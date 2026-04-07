Thương mại điện tử thúc đẩy xuất khẩu: Cơ hội chuyển đổi lớn cho doanh nghiệp

Trong những năm gần đây, thương mại điện tử xuyên biên giới (TMĐT XBG) đã trở thành xu hướng phát triển quan trọng của thương mại toàn cầu. Đối với Việt Nam, TMĐT XBG tạo ra cơ hội xuất khẩu mới cho các DN, đặc biệt là các DN siêu nhỏ, DNNVV (MSME). Đặc biệt, Luật Thương mại điện tử sẽ có hiệu lực từ tháng 7 tới, yêu cầu Nhà nước hỗ trợ và phát triển TMĐT XBG, mở rộng thị trường quốc tế cho hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam.

Đồng thời, Kế hoạch tổng thể phát triển TMĐT quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 cũng đã đề ra mục tiêu tổng quát, tăng cường tiêu thụ cho sản phẩm Việt Nam cả trong và ngoài nước thông qua TMĐT; đẩy mạnh giao dịch, TMĐT XBG.

Ông Trần Trọng Tuyến, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM)

Nhận thức rõ mục tiêu đầy tham vọng này, tại Hội thảo “Thương mại điện tử thúc đẩy xuất khẩu” diễn ra chiều 7/3, tại Hà Nội, ông Trần Trọng Tuyến, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) cho biết, trong những năm qua VECOM và cộng đồng DN đã chủ động triển khai các hoạt động, nhằm đẩy mạnh xuất khẩu trực tuyến.

Qua đó, nhiều doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa đã thành công trong việc bán sản phẩm của mình tới người tiêu dùng nước ngoài, thông qua các nền tảng xuất khẩu toàn cầu uy tín. Một số nền tảng này, đặc biệt là Amazon cũng tích cực triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ DN Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu.

“Xuất khẩu qua TMĐT đại diện cho cơ hội chuyển đổi quan trọng, giúp các DNNVV Việt Nam tiếp cận trực tiếp thị trường toàn cầu. VECOM cam kết hỗ trợ cộng đồng DN thông qua chia sẻ kiến thức, hợp tác ngành và xây dựng các đề xuất chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho tăng trưởng xuất khẩu qua TMĐT. Đồng thời, sát cánh cùng các cơ quan quản lý nhà nước, DN và các bên liên quan đối với việc tạo ra lộ trình hành động khả thi, cho các DN Việt Nam”, ông Tuyến nêu rõ.

5 năm cho thời kỳ tăng tốc

Việt Nam đang bước vào giai đoạn bản lề trong quá trình mở rộng xuất khẩu TMĐT tới người tiêu dùng cuối cùng ở nước ngoài (B2C), với động lực tăng trưởng đến từ các MSME, đặc biệt trong hai ngành chủ lực là thời trang và nội thất. Đây đều là những ngành có tiềm năng xuất khẩu lớn, khi Việt Nam hiện nằm trong nhóm các quốc gia xuất khẩu hàng đầu thế giới về nội thất và dệt may, nhờ lợi thế về nguồn nguyên liệu, năng lực sản xuất quy mô lớn, chi phí cạnh tranh và lực lượng lao động tay nghề cao.

Là một nền tảng hỗ trợ xuất khẩu trực tuyến hàng đầu thế giới, đại diện Amazon cho biết, DN đã ra mắt dịch vụ Amazon Global Logistics (AGL) tại Việt Nam, cung cấp giải pháp logistics trọn gói giúp doanh nghiệp MSME đơn giản hóa xuất khẩu sang Hoa Kỳ, đồng thời giảm chi phí và nâng cao khả năng tiếp cận thị trường quốc tế. “Thông qua Amazon, các MSME của Việt Nam trong lĩnh vực thời trang và nội thất đã từng bước khẳng định vị thế, xây dựng và phát triển thương hiệu trên thị trường toàn cầu”, theo đại diện Amazon.

TS. Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương)

Ở góc độ quản lý nhà nước, TS. Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) khẳng định, xuất khẩu qua TMĐT là 1 trong những trụ cột của Kế hoạch tổng thể phát triển TMĐT quốc gia giai đoạn 2026 - 2030. Trong đó, TMĐT ngày càng có vị thế quan trọng trong việc mở rộng thị trường và đa dạng hóa kênh xuất khẩu.

“Trong bối cảnh Chính phủ đã ban hành Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 và Luật Thương mại điện tử có hiệu lực từ tháng 7/2026, khung chính sách cho TMĐT XBG đang dần hoàn thiện, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Với tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ, sự tham gia tích cực của các bên liên quan và môi trường kinh doanh ngày càng cải thiện rõ nét, giai đoạn 2026 - 2030 được kỳ vọng sẽ là thời kỳ tăng tốc của xuất khẩu TMĐT, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị thương mại toàn cầu”, bà Oanh tin tưởng.

Báo cáo khảo sát năm 2026 của Access Partnership với chủ đề “Xuất khẩu thương mại điện tử: Động lực tăng trưởng mới cho ngành nội thất và thời trang tại Việt Nam” cho thấy: 97% MSME được khảo sát ghi nhận kênh này có ý nghĩa quan trọng cho sự phát triển trong giai đoạn tới; 96% DN được khảo sát đánh giá xuất khẩu TMĐT giúp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế. Các thị trường xuất khẩu chủ lực tiếp tục bao gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc và Vương quốc Anh. Đáng chú ý, khoảng 95% MSME được khảo sát cho rằng, cần có 1 chiến lược tổng thể, dài hạn dành riêng cho lĩnh vực xuất khẩu TMĐT để vượt qua các trở ngại trong nước cũng như thị trường nước ngoài. Việc triển khai đồng bộ các giải pháp giữa các cơ quan Trung ương và địa phương được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả điều phối chính sách, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tích hợp hiệu quả các dịch vụ hỗ trợ DN, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho DN tham gia thị trường quốc tế.