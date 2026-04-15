TP.HCM sẽ làm cửa ngõ để doanh nghiệp châu Âu tiến vào thị trường 700 triệu dân

Diễn đàn do Sở Ngoại vụ và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức.

Tại diễn đàn, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, sau khi sáp nhập hành chính dân số trên 14 triệu người, bao gồm Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, TP.HCM đang chuyển mình thành siêu đô thị tri thức. TP.HCM muốn làm cửa ngõ để doanh nghiệp châu Âu, bao gồm Slovakia, tiến vào thị trường ASEAN.

TP.HCM không chỉ tìm kiếm nhà đầu tư, mà tìm kiếm những đối tác cùng nghiên cứu, cùng phát triển, cùng đào tạo nhân lực và cùng xây dựng chuỗi giá trị công nghệ cao cho khu vực. Với nền tảng mạnh về cơ khí chính xác, công nghiệp ô tô, công nghệ thông tin và đào tạo kỹ sư, Slovakia có đầy đủ điều kiện để trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái đó.

TP.HCM sẵn sàng là điểm trung chuyển chiến lược giữa châu Âu và Đông Nam Á. Thành phố kêu gọi các doanh nghiệp Slovakia, với thế mạnh về cơ khí chính xác và công nghệ số, hãy trở thành mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI) và bán dẫn đang tăng tốc của TP.HCM.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Michal Dutko, đại diện khu vực Sario của Slovakia cho biết, Slovakia có thế mạnh nổi bật về công nghiệp ô tô, cơ khí, chế tạo máy, an ninh mạng và y tế, có hệ thống trung tâm logistics thuận lợi kết nối với các cảng biển ở châu Âu. Slovakia đi đầu trong sản xuất điện, xuất khẩu điện, có 60% điện từ năng lượng điện hạt nhân và cacbon thấp, mong hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam.