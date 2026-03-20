Trung Quốc siết chặt xuất khẩu phân bón, gây thêm sức ép nguồn cung toàn cầu

Thứ Sáu, 10:21, 20/03/2026
VOV.VN - Theo một số nguồn tin, Trung Quốc đang tăng cường hạn chế xuất khẩu phân bón nhằm bảo vệ thị trường trong nước, trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu đã bị thắt chặt do xung đột Mỹ - Israel với Iran.

Là một trong những nước xuất khẩu phân bón lớn nhất thế giới với kim ngạch hơn 13 tỷ USD năm ngoái, Trung Quốc có tiền lệ kiểm soát xuất khẩu để giữ giá trong nước ổn định. Từ giữa tháng 3, Bắc Kinh đã cấm xuất khẩu một số loại phân hỗn hợp chứa nitơ - kali và phốt phát, dù chưa công bố chính thức.

Cùng với các lệnh hạn chế và hạn ngạch sẵn có đối với u-rê, hiện chỉ còn một số ít sản phẩm như amoni sunfat được phép xuất khẩu. Theo ước tính, từ một nửa đến 3/4 lượng xuất khẩu phân bón của Trung Quốc năm ngoái, tương đương tối đa khoảng 40 triệu tấn, đang bị hạn chế.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh khoảng 1/3 nguồn cung phân bón vận chuyển bằng đường biển đi qua eo biển Hormuz bị gián đoạn do xung đột, khiến thị trường toàn cầu thêm căng thẳng. Giá urê quốc tế đã tăng khoảng 40% so với trước xung đột, trong khi giá hợp đồng tương lai tại Trung Quốc đang ở mức cao nhất trong 10 tháng.

Phân bón là yếu tố thiết yếu đối với sản xuất nông nghiệp, do đó giá tăng có thể khiến nông dân giảm sử dụng hoặc chuyển sang các loại cây trồng ít phụ thuộc vào phân bón. Nhiều quốc gia phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc như Brazil, Indonesia, Thái Lan, Malaysia và New Zealand có thể chịu tác động đáng kể.

Trong khi đó, Ấn Độ- quốc gia nhập khẩu hơn 40% nhu cầu urê và phân DAP từ Trung Đông - đã đề nghị Trung Quốc cấp hạn ngạch xuất khẩu. Giới chuyên môn nhận định các biện pháp hạn chế có thể kéo dài ít nhất đến sau giai đoạn cao điểm xuất khẩu từ tháng 6 đến tháng 8, thậm chí tiếp tục được gia hạn nhằm tránh gây áp lực tăng giá lương thực trong nước.

Nhà máy Đạm Phú Mỹ vận hành công suất, đảm bảo nguồn cung phân bón và xuất khẩu

VOV.VN - Trong bối cảnh thị trường phân bón thế giới biến động mạnh do căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông, các doanh nghiệp sản xuất phân bón trong nước, đặc biệt là Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ), đang chủ động duy trì sản xuất ổn định, vận hành tối đa công suất.

Đào Trang/VOV1
Nguồn: Reuters
Sau xăng, dầu, nguy cơ tăng giá phân bón dần hiện hữu
VOV.VN - Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông không chỉ tác động tới thị trường dầu khí mà còn có thể kéo theo biến động trên thị trường phân bón. Nhiều doanh nghiệp và hợp tác xã trong nước cảnh báo nguy cơ giá phân bón tăng nếu nguồn cung và vận tải quốc tế bị gián đoạn.

Nông dân Cần Thơ hạn chế phân bón hoá học giúp nâng cao chất lượng hạt gạo
VOV.VN - Hiện nay nhiều nông dân ở Cần Thơ đang bước vào một cuộc chuyển đổi lớn, đó là giảm dần phân, thuốc hóa học, hướng tới canh tác lúa theo hhướng hữu cơ.

Tạm giữ hàng chục tấn phân bón, hóa chất không giấy tờ ở Cà Mau
VOV.VN - Ngày 10/8, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định vụ việc, phát hiện hàng hóa phân bón, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc tại hộ kinh doanh ở xã Thới Bình.

