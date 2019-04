VEPR: Lạm phát Quý 1 tăng chủ yếu do sự gia tăng của giá năng lượng

Theo Báo cáo kinh tế vĩ mô Quý 1/2029 vừa được Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) công bố chiều nay (11/4), lạm phát tăng nhẹ trong Quý 1/2019 chủ yếu do sự gia tăng của giá năng lượng.

Sự gia tăng của giá điện đẩy lạm phát Quý 1/2019 đi lên. (Ảnh minh hoạ)

So với cùng kỳ năm 2018, lạm phát toàn phần tăng nhẹ liên tục trong ba tháng đầu năm lần lượt đạt 2,56%, 2,64% và 2,7%. Tuy nhiên, tháng 3/2019 giảm 0,06%.



VEPR đánh giá, lạm phát lõi Quý 1/2019 kiểm soát ở mức tăng 1,83%, phản ánh chính sách tiền tệ được điều chỉnh ổn định. CPI bình quân Quý 1/2019 tăng 2,63%, đây là mức tăng thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây.

Chỉ riêng tháng 2/2019, CPI tăng 0,8% do nhu cầu tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên Đán tăng, nhất là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,73%, lương thực tăng 0,53%; thực phẩm tăng 2,13% so với tháng trước đó.

Tuy nhiên, sang đến tháng 3/2019, do lo ngại về dịch tả lợn châu Phi cũng như nhu cầu tiêu dùng sau tết giảm khiến CPI giảm 0,21%. So với tháng liền trước, giao thông tăng 2,22% do tăng giá xăng, dầu vào ngày 02/3/2019; nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,78%; giá gas trong tháng tăng 4,88%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,03%; giáo dục tăng 0,01%.

Nhìn chung, so với cùng kỳ năm năm ngoái, CPI trong ba tháng được giữ ổn định tại mức 2,6% - 2,7%. Đóng góp vào mức tăng thấp của CPI là do sự điều chỉnh giảm của giá xăng dầu. Tuy nhiên nền kinh tế trong Quý 2/2019 vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro do giá điện tăng 8,36% vào ngày 20/3 có thể làm CPI tăng khoảng 3,3%.

VEPR cho rằng, trong bối cảnh giá hàng hóa thế giới lên xuống thất thường, cùng với việc áp kịch trần thuế bảo vệ môi trường lên xăng dầu từ 01/01/2019, NHNN vẫn cần theo dõi rủi ro lạm phát trong thời gian tới để có những biện pháp ứng phó phù hợp./.