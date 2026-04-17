TP.HCM ra mắt quỹ đầu tư mạo hiểm

Thứ Sáu, 23:21, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 17/4, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM tổ chức lễ ra mắt Công ty cổ phần Quỹ đầu tư mạo hiểm TP.HCM. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM đến dự.

 

Quỹ đầu tư mạo hiểm TP.HCM có pháp nhân vận hành là Công ty Cổ phần Quỹ đầu tư mạo hiểm TP.HCM (HCM VIF JSC).

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học-Công nghệ TP.HCM cho biết, Quỹ đầu tư mạo hiểm TP.HCM ra đời không chỉ để đầu tư, mà mang sứ mệnh truyền cảm hứng. Mỗi đồng vốn mồi sẽ là một hạt mầm cho những “kỳ lân” công nghệ.

Đây là một mô hình hoàn toàn mới - mô hình quỹ đầu tư mạo hiểm địa phương theo Nghị định 264 của Chính phủ Quy định về Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia và quỹ đầu tư mạo hiểm của địa phương, hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần.

Mô hình này có các điểm đột phá như: Quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tiên có vốn Nhà nước tham gia, quản trị hiện đại, được áp dụng cơ chế “Chấp nhận rủi ro có kiểm soát”, “Miễn trừ trách nhiệm”, có tầm nhìn chiến lược, mục tiêu quy mô vốn rõ ràng đạt 5.000 tỷ đồng vào năm 2035 và lĩnh vực đầu tư tập trung vào các “công nghệ lõi” chiến lược.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo TP.HCM trao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và tặng hoa chúc mừng các cổ đông sáng lập Quỹ đầu tư mạo hiểm TP.HCM. Ảnh: Nguyễn Thủy

Ông Hoàng Đức Trung, Giám đốc Quỹ đầu tư VinaCapital Ventures, người được giao phụ trách điều hành Quỹ đầu tư mạo hiểm TP.HCM chia sẻ, với quy mô 500 tỷ đồng trong giai đoạn đầu và kỳ vọng đạt 5.000 tỷ đồng sau 10 năm, Quỹ đầu tư mạo hiểm TP.HCM không chỉ đơn thuần là những con số tài chính mà còn là niềm tin vào một tương lai tăng trưởng dựa trên công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Nguyễn Thủy

Quỹ đặt mục tiêu mỗi đồng vốn bỏ ra sẽ thu hút thêm từ ba đến năm đồng vốn từ các quỹ đầu tư tư nhân và quốc tế, tập trung vào những hạt giống khởi nghiệp xuất sắc trong các lĩnh vực công nghệ lõi, giải pháp xanh, chuyển đổi số.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp các tập đoàn, quỹ đầu tư đa quốc gia

VOV.VN - Nhân dịp dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế thế giới và làm việc tại Trung Quốc, hôm nay (25/6), tại thành phố Thiên Tân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo các tập đoàn, quỹ đầu tư đa quốc gia để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghệ.

 

Lệ Hằng/VOV-TP.HCM
Tag: quỹ đầu tư mạo hiểm TP.HCM khoa học công nghệ
Thúc đẩy hợp tác đầu tư, khoa học, công nghệ giữa Việt Nam và Nhật Bản

Thúc đẩy hợp tác đầu tư, khoa học, công nghệ giữa Việt Nam và Nhật Bản

Nhà nước "đầu tư mồi" cho nghiên cứu khoa học công nghệ chiến lược

VOV.VN - Nhà nước giữ vai trò "đầu tư mồi" dẫn dắt, tập trung xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm, trung tâm xuất sắc, nhóm nghiên cứu mạnh để phát triển khoa học công nghệ chiến lược.

"Quốc hội cần đi đầu trong việc đầu tư hạ tầng số, ứng dụng khoa học, công nghệ"

VOV.VN - Chiều 19/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị chuyên đề "Quốc hội số và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong chuyển đổi số của Quốc hội" do Văn phòng Quốc hội tổ chức. Cùng dự hội nghị có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng.

