Động thái Trung Quốc điều tra chống bán phá giá đối với rượu vang nhập khẩu của Australia được cho là hành động “đáp trả” sau khi Chính quyền Australia kêu gọi mở cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc Covid-19.

Theo thông báo của Bộ Thương mại Trung Quốc, hoạt động điều tra sẽ tập trung vào mặt hàng rượu vang nhập khẩu Australia với thể tích từ hai lít trở xuống nhập khẩu vào năm 2019. Bên cạnh đó, Bộ Thương mại Trung Quốc cũng sẽ xem xét đánh giá thiệt hại đối với ngành công nghiệp rượu Trung Quốc trong khoảng thời gian từ năm 2015 - 2019.

Trung Quốc điều tra chống bán phá giá rượu nhập khẩu Australia (Ảnh: TTXVN)

Trung Quốc được coi là thị trường hàng đầu cho xuất khẩu rượu vang và cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Australia, với kim ngạch thương mại hai chiều trị giá 235 tỷ đô la Australia (tương đương 170 tỷ USD) vào năm ngoái.

Tuy nhiên, trong bối cảnh gia tăng căng thẳng do kêu gọi điều tra quốc tế về nguồn gốc của đại dịch Covid-19, Trung Quốc vừa qua đã áp đặt mức thuế bán phá giá đối với lúa mạch của Australia, đình chỉ nhập khẩu một số thịt bò và cảnh báo sinh viên và khách du lịch Trung Quốc rằng không an toàn khi đến Australia do cáo buộc phân biệt chủng tộc./.