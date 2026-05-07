TP.HCM tính toán chỗ buôn bán cho người dân khi dẹp vỉa hè

Theo Công an TP.HCM, kể từ khi ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè trên địa bàn TPHCM (từ 16/1/2026) đến nay, lực lượng công an các cấp đã tổ chức hơn 24.000 lượt tuần tra, kiểm soát, lập biên bản xử lý hơn 33.000 trường hợp vi phạm với số tiền gần 29 tỷ đồng, tạm giữ một số phương tiện,…

Công an TP.HCM tăng cường tuần tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè

Trung tá Hồ Đức Thiện, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TP.HCM cho biết, đến nay, hơn 70% tuyến đường, địa điểm phức tạp về trật tự công cộng đã được chuyển hóa, giảm 50% số chợ tự phát. Tại các khu vực bệnh viện, trường học, các trường hợp bán hàng rong, dừng đỗ xe trái phép cũng chuyển biến rõ rệt, khu vực bệnh viện trung tâm giảm gần 80% việc lấn chiếm vỉa hè.

Công an TP.HCM không thực hiện theo chiến dịch, lễ, tết như trước đây mà duy trì thường xuyên, hằng ngày, với các khung giờ ban ngày và cả ban đêm, tập trung xử lý dứt điểm các điểm nghẽn, các trường hợp cố tình lấn chiếm quy mô lớn, gây cản trở giao thông nghiêm trọng.

Hộ bán hàng rong dự kiến được tổ chức vào các khu vực chợ đêm, tuyến phố đi bộ hoặc các khu kinh doanh tập trung

Đối với các hộ buôn bán nhỏ, lực lượng chức năng trước mắt sẽ nhắc nhở, hướng dẫn sắp xếp gọn gàng trước khi áp dụng các biện pháp xử phạt.

"Công an TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng các sở, ngành và UBND cấp xã để tổ chức lại các khu chợ đêm, phố đi bộ hoặc khu kinh doanh tập trung để chuyển đổi mô hình kinh doanh cho các hộ bán hàng rong có nơi buôn bán, vừa đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và đúng quy định pháp luật, hài hoà lợi ích cho người dân", Trung tá Thiện nói.

Trung tá Hồ Đức Thiện, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TP.HCM

Đơn vị này cũng cho biết, thời gian tới thông qua các tổ tự quản tại cơ sở và lực lượng an ninh cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, xem xét hỗ trợ vay vốn hoặc chuyển đổi nghề nếu có nhu cầu.