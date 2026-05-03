Tiêu dùng 4 tháng năm 2026: Người Việt đang chi tiêu mạnh hơn?

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), hoạt động thương mại, dịch vụ trong tháng 4 duy trì tăng trưởng khá với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 1,7% so với tháng trước và tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 13,4% và doanh thu du lịch lữ hành tăng 12,1%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành tháng 4 ước đạt 646.300 tỷ đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm hàng xăng, dầu các loại tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước; hàng lương thực, thực phẩm tăng 11,6%; hàng may mặc tăng 9,7%; vật phẩm văn hóa, giáo dục tăng 9,3%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 8,1%; dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 14,1%; du lịch lữ hành tăng 6,5% và các nhóm hàng dịch vụ khác tăng 9,4%.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 2.546,6 nghìn tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 6,3%.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.938,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 76,1% tổng mức và tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu nhóm hàng may mặc tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước; hàng lương thực, thực phẩm tăng 10,2%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 7,9%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 6,2% và nhóm hàng hóa khác tăng 18,2%. Doanh thu bán lẻ hàng hóa 4 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Quảng Ninh tăng 12,8%; Bắc Ninh tăng 11,5%; Cần Thơ tăng 10,4%; Hải Phòng tăng 10,3%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 317.400 tỷ đồng, chiếm 12,5% tổng mức và tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu 4 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Đà Nẵng tăng 17,7%; Hải Phòng tăng 14,6%; Cần Thơ tăng 14,5%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 9,5%; Hà Nội tăng 9,0%.

Doanh thu du lịch lữ hành 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 31.900 tỷ đồng, chiếm 1,3% tổng mức và tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước do lượng khách du lịch nội địa và khách quốc tế đến Việt Nam tăng cao trong những dịp lễ, Tết. Doanh thu 4 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Cần Thơ tăng 16,1%; Hải Phòng tăng 13,7%; Hà Nội tăng 11,5%; Đà Nẵng tăng 8,6%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 7,7%.

Doanh thu dịch vụ khác 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 258.500 tỷ đồng, chiếm 10,1% tổng mức và tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu 4 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Huế tăng 26,8%; Ninh Bình tăng 16,9%; Khánh Hòa tăng 15,7%; Hà Nội tăng 8,6%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 4,9%.