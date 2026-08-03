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Thúc đẩy đổi mới sáng tạo qua Hội thảo nông nghiệp thông minh Australia - Vietnam

Thứ Hai, 14:04, 03/08/2026
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VOV.VN - Hội thảo nông nghiệp thông minh Australia - Vietnam 2026 quy tụ gần 150 đại biểu nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chia sẻ giải pháp công nghệ và nâng cao tính bền vững cho ngành nông nghiệp hai nước.

Hội thảo Quốc tế Australia – Vietnam về Nông nghiệp Thông minh và Bền vững 2026 (AVCSSA 2026) do Hội Chuyên gia và Học giả Việt Nam tại Queensland (AVESQ) phối hợp với Hội Trí thức Việt Nam tại Australia (VASEA) tổ chức đã diễn ra thành công, thu hút gần 150 đại biểu từ 35 trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và an ninh lương thực là thách thức toàn cầu, hội nghị trở thành diễn đàn kết nối các nhà khoa học, chuyên gia và nhà hoạch định chính sách nhằm trao đổi giải pháp nâng cao năng suất, khả năng chống chịu cho hệ thống nông nghiệp.

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Hội thảo nông nghiệp thông minh Australia - Vietnam 2026 có sự tham dự của gần 150 đại biểu, đại diện cho 35  trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ và phát triển bền vững tại Australia và Việt Nam

Giải pháp nông nghiệp thông minh và ứng dụng công nghệ

Được tổ chức nhằm tăng cường hợp tác nghiên cứu giữa hai quốc gia, AVCSSA 2026 đã tạo nên một diễn đàn học thuật quốc tế để các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách trao đổi các kết quả nghiên cứu mới nhất, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và thảo luận các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi nông nghiệp theo hướng thông minh, đổi mới và bền vững.

Tại Hội nghị đã ghi nhận ý kiến đóng góp từ các diễn giả hàng đầu:

GS. Robert Henry (Đại học Queensland & VinUniversity) khẳng định: "Hợp tác giữa Việt Nam và Australia trong lĩnh vực nông nghiệp thông minh và bền vững sẽ góp phần thúc đẩy những đổi mới cần thiết để ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong tương lai”.

PGS.TS. Nguyễn Bảo Quốc (ĐH Nông Lâm TP.HCM): Đánh giá hội nghị là cơ hội thiết thực mở ra nhiều dự án hợp tác về nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ giữa hai quốc gia.

Theo Phó Giáo Sư Nguyễn Bảo Quốc: “Hội nghị là dịp ý nghĩa để các nhà khoa học việt Nam và Australia đang công tác tại các trường đại học Việt Nam và vùng Queensland kết nối, chia sẻ ý tưởng và cùng tìm kiếm giải pháp cho nông nghiệp thông minh, bền vững. Tôi tin rằng những trao đổi từ hội nghị sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực trong nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa hai nước trong thời gian tới".

Chương trình tập trung thảo luận vào 4 chủ đề then chốt:

Nông nghiệp thông minh và chính xác.

Năng suất nông nghiệp và chính sách.

Chọn giống tiên tiến, genomics và multi-omics.

Hệ thống nông nghiệp bền vững và khả năng chống chịu.

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Các đại biểu đã tích cực đóng góp các ý kiến tại Hội thảo

Thúc đẩy hợp tác nông nghiệp Australia Vietnam cho thế hệ trẻ

Trong suốt chương trình, các đại biểu đã tham gia các phiên toàn thể, các phiên báo cáo song song và trình bày poster nghiên cứu. Hội nghị cũng tạo điều kiện để các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và các tổ chức trao đổi ý tưởng, tìm kiếm đối tác và xây dựng các cơ hội hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển dự án trong tương lai.

Tiến sĩ Huệ Trần, đại diện Enveritas, nhận xét: “Hội nghị được tổ chức chu đáo và tạo cơ hội thiết thực để kết nối giới học thuật với doanh nghiệp, cập nhật các xu hướng mới và xây dựng hợp tác giữa Australia và Việt Nam".

Với 30 bài trình bày khoa học và 20 poster nghiên cứu, AVCSSA 2026 đã giới thiệu nhiều dự án nổi bật, tiêu biểu như 2 dự án do Aus4Innovation tài trợ về ứng dụng AI trong truy xuất nguồn gốc nông sản và quản lý thụ phấn thông minh.

Bên cạnh các nội dung học thuật, AVCSSA 2026 đặc biệt chú trọng khuyến khích sự tham gia của sinh viên và các nhà nghiên cứu giai đoạn đầu sự nghiệp. Ban Tổ chức đã ghi nhận những phần trình bày nổi bật thông qua các giải thưởng Best Oral Presentation, Runner-up Oral Presentation và Best Poster Presentation. Các giải thưởng không chỉ tôn vinh chất lượng khoa học và kỹ năng truyền đạt mà còn góp phần khuyến khích thế hệ nghiên cứu trẻ tiếp tục phát triển chuyên môn, mở rộng mạng lưới hợp tác và tích cực đóng góp cho cộng đồng nghiên cứu Australia – Việt Nam.

Từ thành công của sự kiện, Ban Tổ chức định hướng đưa AVCSSA thành diễn đàn thường niên, tổ chức luân phiên tại Australia và Việt Nam. Đây sẽ là nền tảng duy trì kết nối bền chặt giữa giới học thuật, doanh nghiệp và cơ quan quản lý, góp phần nâng cao tác động thực tiễn cho nền nông nghiệp thông minh của hai nước.

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Gỡ nút thắt công nghệ, TP.HCM dẫn dắt nông nghiệp thông minh

VOV.VN - Chuyển đổi số và công nghệ cao đang trở thành yêu cầu sống còn của nông nghiệp Việt Nam, nhưng nút thắt lớn nhất vẫn là khâu chuyển giao. Trong bối cảnh đó, TP.HCM với vai trò trung tâm kết nối tri thức, dẫn dắt đổi mới và thúc đẩy ứng dụng công nghệ, mở đường cho nông nghiệp thông minh phát triển bền vững.

PV/VOV.VN
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