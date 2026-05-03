Tiêu dùng 4 tháng năm 2026: Người Việt đang chi tiêu mạnh hơn?
VOV.VN - Hoạt động thương mại, dịch vụ 4 tháng đầu năm 2026 ghi nhận đà tăng tích cực khi tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,1% so với cùng kỳ, với nhiều lĩnh vực như ăn uống, du lịch duy trì mức tăng hai con số. Diễn biến này cho thấy sức mua trong nước đang cải thiện rõ rệt.
Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), hoạt động thương mại, dịch vụ trong tháng 4 duy trì tăng trưởng khá với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 1,7% so với tháng trước và tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 13,4% và doanh thu du lịch lữ hành tăng 12,1%.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành tháng 4 ước đạt 646.300 tỷ đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm hàng xăng, dầu các loại tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước; hàng lương thực, thực phẩm tăng 11,6%; hàng may mặc tăng 9,7%; vật phẩm văn hóa, giáo dục tăng 9,3%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 8,1%; dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 14,1%; du lịch lữ hành tăng 6,5% và các nhóm hàng dịch vụ khác tăng 9,4%.
Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 2.546,6 nghìn tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 6,3%.
Doanh thu bán lẻ hàng hóa 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.938,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 76,1% tổng mức và tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu nhóm hàng may mặc tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước; hàng lương thực, thực phẩm tăng 10,2%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 7,9%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 6,2% và nhóm hàng hóa khác tăng 18,2%. Doanh thu bán lẻ hàng hóa 4 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Quảng Ninh tăng 12,8%; Bắc Ninh tăng 11,5%; Cần Thơ tăng 10,4%; Hải Phòng tăng 10,3%.
Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 317.400 tỷ đồng, chiếm 12,5% tổng mức và tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu 4 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Đà Nẵng tăng 17,7%; Hải Phòng tăng 14,6%; Cần Thơ tăng 14,5%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 9,5%; Hà Nội tăng 9,0%.
Doanh thu du lịch lữ hành 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 31.900 tỷ đồng, chiếm 1,3% tổng mức và tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước do lượng khách du lịch nội địa và khách quốc tế đến Việt Nam tăng cao trong những dịp lễ, Tết. Doanh thu 4 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Cần Thơ tăng 16,1%; Hải Phòng tăng 13,7%; Hà Nội tăng 11,5%; Đà Nẵng tăng 8,6%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 7,7%.
Doanh thu dịch vụ khác 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 258.500 tỷ đồng, chiếm 10,1% tổng mức và tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu 4 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Huế tăng 26,8%; Ninh Bình tăng 16,9%; Khánh Hòa tăng 15,7%; Hà Nội tăng 8,6%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 4,9%.