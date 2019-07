Thu thuế 6 tháng đầu năm ước đạt 598.000 tỷ đồng

Hôm nay (15/7), tại Hà Nội, Tổng cục thuế tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác thu thuế 6 tháng cuối năm 2019.

Theo Tổng cục thuế, kết quả thu 6 tháng đầu năm nay do Tổng cục Thuế quản lý ước đạt gần 598.000 tỷ đồng, bằng 51,2% so với dự toán pháp lệnh, tăng 12,5% so với cùng kỳ.

6 tháng đầu năm, 50/63 địa phương thu nội địa vượt 50% dự toán cả năm. Ảnh minh họa: KT.

Điều đáng chú ý, có 50/63 địa phương tiến độ thu nội địa đạt trên 50% dự toán, trong đó có 44/63 địa phương đạt khá (tức trên 52%). Để đạt được số thu này, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo tiếp tục nâng cấp hệ thống Quản lý thuế tập trung đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thuế.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cấp cổng thông tin điện tử để cung cấp dịch vụ thuế điện tử cho người nộp thuế và triển khai giám sát hoàn thuế tự động.

Đáng chú ý, cơ quan Thuế các cấp cũng đã tập trung tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế về cơ chế chính sách thuế mới, nhất là nghĩa vụ quyết toán thuế 2018, nhờ đó đã giúp cộng đồng doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế thuận lợi.

Ông Cao Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục thuế cho biết, 6 tháng vừa qua được sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Bộ Tài chính, thu ngân sách 6 tháng đạt kết quả tốt và là một trong số kết quả cao nhất những năm gần đây.

Tuy nhiên, lãnh đạo Tổng cục thuế cũng chỉ ra một số khó khăn hạn chế ảnh hưởng, tác động đến công tác thu như tình hình khu vực quốc tế, hạn hán thiên tai, tình trạng trốn thuế, chuyển giá còn phức tạp.

Số nợ thuế không có khả năng thu hồi còn cao và tính phức tạp trong quản lý thuế nói chung và quản lý cán bộ nói riêng thể hiện qua việc xuất hiện tình trạng khiếu nại khiếu kiện và đơn thư. Đây là những nội dung cốt yếu trong công tác quản lý thuế 6 tháng cuối năm.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà nêu yêu cầu về giải pháp ngành thuế cần nỗ lực trong công tác thu ngân sách nhà nước trong 6 tháng cuối năm nay.

“Các đơn vị trong hệ thống thuế cần tiếp tục khẩn trương tích cực trong việc tập trung nguồn thu ngân sách nhà nước vượt 5% so với dự toán được Quốc hội giao. Trong đó, riêng thu nội địa trừ đi tiền xổ số kiến thiết, tiền thu sử dụng đất và chênh lệch lợi nhuận thì toàn ngành của chúng ta phải phấn đấu đạt được dự toán giao”, Thứ trưởng Hà nhấn mạnh.