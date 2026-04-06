Trình kế hoạch đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm, TP.HCM

Thứ Hai, 21:27, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM vừa trình UBND thành phố về kế hoạch đấu giá căn hộ tái định cư tại phường An Khánh, nằm trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm (thuộc TP Thủ Đức trước đây).

Theo kế hoạch, 3.790 căn hộ tái định cư được đấu giá thuộc 5 block nhà (ký hiệu từ R1-R5), phường An Khánh. Trong đó, các block R1 - R3 có 2.220 căn, còn các block R4 - R5 gồm 1.570 căn.

trinh ke hoach dau gia 3.790 can ho tai dinh cu thu thiem, tp.hcm hinh anh 1
Hàng ngàn căn hộ tái định cư bỏ hoang ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Ảnh: Duy Phương)

Cơ quan chức năng TP.HCM sẽ tổ chức đấu giá theo hai nhóm block nhà nêu trên và sau khi hoàn tất thủ tục, các căn hộ sẽ được đưa vào sử dụng với mục đích nhà ở thương mại.

Về tiến độ, từ tháng 3 đến tháng 4, các cơ quan chức năng sẽ lựa chọn đơn vị thẩm định giá để xác định giá khởi điểm, đồng thời chọn tổ chức đấu giá tài sản. Cuộc đấu giá dự kiến sẽ tổ chức trong tháng 5/2026.

3.790 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm thuộc khu 38,4 ha, nằm trong chương trình 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư khi triển khai Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Công trình hoàn thành từ năm 2015, nhưng đến nay không có người ở, chất lượng ngày càng xuống cấp.

UBND TP.HCM đã nhiều lần tổ chức đấu giá quỹ căn hộ này nhưng đều thất bại. Năm 2018, giá khởi điểm là 8.800 tỷ đồng nhưng không có người tham gia. Năm 2019, nâng lên 9.100 tỷ đồng vẫn “ế ẩm”. Đến tháng 6/2021, giá tiếp tục tăng lên 9.900 tỷ đồng nhưng không có đơn vị nào mua. Lần thứ 4 vào năm 2023 cũng không thành công.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cũng đang phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn chỉnh chứng thư định giá lô đất 3-5 (diện tích 6.446 m2) trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, TP.HCM sẽ hoàn thiện kế hoạch và đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất cho 7 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm được ký hiệu gồm: lô 3-8, 3-9, 3-12 (Khu chức năng số 3); lô 7-1, 7-17 (Khu chức năng số 7); lô 1-12 (Khu chức năng số 1) và lô 4-21 (Khu chức năng số 4). 

Ngoài 7 lô đất nêu trên, UBND TP.HCM cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng với lô 1-20, đồng thời hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, với lô 3-17 (Khu chức năng số 3) và lô 5-3 (Khu chức năng số 5), làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Trước đó, vào tháng 12/2021, các lô đất 3-8, 3-9 và 3-12 (Khu chức năng số 3) từng được đem đấu giá với số tiền trúng đấu giá từ 470 triệu đồng/m2 đến gần 2,4 tỷ đồng/m2. Tuy nhiên, sau đó các doanh nghiệp trúng đấu giá đều bỏ cọc và xin chấm dứt hợp đồng mua bán các lô đất này.

Duy Phương/VOV-TP.HCM
Tag: TPHCM căn hộ tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm đấu giá
VOV.VN - Trước thực trạng nhiều dự án tái định cư chậm tiến độ, kéo dài nhiều năm, Sở Xây dựng TP.HCM đã có báo cáo tổng thể về tiến độ thực hiện, đồng thời kiến nghị các giải pháp tháo gỡ vướng mắc nhằm đẩy nhanh triển khai, bảo đảm quyền lợi người dân và phục vụ các dự án trọng điểm.

VOV.VN - Với các dự án tái thiết khu vực đô thị có mục đích để ở, người dân sẽ được xem xét bố trí tái định cư tại chỗ, nhằm hạn chế ảnh hưởng đến đời sống và ổn định cộng đồng.

