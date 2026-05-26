Từ thanh toán không tiền mặt chuyển sang hệ sinh thái tài chính số toàn diện

Chương trình “Ngày không tiền mặt” sau 7 năm triển khai chính thức bước sang giai đoạn mới với tên gọi là “Ngày Tài chính số 2026”. Chương trình này mở rộng từ thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt sang xây dựng hệ sinh thái tài chính số toàn diện.

Theo Ngân hàng Nhà nước, chương trình năm nay không chỉ dừng lại ở việc thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, mà còn hướng tới mục tiêu cao hơn, đó là tài chính toàn diện, giúp mọi người dân, từ người dân thành thị đến tiểu thương tại các chợ truyền thống đều có thể tiếp cận các dịch vụ tài chính một cách minh bạch, an toàn và hiệu quả nhất.

Ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết: Ngân hàng Nhà nước sẽ chỉ đạo nghiên cứu việc chuyển đổi từ mã QR chuyển khoản đơn thuần sang chuẩn mã QR thanh toán áp dụng rộng khắp, bao gồm cả các điểm bán lẻ, chợ truyền thống. Đây là một trong những bước đi chiến lược nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu giao dịch số chính xác, phục vụ công tác điều hành vĩ mô và thúc đẩy tài chính toàn diện.

Bên cạnh đó, chiến lược tài chính toàn diện còn có thanh toán song phương xuyên biên giới với một số nước trong khu vực, góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa. Doanh số mua hàng của khách du lịch Trung Quốc và Hàn Quốc tại Việt Nam tăng từ hàng trăm triệu đồng mỗi ngày tăng lên hàng tỷ đồng/ngày.

“Đầu tháng 4 chúng ta khai trương dịch vụ thanh toán song phương Việt Nam và Trung Quốc. Cuối tháng 4 thì triển khai thanh toán song phương Việt Nam và Hàn Quốc. Doanh số mua hàng của khách du lịch Hàn Quốc và Trung Quốc tại Việt Nam tăng trưởng rất ấn tượng”, ông Phạm Anh Tuấn nói.

Trong khuôn khổ chương trình này có hoạt động "Trạm chuyển đổi" với chiến dịch "Chuyển chuyền mã QR - Nhận đa lợi ích". Hoạt động sẽ được triển khai trên phạm vi toàn quốc nhằm giới thiệu các giải pháp QR Pay, QR Global đến hàng trăm ngàn tiểu thương và điểm bán.

Ngay trong chiều 26/5 hoạt động này được tổ chức tại chợ Bến Thành, phường Bến Thành, TP.HCM.