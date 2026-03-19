Thuế TP.HCM tung 15 giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh

Thuế TP.HCM đang quản lý khoảng 364.460 hộ kinh doanh. Phát biểu tại buổi lễ, ông Đoàn Minh Dũng – Trưởng Thuế TP.HCM cho biết:Trong tháng cao điểm này, đơn vị sẽ tập trung triển khai 15 mục tiêu trọng tâm nhằm đồng hành cùng người dân. Cụ thể, cơ quan thuế sẽ ra quân đồng loạt theo địa bàn, mở các điểm hỗ trợ lưu động ngay tại chợ, tuyến phố và trung tâm thương mại.

Các cán bộ thuế sẽ trực tiếp hỗ trợ tại chỗ những nghiệp vụ thiết thực như: mở sổ kế toán, cài đặt ứng dụng eTax Mobile, mở tài khoản ngân hàng, đăng ký hóa đơn điện tử và lập bảng kê hàng tồn kho.

Để giảm sự bỡ ngỡ cho người nộp thuế trong giai đoạn đầu áp dụng quy định mới, cơ quan thuế duy trì cơ chế "cầm tay chỉ việc" tại các bộ phận một cửa và điểm hỗ trợ lưu động.

Ông Đoàn Minh Dũng Trưởng Thuế TP.HCM (Ảnh: Lệ Hằng)

Thuế TP.HCM cùng 29 Thuế cơ sở sẽ tổ chức truyền thông chuyên sâu, phân loại theo từng nhóm hộ, ngưỡng doanh thu, ngành nghề và mức độ sẵn sàng chuyển đổi số.

Người dân sẽ được giải thích rõ về lợi ích của việc ghi sổ kế toán, sử dụng hóa đơn điện tử. Đồng thời, các tài liệu hướng dẫn, video ngắn, bộ hỏi - đáp minh họa cũng được phủ sóng đồng bộ trên cổng thông tin điện tử và các kênh chính thức.

Thông qua chiến dịch này, Thuế TP.HCM đặt ra loạt chỉ tiêu cụ thể: 100% hộ kinh doanh thuộc diện quản lý tiếp cận được ít nhất một hình thức hỗ trợ (trực tiếp, trực tuyến hoặc tài liệu điện tử); mức độ hài lòng về sự phục vụ đạt tối thiểu 90%; tỷ lệ kê khai, nộp thuế đúng hạn đạt tối thiểu 90% và trên 90% vướng mắc được xử lý đúng thời gian quy định.

Đại biểu dự Lễ phát động “Tháng cao điểm đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tuân thủ chính sách, pháp luật thuế” (Ảnh: Văn Cường)

Năm 2026, Thuế TP.HCM được Quốc hội giao chỉ tiêu thu ngân sách 627.000 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ thách thức khi kinh tế toàn cầu vẫn đang chịu tác động tiêu cực từ sự biến động mạnh của nguồn cung nhiên liệu.

Việc đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp được xem là giải pháp then chốt để ngành thuế hoàn thành mục tiêu này.