  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Thuế TP.HCM tung 15 giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh

Thứ Năm, 19:03, 19/03/2026
VOV.VN - Ngày 19/3, Thuế TP.HCM phát động tháng cao điểm hỗ trợ hơn 364.000 hộ kinh doanh. Mục tiêu đặt ra là 100% hộ kinh doanh được tiếp cận ít nhất một hình thức hỗ trợ, duy trì phương châm "cầm tay chỉ việc" để giúp người nộp thuế dễ dàng chuyển đổi số và tuân thủ pháp luật.

Thuế TP.HCM đang quản lý khoảng 364.460 hộ kinh doanh. Phát biểu tại buổi lễ, ông Đoàn Minh Dũng – Trưởng Thuế TP.HCM cho biết:Trong tháng cao điểm này, đơn vị sẽ tập trung triển khai 15 mục tiêu trọng tâm nhằm đồng hành cùng người dân. Cụ thể, cơ quan thuế sẽ ra quân đồng loạt theo địa bàn, mở các điểm hỗ trợ lưu động ngay tại chợ, tuyến phố và trung tâm thương mại.

Các cán bộ thuế sẽ trực tiếp hỗ trợ tại chỗ những nghiệp vụ thiết thực như: mở sổ kế toán, cài đặt ứng dụng eTax Mobile, mở tài khoản ngân hàng, đăng ký hóa đơn điện tử và lập bảng kê hàng tồn kho.

Để giảm sự bỡ ngỡ cho người nộp thuế trong giai đoạn đầu áp dụng quy định mới, cơ quan thuế duy trì cơ chế "cầm tay chỉ việc" tại các bộ phận một cửa và điểm hỗ trợ lưu động.

Ông Đoàn Minh Dũng Trưởng Thuế TP.HCM  (Ảnh: Lệ Hằng)

Thuế TP.HCM cùng 29 Thuế cơ sở sẽ tổ chức truyền thông chuyên sâu, phân loại theo từng nhóm hộ, ngưỡng doanh thu, ngành nghề và mức độ sẵn sàng chuyển đổi số.

Người dân sẽ được giải thích rõ về lợi ích của việc ghi sổ kế toán, sử dụng hóa đơn điện tử. Đồng thời, các tài liệu hướng dẫn, video ngắn, bộ hỏi - đáp minh họa cũng được phủ sóng đồng bộ trên cổng thông tin điện tử và các kênh chính thức.

Thông qua chiến dịch này, Thuế TP.HCM đặt ra loạt chỉ tiêu cụ thể: 100% hộ kinh doanh thuộc diện quản lý tiếp cận được ít nhất một hình thức hỗ trợ (trực tiếp, trực tuyến hoặc tài liệu điện tử); mức độ hài lòng về sự phục vụ đạt tối thiểu 90%; tỷ lệ kê khai, nộp thuế đúng hạn đạt tối thiểu 90% và trên 90% vướng mắc được xử lý đúng thời gian quy định.

Đại biểu dự Lễ phát động “Tháng cao điểm đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tuân thủ chính sách, pháp luật thuế” (Ảnh: Văn Cường)

Năm 2026, Thuế TP.HCM được Quốc hội giao chỉ tiêu thu ngân sách 627.000 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ thách thức khi kinh tế toàn cầu vẫn đang chịu tác động tiêu cực từ sự biến động mạnh của nguồn cung nhiên liệu.

Việc đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp được xem là giải pháp then chốt để ngành thuế hoàn thành mục tiêu này.

Lệ Hằng/VOV-TP.HCM
Siết quản lý thuế: Hộ kinh doanh phải quen với hóa đơn và dòng tiền minh bạch
VOV.VN - Từ năm 2026, hộ kinh doanh chuyển sang tự kê khai, tự nộp thuế, kéo theo thay đổi về doanh thu, hóa đơn, cách tính thuế và dòng tiền. Những vấn đề như truy thu thời kỳ khoán, bán hàng đa kênh, thanh toán không tiền mặt hay hóa đơn điện tử buộc người kinh doanh phải chuẩn bị kỹ để tránh rủi ro.

Bộ Xây dựng kiến nghị giảm thuế, phí để “hạ nhiệt” chi phí vận tải
VOV.VN - Trước những biến động mạnh của giá nhiên liệu do ảnh hưởng từ xung đột tại Trung Đông, Bộ Xây dựng đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cân đối cung - cầu xăng dầu, ổn định giá cước vận tải hàng hóa và hành khách, hạn chế tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Siết chặt quản lý, ngăn chặn tình trạng gian lận che giấu doanh thu, trốn thuế
VOV.VN - Nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng thanh toán tiền mặt hoặc tài khoản cá nhân để che giấu doanh thu, Bộ Tài chính vừa ký ban hành Công điện số 01 yêu cầu các địa phương đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và tăng cường quản lý thuế. Đây được coi là bước đi quyết liệt để làm sạch môi trường kinh doanh.

