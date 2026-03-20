Từ 1/4, tài khoản ngân hàng phải dùng tên thật, dừng sử dụng biệt danh

Theo Thông tư số 30/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, toàn bộ tên tài khoản thanh toán phải trùng khớp với thông tin trên căn cước công dân hoặc thẻ căn cước. Quy định này được đưa ra nhằm nâng cao tính bảo mật, đảm bảo an toàn cho các giao dịch thanh toán của khách hàng.

Cùng với đó, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có trách nhiệm kiểm tra lệnh thanh toán, bảo đảm tính hợp pháp và hợp lệ. Khi thực hiện giao dịch, ngân hàng phải hiển thị đầy đủ, chính xác số hiệu tài khoản và tên chủ tài khoản theo đúng thông tin đã đăng ký trong thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản, đồng thời thể hiện rõ trên chứng từ thanh toán.

Đáng chú ý, quy định mới đồng nghĩa với việc các ngân hàng sẽ chấm dứt dịch vụ cho phép khách hàng đặt biệt danh cho tài khoản, thường được gọi là nickname hoặc iNick. Đây là tên do khách hàng tự thiết lập bên cạnh số tài khoản chính thức do ngân hàng cung cấp, giúp cá nhân hóa thông tin và dễ ghi nhớ hơn.

Tuy nhiên, trên thực tế, việc sử dụng nickname cũng phát sinh không ít rủi ro, đặc biệt là các trường hợp chuyển nhầm tiền do nhầm lẫn tên tài khoản. Việc yêu cầu đồng nhất tên tài khoản với giấy tờ định danh được kỳ vọng sẽ hạn chế những sai sót này, đồng thời tăng tính minh bạch trong hệ thống thanh toán.

Việc siết chặt quy định về tên tài khoản được xem là bước đi cần thiết trong bối cảnh giao dịch không dùng tiền mặt ngày càng phát triển, góp phần nâng cao độ tin cậy và an toàn cho người sử dụng dịch vụ ngân hàng.