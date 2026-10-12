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TP.HCM thử tải thành công Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, chuẩn bị hợp long

Thứ Hai, 10:56, 12/10/2026
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VOV.VN - Các đơn vị thi công cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, TP.HCM vừa thử tải thành công toàn bộ tổ hợp gồm kết cấu cầu chính và hệ khung đỡ với tổng trọng lượng khoảng 3.400 tấn, đồng thời chuẩn bị lai dắt về từ Vũng Tàu về vị trí lắp đặt.

Nâng tổ hợp 3.400 tấn để kiểm tra độ ổn định của cây cầu

Tại nhà máy ở Vũng Tàu, kết cấu thép vòm cầu chính đã hoàn tất lắp dựng. Toàn bộ tổ hợp gồm kết cấu cầu chính nặng khoảng 1.400 tấn và hệ khung thép nâng đỡ chuyên dụng nặng khoảng 2.000 tấn đã được thử tải nghiêm ngặt.

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Hệ thống module nâng cầu và giá đỡ (ảnh NTF)

Cụ thể, đơn vị thi công huy động khoảng 30 module xe vận chuyển tự hành đa trục SPMT, sử dụng hệ thống thủy lực nâng toàn bộ tổ hợp 3.400 tấn lên độ cao 40cm để các kỹ sư kiểm tra và đánh giá. Các cảm biến và thiết bị quan trắc được bố trí tại những vị trí trọng yếu để ghi nhận các thông số kỹ thuật của kết cấu.

Sau 24h thử tải và theo dõi chuyển vị, kết quả xác nhận toàn bộ tổ hợp kết cấu cầu và hệ khung đỡ ổn định, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật. Đặc biệt, các thông số về độ võng và độ cứng của hệ cầu phù hợp với tính toán thiết kế, tạo cơ sở để triển khai những công đoạn tiếp theo.

Cuộc thử tải thành công đánh dấu một bước tiến quan trọng của dự án, đồng thời mở đường cho các giai đoạn tiếp theo: hạ thủy, lai dắt và hợp long. Từ khu vực cảng Đông Xuyên, Vũng Tàu, đoàn lai dắt dự kiến mất khoảng hai ngày để đưa cầu về khu vực lắp đặt.

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Công nhân đo đạc lại sau khi nâng tải (ảnh NTF)

Dự kiến hợp long vào ngày 21/10/2026

Đến nay, dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng.

Tại công viên Bến Bạch Đằng, trung tâm TP.HCM, các đơn vị thi công cơ bản hoàn tất các hạng mục xây dựng hai đầu cầu dẫn, kết cấu cầu, cầu thang xoắn, cầu thang bộ, thang máy, bể nước cảnh quan, trạm bơm nước.

Theo kế hoạch, cầu đi bộ dự kiến hợp long vào ngày 21/10/2026. Công tác hợp long được tính toán theo điều kiện thủy văn và mực nước sông Sài Gòn, với sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng kỹ thuật.

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Khối vòm thép cầu đi bộ đã thử tải thành công và sẵn sàng lai dắt về sông Sài Gòn (ảnh NTF)

Sau khi hợp long, công trình sẽ tiếp tục được hoàn thiện với các hạng mục mặt cầu, lan can, cảnh quan và các tiện ích đi kèm…, hướng đến hình thành một không gian đi bộ và kết nối cảnh quan hai bên bờ sông.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước gắn liền với vùng đất Nam Bộ, cây cầu được kỳ vọng trở thành một điểm nhấn kiến trúc mới của TP.HCM, nơi người dân và du khách có thể dạo bước, ngắm nhìn sông Sài Gòn và trải nghiệm thành phố từ một góc nhìn khác.

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Phối cảnh cầu đi bộ qua sông Sài Gòn 

Công trình do Nutifood tài trợ là món quà doanh nghiệp dành tặng người tiêu dùng như một lời tri ân cho sự tin yêu và đồng hành trong suốt hành trình phát triển. Khi hoàn thành, cây cầu không chỉ kết nối hai bờ sông mà còn góp thêm một không gian công cộng, một điểm hẹn mới cho người dân và du khách giữa lòng thành phố.

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Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn lỡ hẹn dịp 2/9

VOV.VN - Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn (TP.HCM) sẽ không kịp lai dắt, hợp long nhịp chính và đưa vào phục vụ nhân dân vào dịp 2/9 do kẹt phương tiện chuyên dụng. Chủ đầu tư cùng các nhà thầu đang nỗ lực tối đa để sớm đưa dự án về đích.

 

Minh Hạnh/VOV -TP.HCM
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