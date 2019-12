Ngày 30/11 vừa qua, Tổng cục Quản lý thị trường chính thức thông tin về kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm đối với Công ty MHA, doanh nghiệp sở hữu thương hiệu thời trang Seven.AM. Sau khi công bố, một số thông tin cho rằng, có dấu hiệu "bảo kê" của Tổng cục Quản lý thị trường đối với Công ty cổ phần MHA và chưa xử lý đúng bản chất sự việc.

Tổng cục Quản lý thị trường tiếp tục xác minh sai phạm tại Công ty cổ phần MHA.

Như thông tin đã đưa về kết luận xử lý 4 vi phạm đối với Công ty cồ phần MHA, Công ty Trách nhiệm hữu hạn thời trang quốc tế Thư Kỳ với mức xử lý vi phạm hành chính là 170 triệu đồng. Tuy nhiên, đây mới chỉ là kết luận những vi phạm ban đầu. Tổng cục Quản lý thị trường khẳng định, Tổng cục Quản lý thị trường vẫn tiếp tục giám sát, kiểm tra đối với hoạt động của Công ty cổ phần MHA, Công ty Trách nhiệm hữu hạn thời trang quốc tế Bảo Anh và các đơn vị có liên quan tại thương hiệu thời trang Seven.AM để làm rõ.

Cũng theo Tổng cục Quản lý thị trường, kết quả xác minh cho thấy, ông Nguyễn Vũ Hải Anh không phải là cổ đông, không chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với Công ty cổ phần MHA và Công ty Trách nhiệm hữu hạn thời trang quốc tế Bảo Anh. Về việc ông Hải Anh không còn liên quan cũng được ông Đặng Quốc Anh – Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần MHA xác nhận.

Với thông tin nghi vấn: Tổng cục Quản lý thị trường “bảo kê” cho Công ty cổ phần MHA, Tổng cục Quản lý thị trường khẳng định, lực lượng Quản lý thị trường không bảo kê, bao che cho các sai phạm tại thương hiệu thời trang Seven.AM. Sự việc này vẫn tiếp tục được xác minh, làm rõ và sẽ được xử lý đúng theo quy định của pháp luật./.