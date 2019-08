Ùn ứ hàng trăm xe chở thanh long tại cửa khẩu ở Lào Cai

Từ hai đến ba ngày nay, tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành – thành phố Lào Cai, container chở thanh long xếp hàng dài chờ xuất khẩu khiến mọi ngả đường quanh lối ra vào cửa khẩu đều chật cứng.

Xe chở thanh long xếp hàng dài tại cửa khẩu.

Ước tính có khoảng 600 – 700 xe đang tập kết quanh khu vực cửa khẩu. Thời tiết nắng nóng cộng thêm các giàn lạnh xe bảo quản thanh long chạy hết công suất nên không khí tại cửa khẩu càng thêm ngột ngạt.

Nhằm bảo đảm trật tự giao thông tại cửa khẩu, các lực lượng chức năng phải phân công nhau điều tiết, phân luồng xe cộ, giảm tải ùn tắc, tạo điều kiện cho các phương tiện vào thông quan.

Theo Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lào Cai, hiện tại cửa khẩu đang có khoảng 7.000 đến 8.000 tấn thanh long đang chờ xuất. Mặt hàng quả thanh long được phân luồng xanh, giải quyết thủ tục hải quan nhanh gọn, ưu tiên xuất thẳng qua biên giới.

Tuy nhiên, do đúng dịp thanh long đang chín rộ nên số xe vận tải loại quả này từ các tỉnh miền trong đổ về nhiều đột biến khiến cửa khẩu quá tải. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng cộng đã có gần 500.000 tấn thanh long được xuất khẩu qua biên giới, đạt kim ngạch trên 300 triệu USD. Một số luồng thông tin cũng cho rằng, do phía Trung Quốc siết chặt kiểm tra nguồn gốc xuất xứ nên thanh long xuất khẩu qua biên giới khó khăn hơn so với các năm trước./.