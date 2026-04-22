TP.HCM chỉ đạo thẩm định dự án cầu Phú Mỹ 2 trước 30/4/2026

Theo đó, UBND TP thống nhất với đề nghị của Hội đồng thẩm định về chủ trương không thuê tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Giao Hội đồng thẩm định chịu trách nhiệm về cơ sở pháp lý, tính chính xác của số liệu và nội dung báo cáo; đồng thời khẩn trương triển khai các thủ tục liên quan, tổ chức thẩm định và trình phê duyệt theo đúng quy định, hoàn thành trước ngày 30/4/2026.

Phối cảnh cầu Phú Mỹ 2

Trong quá trình thẩm định, cần đặc biệt lưu ý đánh giá kỹ phương án tài chính, tổng mức đầu tư; đối chiếu suất đầu tư với các dự án tương tự; các phương án kỹ thuật, định mức, đơn giá.

UBND TP giao Sở Tài chính – cơ quan thường trực Hội đồng – chủ trì, phối hợp các sở, ngành và đơn vị liên quan tổ chức họp Hội đồng thẩm định theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Đề nghị Công ty TNHH Masterise Hạ tầng Phú Mỹ chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, bảo đảm đủ điều kiện để tổ chức thẩm định.

Cầu Phú Mỹ 2 được động thổ vào ngày 15/1/2026. Cầu Phú Mỹ 2 có chiều dài khoảng 6,3 km, quy mô 8 làn xe. Tổng mức đầu tư khoảng 23.186 tỷ đồng, điểm đầu giao với đường Nguyễn Hữu Thọ (khu Nam TP.HCM), kết thúc tại xã Đại Phước (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai), kết nối trực tiếp với Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Công trình giảm tải cho cầu Phú Mỹ hiện hữu, Quốc lộ 1, Quốc lộ 51 và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây; hình thành trục giao thông liên vùng mới; rút ngắn thời gian lưu thông, giảm chi phí logistics; thúc đẩy phát triển đô thị - công nghiệp khu Đông TP.HCM và khu vực Biên Hòa - Đồng Nai theo hướng xanh, bền vững. Thời gian thực hiện từ năm 2025 đến năm 2029, trong đó giai đoạn thi công xây dựng từ năm 2026 đến năm 2029.