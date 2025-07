Trái thanh long giá chạm đáy, nhà vườn Đồng Tháp cắt bỏ trái non

Hiện nay, nông dân tại các xã Tân Thuận Bình, Mỹ Tịnh An, Lương Hòa Lạc của tỉnh Đồng Tháp bắt tay vào thu hoạch trái thanh long vụ thuận. Tuy diện tích vườn thanh long chín không nhiều nhưng giá lại rớt thê thảm. Tháng trước, giá thanh long ruột đỏ gần 10.000 đồng/kg, nay sụt xuống còn dưới 3.000 đồng/kg. Với mức giá này, mỗi kg nhà vườn lỗ hơn 3.000 đồng. Dù bán thanh long không đủ bù chi phí thu hoạch, phân bón, thuốc trừ sâu, nhưng nông dân vẫn phải thu hoạch để chuẩn bị cho vụ sau.

“Giá bán 2.500 đồng/kg thì lỗ chứ không có lãi, nhưng phải bán chứ làm sao bây giờ. Tháng trước bán cũng được hơn 10.000 đồng/kg. Vụ thuận tuy không tốn tiền điện nhưng cũng phải tốn tiền mua phân, thuốc vì mưa càng nhiều bệnh càng nhiều”, bà Nguyễn Thị Hoa, nông dân xã Tân Thuận Bình, tỉnh Đồng Tháp than thở.

Nhà vườn tỉnh Đồng Tháp thu hoạch trái thanh long vụ thuận kém vui vì giá thấp

Theo các doanh nghiệp thu mua trái thanh long, giá sụt giảm do thị trường xuất khẩu chậm. Hiện nay, thanh long chủ yếu tiêu thụ nội địa; riêng trái loại 3 hay hàng dạt chỉ dùng để chế biến nước trái cây hoặc làm mứt thanh long.

Do giá thanh long vụ này giảm sâu, nhiều nông dân tỉnh Đồng Tháp đã cắt bỏ nụ và trái non để “cắt vụ” vì lo ngại trái cây này sẽ còn rớt giá. Ông Nguyễn Văn Chính, nông dân xã Mỹ Tịnh An, đang cắt bỏ nụ thanh long tại khu vườn gần 1 ha chia sẻ: “Vụ thuận này bán giá 3.000 đồng/kg khi đưa đến kho, lái đến ruộng mua có 2.000 đồng/kg. Nếu giá 7.000 đồng đã lỗ rồi, chứ giá này thì lỗ nặng luôn. Công làm thì 40.000 đồng/giờ, giá phân, chi phí gì cũng cao. Bây giờ tôi phải hái bỏ nụ chứ để còn lỗ nữa. Công cắt từ ruộng lên mất 1 triệu đồng/tấn mà phải vuốt ngoe 2 lần, công xịt thuốc... giá này lỗ trắng luôn, nếu giá lên 10.000 đồng/kg mới kiếm ăn được”.

Một số vườn thanh long bị phá bỏ để trồng lại cây dừa xiêm

Do hiệu quả kinh tế giảm và không còn ổn định như trước đây, ở nhiều địa bàn, nông dân trồng xen các loại cây ăn trái khác vào vườn thanh long để thay thế; không ít người phá bỏ vườn thanh long kém năng suất để chuyển sang trồng cây mít hoặc cây dừa xiêm theo phong trào.

Nhiều nông dân không có cây thanh long ra trái tại thời điểm rớt giá

Tỉnh Đồng Tháp có trên dưới 10.000 ha cây thanh long, tập trung ở khu vực trước đây thuộc tỉnh Tiền Giang. Giá thanh long rớt chạm đáy do thị trường xuất khẩu gặp khó khăn, chất lượng trái vào mùa mưa giảm sút.

Cũng như nhiều loại cây ăn quả khác hiện nay tại tỉnh Đồng Tháp, giá dao động bất thường, tái diễn điệp khúc “được mùa thì rớt giá, thất mùa trúng giá”. Do đó, nhà vườn cần thận trọng trong việc chuyển đổi mô hình trồng cây ăn trái, không nên “chạy theo phong trào” mà cần nâng cao chất lượng, năng suất trái cây thương phẩm để tăng tính cạnh tranh và thu hút thị trường xa gần.