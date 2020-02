Tìm cách “giải cứu” dưa hấu, thanh long giữa tâm dịch virus corona

Những ngày gần đây, người trồng dưa hấu, thanh long và các doanh nghiệp xuất khẩu trái cây đi Trung Quốc lo lắng vì hoa quả ùn ứ, không biết bán đi đâu khi phía Trung Quốc thông báo ngừng giao thương hàng hóa tại cửa khẩu để kiểm soát dịch bệnh do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra.

Thời gian cấm biên kéo dài tới tận 8/2 khiến một lượng lớn hoa quả không thể tiêu thụ được, nhiều chủ xe phải chở về vùng xuôi, đổ đống bên đường để bán cắt lỗ.

Chia sẻ với phóng viên VOV, anh Trần Văn Quang - một thương lái chuyên thu mua dưa hấu ở Gia Lai, Sài Gòn để xuất khẩu sang Trung Quốc cho biết, hiện nay, giá dưa hấu đang giảm rất mạnh do không xuất khẩu được sang Trung Quốc.

Dưa hấu được đổ đống bán ven đường Khu đô thị Linh Đàm (Hà Nội).

Sau Tết, anh Trần Văn Quang đánh 1 xe container dưa hấu lên cửa khẩu Lào Cai để xuất sang Trung Quốc, tuy nhiên, gần đến nơi thì nhận được thông tin, Trung Quốc tạm đóng cửa khẩu để phòng dịch virus corona. Cực chẳng đã, anh Quang phải chở cả xe dưa về Hà Nội tiêu thụ, đổ đống bên đường bán túc tắc được đồng nào hay đồng ấy, với giá 7.000-8.000 đồng/kg.



Rơi vào tình cảnh tương tự, anh Nguyễn Quang Tuấn, một thương lái chuyên buôn dưa hấu xuất khẩu sang Trung Quốc lâu năm cho hay, do dưa hấu được mùa và do không xuất bán được sang Trung Quốc nên anh đã chở về Hà Nội và đổ đống bán ở khu vực Linh Đàm (Hà Nội), với mức giá 6.000-7.000 đồng/kg hòng gỡ gạc tiền vốn…



Với mức giá bán trên, trừ mọi chi phí, bà con nông dân trồng dưa cũng như các thương lái đang “khóc ròng” vì thua lỗ nặng.

Các mặt hàng thanh long cũng vậy, một số doanh nghiệp lớn của Trung Quốc như Công ty Hồng Thái Dương - doanh nghiệp nhập khoảng 40% của Long An để cung ứng cho thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) đã hủy khoảng 300 container thanh long ruột đỏ, khoảng 6.000 tấn dù đã đặt hàng…



Trước đó, ông Nguyễn Quốc Toản, Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản (Bộ NN&PTNT) cho hay, dịch bệnh do virus corona gây ra đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động giao thương, trong đó có mặt hàng nông sản giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Dưa hấu đổ đống bán với giá rẻ trên đường Giải Phóng (Hà Nội).

Theo rà soát của Bộ NN&PTNT, từ dịp Tết đến ngày Rằm Tháng Giêng, tổng sản lượng thanh long ruột đỏ Long An ở là 21.600 tấn, từ nay đến 28/2 khoảng 54.000 tấn. Từ đầu tháng 3, khu vực Tiền Giang vào vào điểm thu hoạch thanh long ruột đỏ với sản lượng khoảng 10.000 tấn. Bên cạnh đó, hệ thống kho lạnh ở phía Nam còn hạn chế. Riêng Long An có 154 cơ sở sơ chế, đóng gói, nhưng hệ thống kho lạnh chỉ giải quyết khoảng 12.000 tấn. Do vậy, dự báo nguồn cung cục thanh long ở Long An sẽ còn gặp khó khăn.



Để hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp, bà con nông dân, Bộ NN&PTNT cũng đề nghị Bộ Công Thương làm việc với hiệp hội logistics để phát huy hết công suất kho chứa của hệ thống này trong việc hỗ trợ nông dân. Bộ khuyến cáo bà con nông dân nên ký kết hợp đồng với các đối tác thu mua theo mua vụ, trong trường hợp thiệt hại do dịch bệnh, thiên tai còn có cơ sở để hỗ trợ.

Về phía Bộ Công Thương, tại cuộc họp với Bộ NN&PTNT triển nông thôn chiều 3/2, Bộ đề nghị các doanh nghiệp logisctics tham gia giúp đỡ bảo quản nông sản trong thời gian chờ xuất khẩu; Khuyến nghị nông dân điều chỉnh ngay tiến độ sản xuất bởi tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều khả năng kéo dài; Tăng cường tiêu thụ nội địa thông qua việc động viên và tổ chức kết nối chuỗi phân phối trong nước với các vựa trái cây lớn như Bình Thuận, Long An. Kêu gọi người dân chung tay ủng hộ nông dân trong nước.

Với các lô hàng không đủ điều kiện chuyển sang xuất khẩu theo đường chính thức thì ưu tiên giải phóng hàng khi chợ biên giới được mở lại. Bộ Công Thương cũng đề nghị các tỉnh biên giới bố trí diện tích bảo quản và cung cấp đủ điện cho các container lạnh./.