Nhằm xác định các thách thức và khám phá tiềm năng hợp tác xuất nhập khẩu hoa quả giữa Indonesia và Việt Nam, Đại sứ quán Indonesia tại Hà Nội và Vụ Đông Nam Á, Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Indonesia tại Jakarta vừa tổ chức Hội thảo trực tuyến "Tìm kiếm cơ hội xuất nhập khẩu trái cây giữa Indonesia và Việt Nam".

Rau quả đóng một vai trò thiết yếu trong lĩnh vực nông nghiệp đối với nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Indonesia và Việt Nam. Indonesia và Việt Nam được biết đến là những quốc gia sản xuất nhiều loại rau quả đặc trưng, phục vụ cho thị trường tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Indonesia, năm 2019, Indonesia đã xuất khẩu khoảng 853 tấn trái cây sang Việt Nam với giá trị khoảng 1,01 triệu USD, cụ thể: xoài (240 tấn, US$ 386.000), các loại trái cây khác 246 tấn, US$ 358.000), dứa (268 tấn, US$ 210.000), quả mâm xôi đỏ và mâm xôi đen (Raspberry và Blackberry) (92 tấn, US$ 42.000), và sầu riêng (7 tấn, US $ 16.000). Tuy nhiên, không có dữ liệu về việc hoa quả Việt Nam được xuất sang Indonesia trong năm 2019.

Các loại hoa quả xuất khẩu chính của Indonesia bao gồm: dứa, chuối, sầu riêng, salacca (quả da rắn), măng cụt… với thị trường xuất khẩu chủ yếu là Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Singapore, Malaysia, Pakistan, Hàn Quốc, Italia, Hà Lan, Bangladesh, và Ai Cập.

Trong khi đó, Việt Nam xuất khẩu chủ yếu thanh long, sầu riêng, xoài, chuối, măng cụt, nhãn, mít, dừa. Trong những năm gần đây, số lượng xoài và vải thiều xuất khẩu đã tăng lên nhanh chóng. Các thị trường xuất khẩu chính là Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hà Lan, Lào, Thái Lan, Đài Loan, Australia và các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất.

Cần khám phá tiềm năng hợp tác xuất nhập khẩu hoa quả giữa Indonesia và Việt Nam

Phiên tham luận trực tuyến khẳng định rằng, cả Indonesia và Việt Nam cần phải hợp tác hơn nữa để làm mới Biên bản Ghi nhớ về Hợp tác nông nghiệp giữa Indonesia và Việt Nam, được ký kết ngày 27/6/2013.

Cục Kiểm dịch thực vật, Bộ Nông nghiệp Indonesia đã gửi thư yêu cầu thâm nhập thị trường đến Cục Bảo vệ thực vật Việt Nam đối với các sản phẩm: dứa, măng cụt, chuối, thanh long, xoài và quả da rắn. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chỉ có quả da rắn đang trong quá trình được phân tích nguy cơ dịch hại, trong khi các loại quả khác được yêu cầu thì vẫn phải tiếp tục chờ phản hồi từ Bộ Nông nghiệp Việt Nam.

Nhiều ý kiến cho rằng, Indonesia và Việt Nam nên thảo luận nhiều hơn nữa về việc khai thác tiềm năng trao đổi thương mại trong lĩnh vực hoa quả, ví dụ như mở cửa thị trường cho các sản phẩm hoa quả mang lại lợi ích cho cả 2 nước. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 như hiện nay cũng như cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, Indonesia và Việt Nam đóng vai trò là một thị trường thay thế đầy tiềm năng cho nhau./.