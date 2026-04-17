TP.HCM ra mắt quỹ đầu tư mạo hiểm

Quỹ đầu tư mạo hiểm TP.HCM có pháp nhân vận hành là Công ty Cổ phần Quỹ đầu tư mạo hiểm TP.HCM (HCM VIF JSC).

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học-Công nghệ TP.HCM cho biết, Quỹ đầu tư mạo hiểm TP.HCM ra đời không chỉ để đầu tư, mà mang sứ mệnh truyền cảm hứng. Mỗi đồng vốn mồi sẽ là một hạt mầm cho những “kỳ lân” công nghệ.

Đây là một mô hình hoàn toàn mới - mô hình quỹ đầu tư mạo hiểm địa phương theo Nghị định 264 của Chính phủ Quy định về Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia và quỹ đầu tư mạo hiểm của địa phương, hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần.

Mô hình này có các điểm đột phá như: Quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tiên có vốn Nhà nước tham gia, quản trị hiện đại, được áp dụng cơ chế “Chấp nhận rủi ro có kiểm soát”, “Miễn trừ trách nhiệm”, có tầm nhìn chiến lược, mục tiêu quy mô vốn rõ ràng đạt 5.000 tỷ đồng vào năm 2035 và lĩnh vực đầu tư tập trung vào các “công nghệ lõi” chiến lược.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo TP.HCM trao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và tặng hoa chúc mừng các cổ đông sáng lập Quỹ đầu tư mạo hiểm TP.HCM. Ảnh: Nguyễn Thủy

Ông Hoàng Đức Trung, Giám đốc Quỹ đầu tư VinaCapital Ventures, người được giao phụ trách điều hành Quỹ đầu tư mạo hiểm TP.HCM chia sẻ, với quy mô 500 tỷ đồng trong giai đoạn đầu và kỳ vọng đạt 5.000 tỷ đồng sau 10 năm, Quỹ đầu tư mạo hiểm TP.HCM không chỉ đơn thuần là những con số tài chính mà còn là niềm tin vào một tương lai tăng trưởng dựa trên công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Nguyễn Thủy

Quỹ đặt mục tiêu mỗi đồng vốn bỏ ra sẽ thu hút thêm từ ba đến năm đồng vốn từ các quỹ đầu tư tư nhân và quốc tế, tập trung vào những hạt giống khởi nghiệp xuất sắc trong các lĩnh vực công nghệ lõi, giải pháp xanh, chuyển đổi số.