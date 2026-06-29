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VOV.VN - Tìm hướng đi mới cho vùng đất khô cằn, những bạn trẻ ở xã Ea Nuôl, tỉnh Đắk Lắk đã tiên phong thực hiện mô hình trồng nho mẫu đơn mang lại hiệu quả kinh tế cao.
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vov, nho mẫu đơn, cây ăn quả, chuyển đổi cây trồng, đắk lắk
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https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_trong_nho_mau_don_400.000_dong1_kg_huong_di_moi_cho_vung_dat_kho.m3u8
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2026-06/tiktok_trong_nho_mau_don_400.000_dong1_kg_huong_di_moi_cho_vung_dat_kho.m3u8
Tác giả
Nguyễn Quỳnh/VOV.VN
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