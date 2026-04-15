TP.HCM sẽ làm cửa ngõ để doanh nghiệp châu Âu tiến vào thị trường 700 triệu dân

Thứ Tư, 17:15, 15/04/2026
VOV.VN - Sáng 15/4, tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Slovakia, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, thành phố muốn làm nơi để các nhà đầu tư châu Âu thâm nhập thị trường ASEAN hơn 700 triệu dân.

Diễn đàn do Sở Ngoại vụ và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức.

Tại diễn đàn, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, sau khi sáp nhập hành chính dân số trên 14 triệu người, bao gồm Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, TP.HCM đang chuyển mình thành siêu đô thị tri thức. TP.HCM muốn làm cửa ngõ để doanh nghiệp châu Âu, bao gồm Slovakia, tiến vào thị trường ASEAN.

TP.HCM không chỉ tìm kiếm nhà đầu tư, mà tìm kiếm những đối tác cùng nghiên cứu, cùng phát triển, cùng đào tạo nhân lực và cùng xây dựng chuỗi giá trị công nghệ cao cho khu vực. Với nền tảng mạnh về cơ khí chính xác, công nghiệp ô tô, công nghệ thông tin và đào tạo kỹ sư, Slovakia có đầy đủ điều kiện để trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái đó.

TP.HCM sẵn sàng là điểm trung chuyển chiến lược giữa châu Âu và Đông Nam Á. Thành phố kêu gọi các doanh nghiệp Slovakia, với thế mạnh về cơ khí chính xác và công nghệ số, hãy trở thành mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI) và bán dẫn đang tăng tốc của TP.HCM.

tp.hcm se lam cua ngo de doanh nghiep chau Au tien vao thi truong 700 trieu dan hinh anh 1
Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Phát biểu tại diễn đàn, ông Michal Dutko, đại diện khu vực Sario của Slovakia cho biết, Slovakia có thế mạnh nổi bật về công nghiệp ô tô, cơ khí, chế tạo máy, an ninh mạng và y tế, có hệ thống trung tâm logistics thuận lợi kết nối với các cảng biển ở châu Âu. Slovakia đi đầu trong sản xuất điện, xuất khẩu điện, có 60% điện từ năng lượng điện hạt nhân và cacbon thấp, mong hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam. 

 

Lệ Hằng-CTV Như Quỳnh /VOV-TP.HCM
Viết bình luận

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Slovakia thưởng thức hòa nhạc tại Hà Nội
VOV.VN - Tối 13/4 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) diễn ra chương trình hòa nhạc hữu nghị Việt Nam - Slovakia với chủ đề “Aká Si Mi Krásna” (Quê hương đẹp biết bao). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Slovakia Robert Fico tới dự và thưởng thức chương trình.

VOV.VN - Tối 13/4 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) diễn ra chương trình hòa nhạc hữu nghị Việt Nam - Slovakia với chủ đề “Aká Si Mi Krásna” (Quê hương đẹp biết bao). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Slovakia Robert Fico tới dự và thưởng thức chương trình.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón Thủ tướng Slovakia thăm chính thức Việt Nam

VOV.VN - Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Cộng hoà Slovakia Robert Fico thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12-14/4/2026, sáng nay (13/4), tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón chính thức Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico.

VOV.VN - Sáng 13/4 tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Slovakia Robert Fico thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 - 14/4.

