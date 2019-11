Treo biển bán nhà, bán tàu khắp làng chài Nghĩa An

Nghị định 67 của Chính Phủ với nhiều ưu đãi về hạn mức và lãi suất cho vay khiến nhiều ngư dân ồ ạt vay vốn đóng tàu. Những con tàu năm, ba tỷ, thậm chí là hàng chục tỷ đồng hoạt động không hiệu quả, phải nằm bờ đã đẩy nhiều ngư dân vào cảnh kiệt quệ và lao đao trong cơn “bão nợ”.



Những ngày này, hàng trăm con tàu của ngư dân xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi phải neo đậu ở bến để tránh trú bão. Ngư dân Huỳnh Thanh Hiệp ở thôn Tân Mỹ, xã Nghĩa An than thở, chiếc tàu vỏ gỗ 790 mã lực của gia đình ông nằm bờ hơn 4 tháng nay. Giờ lại tới mưa bão, chắc phải nằm bờ thêm một thời gian nữa.

Những con tàu gác bến neo bờ do làm ăn thua lỗ.

Ông Hiệp cho biết, 6 chuyến biển đầu năm hành nghề lưới chuồn thu về hơn 500 triệu đồng, chỉ đủ phí tổn ra khơi nên số tiền vay ngân hàng 2,5 tỷ đồng đến kỳ trả nợ, ông không xoay xở được. Trong lúc bí bách ông phải bán một lô đất và một căn nhà mà ông dành dụm cho con để lấy tiền trả nợ.

“Ở nhà 4, 5 tháng nay rồi, lưới chuồn khủng hoảng mà nợ nần thì chất chồng. Cho nên tôi phải bán cái nhà và một chỗ đất. Cá giá rẻ, hiện cá chỉ còn 18.000 đồng/kg, mọi năm lên 25.000 đồng/kg. Năm nay khủng hoảng rất nhiều. Giờ bão vào lo hơn” - ông Hải nói.

Những năm trước đây, khi nghề biển ăn nên làm ra, nhà nhà, người người ở vùng biển Nghĩa An vay vốn đóng tàu. Người có tàu công suất nhỏ thì vay tiền vốn đóng tàu lớn hơn để đánh bắt khơi xa.

Anh Lê Thắng Xin ở thôn Tân Mỹ, xã Nghĩa An kể, năm 2016 anh vay 2,4 tỷ đồng và bỏ thêm gần 1,5 tỷ đồng để đóng mới một con tàu 67 với 450 mã lực.

Tàu cá nằm bờ ở Nghĩa An.

3 năm trước, nếu mỗi chuyến biển anh Xin thu về từ 500 – 700 triệu đồng, thì nay mỗi chuyến chỉ thu về từ 150 – 200 triệu đồng. Số tiền này cũng chỉ đủ chi phí xăng dầu và ngày công đi biển cho bạn tàu. Làm ăn ngày càng khó khăn, nên số nợ gốc và lãi phải trả cho ngân hàng mỗi năm lên gần 400 triệu đồng anh Xin không thể trả nổi.

“Nói chung lúc đầu ai cũng nghĩ trả nợ được hết vì thu nhập cao. Mỗi năm là thu một năm 400, 500 có thể trả cho Nhà nước. Biển nay cạn kiệt, mỗi năm tôi phải trả lãi và gốc là 400 triệu mà làm ăn chỉ được vài trăm thì lấy tiền đâu ra trả nợ” - anh Xin chia sẻ.

Ông Hồ Bân, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Quảng Ngãi hiện có 63 tàu được vay theo Nghị định 67, trong đó có 11 tàu vỏ thép. Những con tàu vỏ gỗ vay vốn tối thiểu cũng 2 - 3 tỷ đồng còn tàu vỏ thép thì vay đến hàng chục tỷ đồng.

Điều đáng lo ngại là hiện nay 10/11 tàu vỏ thép đã phải nằm bờ. Những con tàu vỏ gỗ vì ngư trường cạn kiệt cũng phải nằm bờ nên ngư dân không có tiền trả nợ. Dư nợ cho vay theo Nghị định 67 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hiện đã lên tới 338 tỷ đồng và nợ xấu đã cũng lên đến 105 tỷ đồng.

“Nợ quá hạn hiện nay riêng tàu 67 chiếm 30%. Nặng nhất là hệ thống BIDV rồi đến Vietcombank và Ngân hàng Nông nghiệp. Như Ngân hàng Nông nghiệp hiện nay cho 2 tàu của Công ty thủy sản Lý Sơn vay cả trăm tỷ nhưng gặp khó khăn. Chúng tôi cũng phải chỉ đạo các ngân hàng thương mại một mặt là siết chặt lĩnh vực rủi ro, một mặt tháo gỡ khoanh nợ nhưng thật tình thì rất là lúng túng” - ông Hồ Bân lo lắng.

Ngư dân ồ ạt vay vốn đóng tàu để nối dài thêm những ước mơ từ biển. Nhưng biển cũng đến lúc cạn kiệt và những con tàu công suất lớn neo bến sẽ ngày một dài thêm. Nợ chồng lên nợ. Những tấm biển bán đất, bán nhà, bán tàu được treo tràn lan ở làng chài Nghĩa An, nơi một thời được xem là làng chài tỷ phú. Vay vốn đóng tàu, ngư dân Quảng Ngãi đang lao đao trong cơn “bão nợ”./.