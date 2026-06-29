Tóm tắt

VOV.VN - Tìm hướng đi mới cho vùng đất khô cằn, những bạn trẻ ở xã Ea Nuôl, tỉnh Đắk Lắk đã tiên phong thực hiện mô hình trồng nho mẫu đơn mang lại hiệu quả kinh tế cao.