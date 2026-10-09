TP.HCM hỗ trợ tối đa 10 tỷ đồng cho dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản

Quyết định này nhằm tạo điều kiện và khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, UBND TP.HCM phê duyệt đối với các dự án triển khai trên địa bàn từ 2 xã trở lên, hoặc dự án có tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước từ 3 tỷ đồng trở lên và tối đa không quá 10 tỷ đồng. Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt đối với các dự án triển khai trên địa bàn do mình quản lý, có tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước dưới 3 tỷ đồng.

Định kỳ hằng năm trước ngày 10/12, UBND cấp xã gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp trình UBND TP.HCM. Trường hợp có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, địa phương thực hiện báo cáo đột xuất.

Nhiều nông dân muốn trái cây của mình trồng được vào bán trong các hệ thống bán lẻ hiện đại (Ảnh: Lệ Hằng)

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM được giao nhiệm vụ làm đầu mối thực hiện chương trình này.

Sở tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trình UBND TP.HCM phê duyệt các dự án thuộc thẩm quyền. Sở này cũng có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn.

Trong quá trình thực hiện, những khó khăn, vướng mắc phải được kịp thời báo cáo và đề xuất hướng giải quyết. Chủ tịch UBND cấp xã chủ động kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND TP.HCM xem xét.