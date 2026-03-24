Thu hút các nhà đầu tư Australia tham gia vào Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam

Trong chương trình hoạt động kéo dài từ ngày 23 - 27/3, Quỹ Vintage Point cùng với Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam và đại diện một số doanh nghiệp Việt Nam gặp mặt một số quỹ và nhà đầu tư tại Australia để giới thiệu về các cơ hội đầu tư mới tại Việt Nam thông qua Trung tâm Tài chính Quốc tế, định chế tài chính mới vừa được Việt Nam thành lập vào tháng 2/2026.

Ông Colin Mullins, Tổng giám đốc Quỹ Vintage Point có trụ sở tại Singapore khẳng định, đây là thời điểm thích hợp để các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có nhà đầu tư Australia rót vốn vào thị trường Việt Nam thông qua Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam.

“Tôi cho rằng, trên khía cạnh tài chính, đây là thời điểm rất đặc biệt của Việt Nam. Việt Nam đã chấp nhận các định chế về vốn, bao gồm cả các định chế quốc tế. Tôi cho rằng, Australia có lợi thế khi có thể đầu tư vốn vào lĩnh vực hạ tầng-lĩnh vực đang có nhu cầu rất cao của Việt Nam. Vì các quỹ hưu trí ở Australia có giá trị tới hơn 4.000 tỷ USD, trong đó hầu hết đang đầu tư tại Australia, tuy nhiên họ cũng muốn đầu tư ra bên ngoài Australia nên tôi cho rằng, việc Việt Nam thành lập các trung tâm tài chính quốc tế sẽ mở ra cơ hội để các nhà đầu tư Australia có thể sử dụng nguồn vốn của mình tại Việt Nam”, ông Colin Mullins nhấn mạnh.

Cuộc làm việc tại Quốc hội bang Victoria vào trưa 24/3/2026

Khi Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam được thành lập vào tháng 2/2026, Quỹ đầu tư Vintage Poin đã cam kết sẽ thút hút nguồn vốn lên tới 10 tỷ USD vào trung tâm trong 5 năm tới, trong đó Australia được đánh giá là nơi có nhiều tiềm năng.

Ông Colin Mullins cho rằng, bất động sản và nông nghiệp là hai lĩnh vực có thể hấp dẫn các nhà đầu tư Australia: “Tôi cho rằng, bất động sản là lĩnh vực đầu tiên song ngoài ra còn có các dự án hạ tầng cơ sở, hạ tầng bất động sản trong các lĩnh vực trọng tâm. Đồng thời nông nghiệp cũng là một lĩnh vực có nhiêu cơ hội. Ngành nông nghiệp đóng góp tới 1/4 GDP của Việt Nam trong khi Australia là nhà sản xuất nông nghiệp lớn vì thế cũng tôi muốn thúc đẩy sự phát triển thị trường hàng hóa cho ngành nông nghiệp, thông qua Trung tâm Tài chính Quốc tế để đầu tư vào nông nghiệp. Đây là một lĩnh vực trọng tâm của Vintage point”.

Ông Colin Mullins, Tổng giám đốc Quỹ Vintage Point

Ông Richard McClellan, Giám đốc điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM khẳng định, với các nhà đầu tư Australia, Việt Nam có nhiều lợi thế từ mối quan hệ tốt đẹp sẵn có giữa hai nước cũng như sự kết nối giữa người dân hai bên đang tạo ra nền tảng để các nhà đầu tư tin tưởng và tham gia vào thị trường tài chính của Việt Nam.

“Đầu tiên đó là không có nhiều cơ hội đầu tư tại Australia vì thế nguồn vốn lớn của Australia cần có địa chỉ để đầu tư. Khi họ tìm kiếm địa điểm đầu tư thì họ tìm kiếm nơi nào mà có thể tạo ra nhiều lợi nhuận, các lợi nhuận này có thể dự đoán trước được hay không và rủi ro phải đánh đổi để có được khoản lợi nhuận này là gì. Hiện tại, nhìn ở góc độ vĩ mô, lợi nhuận thu được ở Việt Nam là rất lớn, 8% vào năm ngoái. Việt Nam cũng có sự ổn định chính trị mà tất cả các quốc gia khác phải ghen tỵ, trên khía cạnh là sự ổn định có thể thúc đẩy cải cách qua mỗi năm. Hầu hết các quốc gia khác đều có sự thay đổi lãnh đạo sau 4-5 năm, Việt Nam cũng vậy nhưng có sự tiếp nối dựa trên hệ thống có sự thống nhất cao khiến cho dù thay đổi lãnh đạo nhưng hướng đi của đất nước không thay đổi”.

Ông Richard McClellan, TGĐ Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh.

Trong ngày hôm nay, đoàn công tác đã gặp ông Wayne Swan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ hưu trí xây dựng CBUS; bà Amanda Topping, Giám đốc Thông tin của Cơ quan Tín dụng xuất khẩu của chính phủ Australia (Export Finance Australia”; ông Carl Astori, người đứng đầu bộ phận Bất động sản của Quỹ Hưu trí Australia; ông Hiram Wanigaskera, một lãnh đạo của Quỹ đầu tư IFM Investors; ông Sumit Kanodia thuộc Quỹ Ninety-One EM và ông Craig Thornburn thuộc Quỹ Future Fund cùng nhiều nhà đầu tư khác.

Ông Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch Công ty Shinec

Tại các cuộc gặp, ông Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch Công ty Shinec, Chủ đầu tư Khu Công nghiệp Nam Cầu Kiền tại Hải Phòng, thành viên của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam khẳng định, các thành viên trong đoàn đều chia sẻ về những thuận lợi trong môi trường kinh doanh tại Việt Nam để các nhà đầu tư an tâm:

“Tôi đã nói với các quỹ đầu tư và nhà đầu tư và nhà đầu tư nước ngoài rằng, Việt Nam là một trong những quốc gia có chính sách cải cách hành chính mạnh mẽ. Tôi lấy ví dụ như chuyển từ 6 cấp xuống 3 cấp hành chính. Đây là một trong những cái cực kỳ thuận lợi. Vấn đề thứ hai là rút ngắn thời gian xét duyệt và rút ngắn thời gian chấp nhận thủ tục đầu tư. Vấn đề thứ ba là hiện nay đối với Việt Nam, chính phủ đã giao toàn quyền cho các tỉnh và thành phố để giải quyết các thủ tục hành chính và quy hoạch phát triển kinh tế địa phương. Tiếp theo nữa là môi trường an ninh của Việt Nam tốt. Một vấn đề nữa là Nghị quyết 68 ra đời về kinh tế tư nhân, kinh tế tư nhân của Việt Nam là một trong những nền kinh tế rất năng động và các doanh nhân Việt Nam rất có khát vọng phát triển. Như vậy đây là sự tin tưởng tuyệt đối từ các nhà đầu tư đối với Việt Nam”.

Đoàn công tác kỳ vọng, qua chuyến đi này, các nhà đầu tư Australia sẽ hiểu hơn về những thay đổi quan trọng trong thị trường tài chính của Việt Nam cùng với các thuận lợi và ưu thế để từ đó tìm hiểu thêm và cân nhắc đầu tư vào Việt Nam.