

