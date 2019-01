Tỷ giá ngoại tệ ngày 5/1: Giá USD lao dốc phiên cuối tuần

Chỉ số USD Index trên thị trường thế giới đo lường biến động đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) sáng nay đang là 95,75 điểm, giảm so với 95,79 điểm cùng thời điểm phiên hôm qua. Đỉnh giá phiên hôm qua của chỉ số USD Index ở mức 96,16 điểm.

Theo Bloomberg, giá USD so với Euro hôm nay tăng so với hôm qua, hiện ở mức 1 Euro = 1,1395 USD; USD giảm so với Nhân dân tệ, hiện 1 USD = 6,86 CNY. Phiên hôm qua, 1 Euro = 1,1404 USD; USD tiếp tục tăng so với Nhân dân tệ, hiện 1 USD = 6,87 CNY.

Tại nhiều ngân hàng thương mại, sáng nay, giá USD biến động nhẹ so với cùng thời điểm sáng qua. Trong đó, tại Vietcombank, giá USD đang là 23.155-23.245 VND/USD, giảm 5 đồng mỗi chiều giao dịch; VietinBank niêm yết giá 23.149-23.239 đồng/USD, giảm 6 đồng; BIDV niêm yết giá 23.155-23.245 đồng/USD, giảm 5 đồng mỗi chiều giao dịch.

Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) sáng 5/1 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.829 VND, ngang giá so với hôm qua.

Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.513 VND/USD và tỷ giá sàn là 22.145 VND/USD.

Tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước lúc 8h30 sáng nay giá niêm yết USD ở mức 23.200 - 23.464 VND/USD (mua vào - bán ra), giữ nguyên như hôm qua.

Trên thị trường tự do, giá mua-bán USD hiện đang phổ biến là 23.200-23.230 đồng/USD, giảm 25 đồng mua vào, giảm 5 đồng chiều bán ra./.

