中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tiêu dùng 4 tháng năm 2026: Người Việt đang chi tiêu mạnh hơn?

Chủ Nhật, 19:41, 03/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hoạt động thương mại, dịch vụ 4 tháng đầu năm 2026 ghi nhận đà tăng tích cực khi tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,1% so với cùng kỳ, với nhiều lĩnh vực như ăn uống, du lịch duy trì mức tăng hai con số. Diễn biến này cho thấy sức mua trong nước đang cải thiện rõ rệt.

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), hoạt động thương mại, dịch vụ trong tháng 4 duy trì tăng trưởng khá với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 1,7% so với tháng trước và tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 13,4% và doanh thu du lịch lữ hành tăng 12,1%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành tháng 4 ước đạt 646.300 tỷ đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm hàng xăng, dầu các loại tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước; hàng lương thực, thực phẩm tăng 11,6%; hàng may mặc tăng 9,7%; vật phẩm văn hóa, giáo dục tăng 9,3%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 8,1%; dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 14,1%; du lịch lữ hành tăng 6,5% và các nhóm hàng dịch vụ khác tăng 9,4%.

tieu dung 4 thang nam 2026 nguoi viet dang chi tieu manh hon hinh anh 1

Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 2.546,6 nghìn tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 6,3%.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.938,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 76,1% tổng mức và tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu nhóm hàng may mặc tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước; hàng lương thực, thực phẩm tăng 10,2%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 7,9%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 6,2% và nhóm hàng hóa khác tăng 18,2%. Doanh thu bán lẻ hàng hóa 4 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Quảng Ninh tăng 12,8%; Bắc Ninh tăng 11,5%; Cần Thơ tăng 10,4%; Hải Phòng tăng 10,3%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 317.400 tỷ đồng, chiếm 12,5% tổng mức và tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu 4 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Đà Nẵng tăng 17,7%; Hải Phòng tăng 14,6%; Cần Thơ tăng 14,5%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 9,5%; Hà Nội tăng 9,0%.

Doanh thu du lịch lữ hành 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 31.900 tỷ đồng, chiếm 1,3% tổng mức và tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước do lượng khách du lịch nội địa và khách quốc tế đến Việt Nam tăng cao trong những dịp lễ, Tết. Doanh thu 4 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Cần Thơ tăng 16,1%; Hải Phòng tăng 13,7%; Hà Nội tăng 11,5%; Đà Nẵng tăng 8,6%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 7,7%.

Doanh thu dịch vụ khác 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 258.500 tỷ đồng, chiếm 10,1% tổng mức và tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu 4 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Huế tăng 26,8%; Ninh Bình tăng 16,9%; Khánh Hòa tăng 15,7%; Hà Nội tăng 8,6%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 4,9%.

sieu_thi4.jpg

Thị trường bán lẻ Việt trước sức ép của các tập đoàn nước ngoài

VOV.VN - Sự mở rộng nhanh chóng của các tập đoàn bán lẻ nước ngoài đang tạo sức ép ngày càng lớn lên thị trường bán lẻ Việt Nam, từ hệ thống phân phối, giá cả đến mô hình kinh doanh. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp nội địa buộc phải tái cấu trúc, chuyển đổi số và tìm kiếm lợi thế mới để giữ thị phần trên sân nhà.

Diệp Diệp/VOV.VN
Tag: Tiêu dùng tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ tiêu dùng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hội chợ mùa Xuân 2026 tạo ra "cú hích" mạnh mẽ kích cầu tiêu dùng
Hội chợ mùa Xuân 2026 tạo ra "cú hích" mạnh mẽ kích cầu tiêu dùng

VOV.VN - Hội chợ mùa Xuân 2026 tạo không gian mua sắm tập trung, quy mô lớn với các sản phẩm chất lượng cao. Đồng thời, tạo kết nối cung - cầu, quảng bá thương hiệu cho hàng hóa sản phẩm Việt mở rộng hệ thống phân phối, kết nối trực tiếp với thị trường tiêu thụ rộng lớn.

Hội chợ mùa Xuân 2026 tạo ra "cú hích" mạnh mẽ kích cầu tiêu dùng

Hội chợ mùa Xuân 2026 tạo ra "cú hích" mạnh mẽ kích cầu tiêu dùng

VOV.VN - Hội chợ mùa Xuân 2026 tạo không gian mua sắm tập trung, quy mô lớn với các sản phẩm chất lượng cao. Đồng thời, tạo kết nối cung - cầu, quảng bá thương hiệu cho hàng hóa sản phẩm Việt mở rộng hệ thống phân phối, kết nối trực tiếp với thị trường tiêu thụ rộng lớn.

Tiêu dùng chững lại: Thách thức cho mục tiêu tăng trưởng 2026
Tiêu dùng chững lại: Thách thức cho mục tiêu tăng trưởng 2026

VOV.VN - Niềm tin của người tiêu dùng Việt Nam đang gia tăng mạnh mẽ, nhưng sức mua vẫn chững lại do người dân ưu tiên tiết kiệm. Nghịch lý này đang trở thành thách thức lớn đối với mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026, đòi hỏi các giải pháp kích cầu mạnh mẽ và đồng bộ.

Tiêu dùng chững lại: Thách thức cho mục tiêu tăng trưởng 2026

Tiêu dùng chững lại: Thách thức cho mục tiêu tăng trưởng 2026

VOV.VN - Niềm tin của người tiêu dùng Việt Nam đang gia tăng mạnh mẽ, nhưng sức mua vẫn chững lại do người dân ưu tiên tiết kiệm. Nghịch lý này đang trở thành thách thức lớn đối với mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026, đòi hỏi các giải pháp kích cầu mạnh mẽ và đồng bộ.

Sản xuất và tiêu dùng trong nước tạo dấu ấn qua những sự kiện lớn năm 2025
Sản xuất và tiêu dùng trong nước tạo dấu ấn qua những sự kiện lớn năm 2025

VOV.VN - Hàng loạt những sự kiện thương mại lớn diễn ra trong năm 2025 làm đa dạng hóa phương thức xúc tiến thương mại, trở thành đòn bẩy nâng cao khả năng sản xuất và tiêu dùng trong nước, tăng khả năng thích ứng của nền kinh tế.

Sản xuất và tiêu dùng trong nước tạo dấu ấn qua những sự kiện lớn năm 2025

Sản xuất và tiêu dùng trong nước tạo dấu ấn qua những sự kiện lớn năm 2025

VOV.VN - Hàng loạt những sự kiện thương mại lớn diễn ra trong năm 2025 làm đa dạng hóa phương thức xúc tiến thương mại, trở thành đòn bẩy nâng cao khả năng sản xuất và tiêu dùng trong nước, tăng khả năng thích ứng của nền kinh tế.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp