中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

TP.HCM tính toán chỗ buôn bán cho người dân khi dẹp vỉa hè

Thứ Năm, 19:23, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - TP.HCM nghiên cứu tổ chức các khu vực chợ đêm, tuyến phố đi bộ hoặc các khu kinh doanh tập trung để chuyển đổi mô hình kinh doanh cho các hộ bán hàng rong có nơi buôn bán sau khi dẹp vỉa hè. Thông tin được Công an TP.HCM đưa ra tại họp báo Kinh tế - xã hội chiều 7/5.

Theo Công an TP.HCM, kể từ khi ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè trên địa bàn TPHCM (từ 16/1/2026) đến nay, lực lượng công an các cấp đã tổ chức hơn 24.000 lượt tuần tra, kiểm soát, lập biên bản xử lý hơn 33.000 trường hợp vi phạm với số tiền gần 29 tỷ đồng, tạm giữ một số phương tiện,…

tp.hcm tinh toan cho buon ban cho nguoi dan khi dep via he hinh anh 1
Công an TP.HCM tăng cường tuần tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè 

Trung tá Hồ Đức Thiện, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TP.HCM cho biết, đến nay, hơn 70% tuyến đường, địa điểm phức tạp về trật tự công cộng đã được chuyển hóa, giảm 50% số chợ tự phát. Tại các khu vực bệnh viện, trường học, các trường hợp bán hàng rong, dừng đỗ xe trái phép cũng chuyển biến rõ rệt, khu vực bệnh viện trung tâm giảm gần 80% việc lấn chiếm vỉa hè. 

Công an TP.HCM không thực hiện theo chiến dịch, lễ, tết như trước đây mà duy trì thường xuyên, hằng ngày, với các khung giờ ban ngày và cả ban đêm, tập trung xử lý dứt điểm các điểm nghẽn, các trường hợp cố tình lấn chiếm quy mô lớn, gây cản trở giao thông nghiêm trọng.

tp.hcm tinh toan cho buon ban cho nguoi dan khi dep via he hinh anh 2
Hộ bán hàng rong dự kiến được tổ chức vào các khu vực chợ đêm, tuyến phố đi bộ hoặc các khu kinh doanh tập trung 

Đối với các hộ buôn bán nhỏ, lực lượng chức năng trước mắt sẽ nhắc nhở, hướng dẫn sắp xếp gọn gàng trước khi áp dụng các biện pháp xử phạt. 

"Công an TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng các sở, ngành và UBND cấp xã để tổ chức lại các khu chợ đêm, phố đi bộ hoặc khu kinh doanh tập trung để chuyển đổi mô hình kinh doanh cho các hộ bán hàng rong có nơi buôn bán, vừa đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và đúng quy định pháp luật, hài hoà lợi ích cho người dân", Trung tá Thiện nói.

tp.hcm tinh toan cho buon ban cho nguoi dan khi dep via he hinh anh 3
Trung tá Hồ Đức Thiện, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TP.HCM

Đơn vị này cũng cho biết, thời gian tới thông qua các tổ tự quản tại cơ sở và lực lượng an ninh cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, xem xét hỗ trợ vay vốn hoặc chuyển đổi nghề nếu có nhu cầu. 

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
Tag: chỗ buôn bán cho người bán hàng rong tp hcm sắp xếp kinh doanh vỉa hè chợ đêm phố đi bộ tp hcm quản lý vỉa hè tp hcm mới giải pháp cho hàng rong tp hcm xử lý lấn chiếm vỉa hè tp hcm
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhan nhản lòng đường, vỉa hè ngang nhiên bị lấn chiếm dù đang có lệnh thanh tra
Nhan nhản lòng đường, vỉa hè ngang nhiên bị lấn chiếm dù đang có lệnh thanh tra

VOV.VN - Mặc dù Công an TP Hà Nội đang thanh tra trên địa bàn nhưng nhiều nơi tại phường Hoàng Mai vẫn xảy ra tình trạng vi phạm trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông

Nhan nhản lòng đường, vỉa hè ngang nhiên bị lấn chiếm dù đang có lệnh thanh tra

Nhan nhản lòng đường, vỉa hè ngang nhiên bị lấn chiếm dù đang có lệnh thanh tra

VOV.VN - Mặc dù Công an TP Hà Nội đang thanh tra trên địa bàn nhưng nhiều nơi tại phường Hoàng Mai vẫn xảy ra tình trạng vi phạm trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông

Chúng ta đang lãng phí vỉa hè
Chúng ta đang lãng phí vỉa hè

VOV.VN - Câu chuyện vỉa hè ở Hà Nội nói riêng vẫn luôn là một vấn đề nan giải trong quy hoạch và hoạt động đô thị. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng ta hãy nhìn ra những phần vỉa hè ở các khu vực xa trung tâm, vỉa hè của những tuyến đường giao thông vùng ven, trục giao thông mới…

Chúng ta đang lãng phí vỉa hè

Chúng ta đang lãng phí vỉa hè

VOV.VN - Câu chuyện vỉa hè ở Hà Nội nói riêng vẫn luôn là một vấn đề nan giải trong quy hoạch và hoạt động đô thị. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng ta hãy nhìn ra những phần vỉa hè ở các khu vực xa trung tâm, vỉa hè của những tuyến đường giao thông vùng ven, trục giao thông mới…

Quản lý vỉa hè ở Đà Nẵng: Giải pháp “mét vuông sinh lời”- “mét vuông sinh tồn”
Quản lý vỉa hè ở Đà Nẵng: Giải pháp “mét vuông sinh lời”- “mét vuông sinh tồn”

VOV.VN - Quản lý trật tự vỉa hè, kinh nghiệm và hướng tiếp cận mới của nhiều đô thị trên thế giới đã chuyển từ tư duy “cấm đoán” sang “quản lý linh hoạt” đối với kinh tế vỉa hè.

Quản lý vỉa hè ở Đà Nẵng: Giải pháp “mét vuông sinh lời”- “mét vuông sinh tồn”

Quản lý vỉa hè ở Đà Nẵng: Giải pháp “mét vuông sinh lời”- “mét vuông sinh tồn”

VOV.VN - Quản lý trật tự vỉa hè, kinh nghiệm và hướng tiếp cận mới của nhiều đô thị trên thế giới đã chuyển từ tư duy “cấm đoán” sang “quản lý linh hoạt” đối với kinh tế vỉa hè.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp