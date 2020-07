TP HCM đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau dịch Covid-19

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm, sáng nay (8/7), Hội nghị Thành ủy TP HCM lần thứ 42 đã bế mạc. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, TPHCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất sau đại dịch Covid-19.



Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, TP HCM tiếp tục giữ vững là trung tâm lớn nhất cả nước. Giai đoạn 2010 đến nay, TP HCM đóng góp hơn 22% kinh tế cả nước. TP HCM có những mô hình kinh tế đi đầu cả nước như Khu công nghệ cao, Khu công viên phần mềm Quang Trung; đang triển khai khu đô thị phía Đông…

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cũng chỉ ra những hạn chế của TP HCM như bố trí đất chưa hợp lý, không phù hợp với đặc điểm cơ cấu của thành phố. Tính hấp dẫn môi trường kinh doanh, nhất là doanh nghiệp, so với các địa phương không tăng mà tụt hạng, đây là vấn đề còn nhức nhối.

Bí thư Thành uỷ TP HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu.

Việc liên kết vùng phát triển giao thông, du lịch còn nhiều hạn chế, hạ tầng giao thông chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Một trong những điểm nghẽn là tỷ lệ ngân sách để lại cho thành phố quá thấp chưa đạt yêu cầu phát triển.

Trong 6 tháng còn lại của năm 2020, TP HCM tiếp tục thực hiện chủ đề năm văn hóa, thực hiện các chuyên đề đối thoại, kế tục giữ gìn phát triển nghề truyền thống; sơ kết Nghị quyết 54, đẩy mạnh triển khai các nội dung thi đua 200 ngày tiến tới Đại hội Đảng bộ TP HCM.

Ngoài ra, các công tác khác như đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, phòng chống Covid-19, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 19 và Chỉ thị 23; ưu tiên các công trình sử dụng vốn đầu tư công, các công trình do doanh nghiệp đầu tư...

Đặc biệt, ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, TP HCM sẽ tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp để vượt qua khó khăn sau đại dịch Covid-19. Trong 6 tháng đầu năm, kinh tế TP HCM tăng trưởng ở mốc 1% - 2% nhưng thu ngân sách đạt 40,2% kế hoạch là tiền đề để phấn đấu hoàn thành kế hoạch cả năm.

Vừa qua, TP HCM đã hỗ trợ 3.461 doanh nghiệp có nguy cơ dừng sản xuất để vay tiền trả lương công nhân với số tiền 233 tỷ đồng trả tiền cho 232.000 lao động; hỗ trợ chi cho diện chính sách khó khăn hoặc lao động tự do là 316 tỷ đồng cho 266 ngàn người. Như vậy TP HCM đã hỗ trợ cho khoảng 500.000 người lao động và người dân với tổng kinh phí 550 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, nhiệm vụ trọng tâm của TP HCM trong thời gian còn lại của năm là tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất.



“Sắp tới chúng tôi đề nghị UBND TP tiếp tục đặt ra chỉ tiêu hỗ trợ doanh nghiệp quyết liệt hơn. Đến nay tỷ lệ hỗ trợ là 41%, hết tháng 7 này sẽ là bao nhiêu? Đề nghị không để hết tháng 9 mà cố gắng đến hết tháng 8 sẽ hỗ trợ hết cho các doanh nghiệp”, ông Nguyễn Thiện Nhân nói./.