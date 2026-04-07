中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thương mại điện tử thúc đẩy xuất khẩu: Cơ hội chuyển đổi lớn cho doanh nghiệp

Thứ Ba, 18:23, 07/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Xuất khẩu qua thương mại điện tử ngày càng thể hiện rõ là cơ hội chuyển đổi quan trọng, giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tiếp cận trực tiếp với thị trường toàn cầu.

Trong những năm gần đây, thương mại điện tử xuyên biên giới (TMĐT XBG) đã trở thành xu hướng phát triển quan trọng của thương mại toàn cầu. Đối với Việt Nam, TMĐT XBG tạo ra cơ hội xuất khẩu mới cho các DN, đặc biệt là các DN siêu nhỏ, DNNVV (MSME). Đặc biệt, Luật Thương mại điện tử sẽ có hiệu lực từ tháng 7 tới, yêu cầu Nhà nước hỗ trợ và phát triển TMĐT XBG, mở rộng thị trường quốc tế cho hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam.

Đồng thời, Kế hoạch tổng thể phát triển TMĐT quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 cũng đã đề ra mục tiêu tổng quát, tăng cường tiêu thụ cho sản phẩm Việt Nam cả trong và ngoài nước thông qua TMĐT; đẩy mạnh giao dịch, TMĐT XBG.

thuong mai dien tu thuc day xuat khau co hoi chuyen doi lon cho doanh nghiep hinh anh 1
Ông Trần Trọng Tuyến, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM)

Nhận thức rõ mục tiêu đầy tham vọng này, tại Hội thảo “Thương mại điện tử thúc đẩy xuất khẩu” diễn ra chiều 7/3, tại Hà Nội, ông Trần Trọng Tuyến, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) cho biết, trong những năm qua VECOM và cộng đồng DN đã chủ động triển khai các hoạt động, nhằm đẩy mạnh xuất khẩu trực tuyến.

Qua đó, nhiều doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa đã thành công trong việc bán sản phẩm của mình tới người tiêu dùng nước ngoài, thông qua các nền tảng xuất khẩu toàn cầu uy tín. Một số nền tảng này, đặc biệt là Amazon cũng tích cực triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ DN Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu.

“Xuất khẩu qua TMĐT đại diện cho cơ hội chuyển đổi quan trọng, giúp các DNNVV Việt Nam tiếp cận trực tiếp thị trường toàn cầu. VECOM cam kết hỗ trợ cộng đồng DN thông qua chia sẻ kiến thức, hợp tác ngành và xây dựng các đề xuất chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho tăng trưởng xuất khẩu qua TMĐT. Đồng thời, sát cánh cùng các cơ quan quản lý nhà nước, DN và các bên liên quan đối với việc tạo ra lộ trình hành động khả thi, cho các DN Việt Nam”, ông Tuyến nêu rõ.

5 năm cho thời kỳ tăng tốc

Việt Nam đang bước vào giai đoạn bản lề trong quá trình mở rộng xuất khẩu TMĐT tới người tiêu dùng cuối cùng ở nước ngoài (B2C), với động lực tăng trưởng đến từ các MSME, đặc biệt trong hai ngành chủ lực là thời trang và nội thất. Đây đều là những ngành có tiềm năng xuất khẩu lớn, khi Việt Nam hiện nằm trong nhóm các quốc gia xuất khẩu hàng đầu thế giới về nội thất và dệt may, nhờ lợi thế về nguồn nguyên liệu, năng lực sản xuất quy mô lớn, chi phí cạnh tranh và lực lượng lao động tay nghề cao.

Là một nền tảng hỗ trợ xuất khẩu trực tuyến hàng đầu thế giới, đại diện Amazon cho biết, DN đã ra mắt dịch vụ Amazon Global Logistics (AGL) tại Việt Nam, cung cấp giải pháp logistics trọn gói giúp doanh nghiệp MSME đơn giản hóa xuất khẩu sang Hoa Kỳ, đồng thời giảm chi phí và nâng cao khả năng tiếp cận thị trường quốc tế. “Thông qua Amazon, các MSME của Việt Nam trong lĩnh vực thời trang và nội thất đã từng bước khẳng định vị thế, xây dựng và phát triển thương hiệu trên thị trường toàn cầu”, theo đại diện Amazon.

thuong mai dien tu thuc day xuat khau co hoi chuyen doi lon cho doanh nghiep hinh anh 2
TS. Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương)

Ở góc độ quản lý nhà nước, TS. Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) khẳng định, xuất khẩu qua TMĐT  là 1 trong những trụ cột của Kế hoạch tổng thể phát triển TMĐT quốc gia giai đoạn 2026 - 2030. Trong đó, TMĐT ngày càng có vị thế quan trọng trong việc mở rộng thị trường và đa dạng hóa kênh xuất khẩu.

“Trong bối cảnh Chính phủ đã ban hành Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 và Luật Thương mại điện tử có hiệu lực từ tháng 7/2026, khung chính sách cho TMĐT XBG đang dần hoàn thiện, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Với tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ, sự tham gia tích cực của các bên liên quan và môi trường kinh doanh ngày càng cải thiện rõ nét, giai đoạn 2026 - 2030 được kỳ vọng sẽ là thời kỳ tăng tốc của xuất khẩu TMĐT, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị thương mại toàn cầu”, bà Oanh tin tưởng.

Báo cáo khảo sát năm 2026 của Access Partnership với chủ đề “Xuất khẩu thương mại điện tử: Động lực tăng trưởng mới cho ngành nội thất và thời trang tại Việt Nam” cho thấy: 97% MSME được khảo sát ghi nhận kênh này có ý nghĩa quan trọng cho sự phát triển trong giai đoạn tới; 96% DN được khảo sát đánh giá xuất khẩu TMĐT giúp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế. Các thị trường xuất khẩu chủ lực tiếp tục bao gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc và Vương quốc Anh.

Đáng chú ý, khoảng 95% MSME được khảo sát cho rằng, cần có 1 chiến lược tổng thể, dài hạn dành riêng cho lĩnh vực xuất khẩu TMĐT để vượt qua các trở ngại trong nước cũng như thị trường nước ngoài. Việc triển khai đồng bộ các giải pháp giữa các cơ quan Trung ương và địa phương được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả điều phối chính sách, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tích hợp hiệu quả các dịch vụ hỗ trợ DN, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho DN tham gia thị trường quốc tế.

 

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Luật Thương mại điện tử: Nút chặn quảng cáo quá mức

VOV.VN - Luật Thương mại điện tử đặt ra nghĩa vụ chung cho các nền tảng như minh bạch thông tin sản phẩm, hàng hóa, nhãn mác, chất lượng; phối hợp với cơ quan quản lý khi có vi phạm; kiểm soát rủi ro và gỡ bỏ kịp thời nội dung sai phạm…

Khảo sát 250 trường Đại học: Đào tạo thương mại điện tử chưa đáp ứng yêu cầu

VOV.VN - Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) mới công bố Báo cáo Đào tạo thương mại điện tử 2025, được xây dựng từ số liệu khảo sát của gần 250 cơ sở giáo dục đại học trong cả nước, từ tháng 8 - 10/2025. Báo cáo được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (iDEA - Bộ Công Thương).

Thương mại điện tử bán lẻ được dự báo vượt mốc 25 tỷ USD

VOV.VN - Thương mại điện tử Việt Nam đang tiếp tục được cải thiện rõ rệt, trở thành trụ cột mới của nền kinh tế, giúp nâng cao năng suất, mở rộng thị trường và gia tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp