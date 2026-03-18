Toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả hưởng ứng Giờ Trái đất 2026

Thứ Tư, 18:48, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lễ phát động “Toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026” dự kiến thu hút hơn 2.000 người tham gia, góp phần lan tỏa thông điệp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và thúc đẩy lối sống xanh trong cộng đồng.

Bộ Công Thương cho biết, ngày 21/3 tới đây sẽ tổ chức Lễ phát động “Toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026” và Giải chạy hưởng ứng “Toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026”, tại Không gian Văn hóa Sáng tạo Phường Tây Hồ, TP Hà Nội. Chương trình dự kiến thu hút hơn 2.000 người tham gia, góp phần lan tỏa thông điệp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và thúc đẩy lối sống xanh trong cộng đồng.

Trong bối cảnh tình hình xung đột tại Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp, tiếp tục gia tăng rủi ro lên chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, đặt ra thách thức đối với việc đảm bảo an ninh năng lượng của nhiều quốc gia, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt nhằm bảo đảm an ninh năng lượng. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tiếp tục được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giảm thiểu rủi ro về nguồn cung, giảm chi phí sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Sự kiện sẽ diễn ra vào sáng 21/3, tại tại Không gian Văn hóa Sáng tạo Phường Tây Hồ, TP Hà Nội

Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Công Thương xây dựng các kịch bản tiết kiệm năng lượng, đẩy mạnh tuyên truyền trong toàn xã hội, sớm phát động phong trào tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng xanh, giảm phát thải; khuyến khích chuyển đổi năng lượng, phát triển phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch; tăng cường tiết kiệm xăng dầu trong lĩnh vực giao thông vận tải, thúc đẩy sử dụng phương tiện công cộng. Đồng thời, các cơ quan chức năng đang rà soát điều kiện để triển khai lộ trình chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học E10, góp phần giảm tiêu thụ xăng khoáng và đa dạng hóa nguồn cung năng lượng.

Trước đó, ngày 10/2/2026, Bộ Công Thương đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan về việc phát động phong trào "Toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026". Sự kiện Tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2026 diễn ra trong thời gian từ 20h30 - 21h30’ tối thứ Bảy, ngày 28/3/2026.

Với thông điệp xuyên suốt “Sáng tạo xanh - Tương lai xanh”, chương trình hướng tới kêu gọi các cơ quan, đơn vị tăng cường thực hành sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, chủ động áp dụng các giải pháp công nghệ, đổi mới phương thức sản xuất và tiêu dùng, từng bước hình thành thói quen, lối sống sử dụng năng lượng hợp lý, hiệu quả, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội.

Trong khuôn khổ Lễ phát động sáng 21/3/2026, Bộ Công Thương sẽ tổ chức Giải chạy hưởng ứng “Toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026”, hướng tới thu hút hàng nghìn vận động viên chuyên và không chuyên đến từ các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế - xã hội, hiệp hội ngành hàng, người dân yêu thích chạy bộ,…

Hình ảnh Giải chạy hưởng ứng “Toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2025

Sau Giải chạy trực tiếp, Giải chạy trực tuyến sẽ tiếp tục được triển khai từ ngày 21/3 đến hết ngày 11/4 trên ứng dụng tập luyện thể thao 84RACE ở quy mô toàn quốc. Không chỉ là hoạt động thể thao cộng đồng, Giải chạy trực tiếp và trực tuyến còn là sự kiện truyền thông giàu ý nghĩa nhằm lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả tới đông đảo người dân. Thông qua hoạt động chạy bộ thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng và gắn với lối sống lành mạnh, chương trình khuyến khích mỗi cá nhân thay đổi thói quen trong sinh hoạt và tiêu dùng năng lượng từ những hành động nhỏ hằng ngày.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Cuộc thi trực tuyến hưởng ứng phong trào “Toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” và Chiến dịch Giờ Trái đất 2026 sẽ được tổ chức tại website: tietkiemnangluong.com.vn, gồm 3 kỳ thi diễn ra từ ngày 21/3 - 11/4 với hình thức trả lời câu hỏi trắc nghiệm.

Qua chuỗi hoạt động thiết thực, Bộ Công Thương kỳ vọng huy động “toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026”, khuyến khích hình thành thói quen tiêu dùng năng lượng văn minh, hiệu quả trong cộng đồng, góp phần xây dựng một nền kinh tế phát triển theo hướng xanh và bền vững.

Nhiều địa phương, doanh nghiệp, cá nhân hưởng ứng Giờ trái đất 2025

VOV.VN - Sự kiện nổi bật hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất nhiều năm qua chính là “tắt đèn trong vòng một giờ” với biểu tượng “60+” . Năm 2025, điểm nhấn “Tắt đèn trong vòng một giờ hưởng ứng Giờ Trái đất” sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút, Thứ Bảy ngày 22/3.

Đạp xe hưởng ứng “Giờ trái đất 2025” ở Đà Nẵng

Đạp xe hưởng ứng “Giờ trái đất 2025” ở Đà Nẵng

Đạp xe hưởng ứng “Giờ trái đất 2025” ở Đà Nẵng

VOV.VN - Chiều nay (22/3), Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng tổ chức hoạt động mít tinh, diễu hành tuyên truyền hưởng ứng "Giờ Trái đất" năm 2025.

Gần 2.000 người tham gia Giải chạy hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2025

Gần 2.000 người tham gia Giải chạy hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2025

Gần 2.000 người tham gia Giải chạy hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2025

VOV.VN - Bộ Công Thương tổ chức lễ phát động "Toàn dân tiết kiệm năng lượng hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2025" và Giải chạy hưởng ứng "Toàn dân tiết kiệm năng lượng hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2025".

Hà Nội đồng loạt tắt đèn trang trí, biển quảng cáo hưởng ứng Giờ Trái đất

Hà Nội đồng loạt tắt đèn trang trí, biển quảng cáo hưởng ứng Giờ Trái đất

Hà Nội đồng loạt tắt đèn trang trí, biển quảng cáo hưởng ứng Giờ Trái đất

VOV.VN - Giờ Trái đất 2024 với thông điệp “Tiết kiệm điện - thành thói quen” tại TP Hà Nội đồng loạt hoạt động tắt đèn chiếu sáng, trang trí, biển quảng cáo tại nhiều địa điểm, một số khu vực công cộng và tuyến phố...

