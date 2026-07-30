Trung tâm Nghiên cứu và phát triển (R&D) mang lại giá trị gì cho nền kinh tế?

R&D - Động lực nâng cao năng suất và thu hút đầu tư

Một trong những giá trị cốt lõi mà trung tâm Nghiên cứu và phát triển (R&D) mang lại chính là nâng cao năng suất lao động và gia tăng giá trị sản phẩm. Thông qua việc nghiên cứu, cải tiến công nghệ và tối ưu hóa quy trình sản xuất, doanh nghiệp có thể giảm chi phí, nâng cao chất lượng và tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam thường niên, TS. Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, R&D là nền tảng để nâng cao năng suất lao động - yếu tố cốt lõi quyết định tăng trưởng dài hạn. Nếu không đầu tư cho R&D, nền kinh tế sẽ khó thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình.

Trung tâm Samsung R&D tại Hà Nội

Không chỉ dừng lại ở nội lực doanh nghiệp, các trung tâm R&D còn đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là FDI công nghệ cao. Các tập đoàn đa quốc gia thường lựa chọn đặt trung tâm R&D tại những quốc gia có môi trường đổi mới thuận lợi, nguồn nhân lực chất lượng cao và chính sách hỗ trợ rõ ràng.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT, từng nhấn mạnh: “Muốn đón làn sóng đầu tư công nghệ, Việt Nam phải chuẩn bị hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đủ mạnh, trong đó R&D là hạt nhân kết nối giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học”

Khi các trung tâm Nghiên cứu và phát triển (R&D) phát triển, chúng không chỉ thu hút đầu tư mà còn tạo ra hiệu ứng lan tỏa, hình thành các cụm đổi mới sáng tạo (innovation clusters) - nơi hội tụ của startup, quỹ đầu tư và các tổ chức nghiên cứu.

Đòn bẩy chuyển dịch cơ cấu và phát triển nguồn nhân lực

Bên cạnh vai trò nâng cao năng suất và thu hút đầu tư, trung tâm R&D còn là công cụ quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại. Khi doanh nghiệp đầu tư vào R&D, họ không còn chỉ tham gia vào khâu gia công, lắp ráp mà có thể tiến sâu hơn vào các khâu có giá trị gia tăng cao như thiết kế, nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

Tại Hội thảo khoa học về nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam, PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng, giảng viên cao cấp Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng: “R&D giúp doanh nghiệp Việt Nam thoát khỏi vai trò ‘công xưởng giá rẻ’, từng bước làm chủ công nghệ và thương hiệu. Đây là điều kiện tiên quyết để nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu”.

Khuôn viên xanh bên ngoài tòa nhà Trung tâm Samsung R&D tại Hà Nội

Một giá trị quan trọng khác của R&D là góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Các trung tâm nghiên cứu tạo ra môi trường làm việc chuyên sâu, giúp đội ngũ kỹ sư, nhà khoa học tiếp cận công nghệ mới và nâng cao năng lực sáng tạo. Đồng thời, nhu cầu về nhân lực R&D cũng thúc đẩy hệ thống giáo dục chuyển hướng đào tạo theo nhu cầu thị trường, đặc biệt trong các lĩnh vực STEM.

TS. Lê Xuân Nghĩa, chuyên gia kinh tế, nhận định: “Đầu tư vào R&D không chỉ tạo ra sản phẩm mới mà còn tạo ra lực lượng lao động mới - những con người có tư duy đổi mới, sáng tạo và khả năng thích ứng cao với biến động công nghệ”.

Ngoài ra, trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng gay gắt, R&D còn góp phần nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế. Việc làm chủ công nghệ lõi giúp giảm phụ thuộc vào bên ngoài, đặc biệt trong các lĩnh vực chiến lược như năng lượng, y tế hay công nghệ thông tin. Đây là yếu tố quan trọng đảm bảo an ninh kinh tế và khả năng ứng phó với các cú sốc từ bên ngoài.

Tuy nhiên, để phát huy tối đa vai trò của R&D, Việt Nam vẫn cần vượt qua nhiều thách thức như chi phí đầu tư lớn, thiếu hụt nhân lực chất lượng cao, cơ chế tài chính chưa đủ linh hoạt và sự liên kết giữa doanh nghiệp - viện nghiên cứu - trường đại học còn hạn chế. Các chuyên gia cho rằng, cần hoàn thiện chính sách ưu đãi, tăng cường đầu tư công cho nghiên cứu cơ bản và thúc đẩy hợp tác công - tư trong lĩnh vực này.

Trung tâm R&D không chỉ là nơi tạo ra công nghệ mới mà còn là động lực thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Từ việc cải thiện năng suất lao động, thu hút đầu tư, phát triển nhân lực đến đảm bảo tự chủ công nghệ, R&D đóng vai trò then chốt trong quá trình phát triển bền vững.

Trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới mục tiêu trở thành nền kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo, việc đầu tư đúng và đủ cho R&D sẽ là yếu tố quyết định để tận dụng cơ hội và tránh nguy cơ tụt hậu. Đây không chỉ là câu chuyện của doanh nghiệp, mà còn là chiến lược dài hạn của cả nền kinh tế.