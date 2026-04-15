Thưởng các hộ bàn giao sớm mặt bằng sân bay Gia Bình ở Bắc Ninh hơn 32 tỷ đồng

Tính đến ngày 14/4, UBND xã Gia Bình phối hợp với nhà đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đã chi trả 32,25 tỷ đồng cho 215 hộ dân bàn giao sớm đất ở để thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Riêng ngày 14/4, các đơn vị đã chi tiền thưởng cho 66 hộ gia đình đăng ký bàn giao đất ở trong khu vực xây dựng công trình phục vụ hội nghị APEC năm 2027 thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với số tiền thưởng gần 10 tỷ đồng.

Người dân Bắc Ninh làm thủ tục nhận tiền đền bù, hỗ trợ đất nông nghiệp dự án sân bay Gia Bình

Có 66 hộ gia đình, cá nhân được trao thưởng đợt này đăng ký bàn giao đất ở từ ngày 7-10/4/2026. Mỗi hộ được nhận 150 triệu đồng hỗ trợ của nhà đầu tư; ngoài ra, có thêm 50 triệu đồng hỗ trợ của UBND tỉnh, dự kiến sẽ nhận cùng tiền bồi thường, hỗ trợ đất ở và tài sản trên đất.

Tính đến ngày 14/4 đã có 215/240 hộ gia đình, cá nhân đồng ý bàn giao trước mặt bằng đất ở cho nhà đầu tư thực hiện dự án được nhận tiền thưởng với tổng số tiền 32,25 tỷ đồng.

Xã Gia Bình có khoảng 1.350 hộ dân thuộc các thôn Ngô Thôn, Mỹ Thôn, Lương Pháp, Thủ Pháp cần bàn giao mặt bằng trước ngày 30/4/2026 để phục vụ thi công các hạng mục cho Hội nghị cấp cao APEC 2027.

UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành các quyết định về chính sách đặc thù về bồi thường bằng đất, bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc gắn liền với đất và mức bồi thường tài sản là công trình xây dựng phải di chuyển khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Dự án sân bay Gia Bình

Trước đó, UBND tỉnh Bắc Ninh và nhà đầu tư đã thống nhất gia hạn thời gian áp dụng mức thưởng 150 triệu đồng đến hết ngày 15/4/2026 đối với các hộ gia đình, cá nhân có nhà ở và đang sinh sống trên thửa đất, đồng ý bàn giao mặt bằng sạch để thực hiện các dự án liên quan Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình.

Hiện nay, xã Gia Bình phối hợp cùng các tổ công tác của tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, sớm bàn giao mặt bằng đất ở để thực hiện dự án.