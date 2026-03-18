Thủy sản cần “lột xác” để nâng cạnh tranh trên đường dài xuất khẩu

Thứ Tư, 14:30, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngành thủy sản Việt Nam đang có cơ hội bứt phá khi xuất khẩu tăng mạnh đầu năm 2026. Tuy nhiên, áp lực từ “thẻ vàng” IUU, chi phí và biến đổi khí hậu buộc ngành phải chuyển đổi nhanh. Ứng dụng AI, dữ liệu lớn được xem là giải pháp then chốt giúp nâng sức cạnh tranh và phát triển bền vững.


Phát biểu tại lễ khai mạc Triển lãm Quốc tế ngành thủy sản năm 2026, được tổ chức sáng 18/3, ông Lê Viết Bình, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh: Chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành đòn bẩy quan trọng để ngành thủy sản Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

thuy san can lot xac de nang canh tranh tren duong dai xuat khau hinh anh 1
Ông Lê Viết Bình, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Theo ông Bình, ngành thủy sản Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột của kinh tế nông nghiệp khi năm 2025 đạt sản lượng gần 10 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu 11,3 tỷ USD, tăng hơn 12% so với năm trước. Đà tăng trưởng duy trì tích cực trong năm 2026, với hai tháng đầu năm đạt 1,28 triệu tấn sản lượng và 1,76 tỷ USD xuất khẩu, tăng 23% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không chỉ đến từ chi phí đầu vào hay biến đổi khí hậu, còn là các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế về truy xuất nguồn gốc, minh bạch chuỗi cung ứng và phát triển bền vững. Đặc biệt, việc sớm tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU của Liên minh châu Âu tiếp tục là nhiệm vụ cấp bách, khi Bộ và các địa phương đang tích cực làm việc với đoàn thanh tra trong tháng 3/2026.

Trong bối cảnh đó, ông Bình cho rằng ngành buộc phải chuyển đổi mạnh mẽ, từ mô hình sản xuất đến quản trị. Trọng tâm là tái cơ cấu theo hướng sinh thái, tuần hoàn, đồng thời đẩy nhanh ứng dụng công nghệ cao.

thuy san can lot xac de nang canh tranh tren duong dai xuat khau hinh anh 2
Nông dân nuôi trồng quan tham khảo việc phát triển vùng nuôi bền vững, nâng cao chất lượng giống tại triển lãm

 

thuy san can lot xac de nang canh tranh tren duong dai xuat khau hinh anh 3
Hai tháng đầu năm 2026 ngành thủy sản  đạt 1,28 triệu tấn sản lượng và 1,76 tỷ USD xuất khẩu, tăng 23% so với cùng kỳ

Cùng với đó, việc phát triển vùng nuôi bền vững, nâng cao chất lượng giống, kiểm soát môi trường và thúc đẩy chuyển đổi số toàn chuỗi giá trị sẽ là nền tảng để thủy sản Việt Nam tiếp tục mở rộng thị trường, khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới trong giai đoạn tới.

"Khi chúng ta ứng dụng AI, dữ liệu lớn, cảm biến và tự động hóa giúp theo dõi môi trường nuôi theo thời gian thực, dự báo dịch bệnh sớm và tối ưu quy trình. Nhờ vậy, vừa tăng năng suất, giảm chi phí, vừa minh bạch, truy xuất được nguồn gốc, tạo nền tảng để thủy sản Việt Nam nâng sức cạnh tranh" - ông Bình nói. 

Nguyễn Quang/ VOV-TP.HCM
Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 2 tháng đầu năm đạt 11,3 tỷ USD, tăng hơn 17%

VOV.VN - Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản (NLTS) trong 2 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 11,3 tỷ USD, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2025, cho thấy đà tăng trưởng tích cực của ngành ngay từ đầu năm.

VOV.VN - Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản (NLTS) trong 2 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 11,3 tỷ USD, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2025, cho thấy đà tăng trưởng tích cực của ngành ngay từ đầu năm.

Thủ tướng: Gỡ thẻ vàng EC và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam

VOV.VN - Chiều nay (3/3), Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 32, gỡ thẻ vàng EC của Ban Chỉ đạo quốc gia chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Đây là phiên họp quan trọng trước thời điểm phái Đoàn Thanh tra Ủy ban châu Âu (EC) sang Việt Nam.

VOV.VN - Chiều nay (3/3), Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 32, gỡ thẻ vàng EC của Ban Chỉ đạo quốc gia chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Đây là phiên họp quan trọng trước thời điểm phái Đoàn Thanh tra Ủy ban châu Âu (EC) sang Việt Nam.

Phó Thủ tướng: Phân định rõ chính sách thủy sản để chống khai thác IUU hiệu quả

VOV.VN - Chủ trì cuộc họp về chính sách phát triển thủy sản, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu rà soát, phân định rõ các quy định để tránh chồng chéo, nâng cao hiệu quả quản lý, gắn với chuyển đổi nghề và các giải pháp chống khai thác IUU.

VOV.VN - Chủ trì cuộc họp về chính sách phát triển thủy sản, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu rà soát, phân định rõ các quy định để tránh chồng chéo, nâng cao hiệu quả quản lý, gắn với chuyển đổi nghề và các giải pháp chống khai thác IUU.

