Trao quyết định điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn

Thứ Sáu, 21:44, 20/03/2026
VOV.VN - Hôm nay 20/3, Bộ Tài chính tổ chức Lễ công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phước đã trao Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính. Thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chúc mừng đồng chí Tạ Anh Tuấn được tín nhiệm giao trọng trách mới, đồng thời chúc mừng Bộ Tài chính đã đón nhận một cán bộ có nhiều kinh nghiệm, trưởng thành từ thực tiễn.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước cho biết, sau quá trình công tác và rèn luyện tại địa phương, đồng chí Tạ Anh Tuấn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và nay được Đảng, Nhà nước điều động trở lại Bộ Tài chính, đảm nhiệm trọng trách mới. Những kinh nghiệm phong phú từ thực tiễn địa phương sẽ là nền tảng quan trọng giúp đồng chí Tạ Anh Tuấn tiếp tục phát huy năng lực, bản lĩnh, đóng góp hiệu quả vào công tác quản lý, điều hành ngành Tài chính trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho ông Tạ Anh Tuấn

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn trân trọng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, lãnh đạo Bộ Tài chính. Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn cũng bày tỏ biết ơn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên (trước đây) đã luôn đồng hành, hỗ trợ trong suốt thời gian công tác tại địa phương, coi đây là giai đoạn để lại nhiều dấu ấn và kinh nghiệm quý báu.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tặng hoa chúc mừng đồng chí tân Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn chia sẻ, đây là sự trở về đầy ý nghĩa khi trong 34 năm công tác đã có hơn 30 năm gắn bó và trưởng thành tại Bộ Tài chính. Trên cương vị mới, đồng chí khẳng định sẽ nỗ lực cao nhất, phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ ngành Tài chính giữ vững truyền thống đoàn kết, thống nhất, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển của ngành Tài chính và đất nước trong giai đoạn mới.

Bộ Tài chính bổ nhiệm 3 Cục trưởng, Vụ trưởng

VOV.VN - Sáng 6/10, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ Tài chính tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch; tiếp nhận, bổ nhiệm Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí và Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp nhà nước.

Cẩm Tú/VOV.VN
Bộ Tài chính cảnh báo tình trạng lợi dụng thanh toán tiền mặt để trốn thuế
Bộ Tài chính cảnh báo tình trạng lợi dụng thanh toán tiền mặt để trốn thuế

VOV.VN - Trước tình trạng một số tổ chức, cá nhân lợi dụng thanh toán tiền mặt hoặc sử dụng tài khoản cá nhân để che giấu doanh thu, trốn tránh nghĩa vụ thuế, Bộ Tài chính đã ban hành công điện yêu cầu các địa phương tăng cường phối hợp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế.

Bộ Tài chính cảnh báo tình trạng lợi dụng thanh toán tiền mặt để trốn thuế

Bộ Tài chính cảnh báo tình trạng lợi dụng thanh toán tiền mặt để trốn thuế

VOV.VN - Trước tình trạng một số tổ chức, cá nhân lợi dụng thanh toán tiền mặt hoặc sử dụng tài khoản cá nhân để che giấu doanh thu, trốn tránh nghĩa vụ thuế, Bộ Tài chính đã ban hành công điện yêu cầu các địa phương tăng cường phối hợp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế.

Bộ Tài chính đề xuất cho lập hóa đơn tổng để giảm gánh nặng cho doanh nghiệp
Bộ Tài chính đề xuất cho lập hóa đơn tổng để giảm gánh nặng cho doanh nghiệp

VOV.VN - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo nghị định sửa đổi quy định về hóa đơn, chứng từ, trong đó đề xuất cho phép nhiều lĩnh vực được lập hóa đơn tổng vào cuối ngày hoặc cuối tháng, thay vì phải xuất hóa đơn cho từng giao dịch nhỏ lẻ như hiện nay.

Bộ Tài chính đề xuất cho lập hóa đơn tổng để giảm gánh nặng cho doanh nghiệp

Bộ Tài chính đề xuất cho lập hóa đơn tổng để giảm gánh nặng cho doanh nghiệp

VOV.VN - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo nghị định sửa đổi quy định về hóa đơn, chứng từ, trong đó đề xuất cho phép nhiều lĩnh vực được lập hóa đơn tổng vào cuối ngày hoặc cuối tháng, thay vì phải xuất hóa đơn cho từng giao dịch nhỏ lẻ như hiện nay.

Cảnh báo giả mạo Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính để lừa đảo
Cảnh báo giả mạo Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính để lừa đảo

VOV.VN - Hiện nay trên internet xuất hiện website https://congthongtindientubtc.com/ giả mạo website của Bộ Tài chính để xử lý thu hồi tiền trực tuyến. Đây hoàn toàn là website giả mạo, người dân cần cảnh giác không thực hiện theo các hướng dẫn của trang này để tránh rủi ro bị lừa đảo.

Cảnh báo giả mạo Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính để lừa đảo

Cảnh báo giả mạo Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính để lừa đảo

VOV.VN - Hiện nay trên internet xuất hiện website https://congthongtindientubtc.com/ giả mạo website của Bộ Tài chính để xử lý thu hồi tiền trực tuyến. Đây hoàn toàn là website giả mạo, người dân cần cảnh giác không thực hiện theo các hướng dẫn của trang này để tránh rủi ro bị lừa đảo.

