Trung Quốc siết chặt xuất khẩu phân bón, gây thêm sức ép nguồn cung toàn cầu

Là một trong những nước xuất khẩu phân bón lớn nhất thế giới với kim ngạch hơn 13 tỷ USD năm ngoái, Trung Quốc có tiền lệ kiểm soát xuất khẩu để giữ giá trong nước ổn định. Từ giữa tháng 3, Bắc Kinh đã cấm xuất khẩu một số loại phân hỗn hợp chứa nitơ - kali và phốt phát, dù chưa công bố chính thức.

Cùng với các lệnh hạn chế và hạn ngạch sẵn có đối với u-rê, hiện chỉ còn một số ít sản phẩm như amoni sunfat được phép xuất khẩu. Theo ước tính, từ một nửa đến 3/4 lượng xuất khẩu phân bón của Trung Quốc năm ngoái, tương đương tối đa khoảng 40 triệu tấn, đang bị hạn chế.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh khoảng 1/3 nguồn cung phân bón vận chuyển bằng đường biển đi qua eo biển Hormuz bị gián đoạn do xung đột, khiến thị trường toàn cầu thêm căng thẳng. Giá urê quốc tế đã tăng khoảng 40% so với trước xung đột, trong khi giá hợp đồng tương lai tại Trung Quốc đang ở mức cao nhất trong 10 tháng.

Phân bón là yếu tố thiết yếu đối với sản xuất nông nghiệp, do đó giá tăng có thể khiến nông dân giảm sử dụng hoặc chuyển sang các loại cây trồng ít phụ thuộc vào phân bón. Nhiều quốc gia phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc như Brazil, Indonesia, Thái Lan, Malaysia và New Zealand có thể chịu tác động đáng kể.

Trong khi đó, Ấn Độ- quốc gia nhập khẩu hơn 40% nhu cầu urê và phân DAP từ Trung Đông - đã đề nghị Trung Quốc cấp hạn ngạch xuất khẩu. Giới chuyên môn nhận định các biện pháp hạn chế có thể kéo dài ít nhất đến sau giai đoạn cao điểm xuất khẩu từ tháng 6 đến tháng 8, thậm chí tiếp tục được gia hạn nhằm tránh gây áp lực tăng giá lương thực trong nước.