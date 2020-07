Vì sao tốc độ tăng trưởng của Hà Tĩnh thấp nhất khu vực Bắc Trung bộ?

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, nửa đầu năm nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh chỉ đạt 0,1%. Đây là mức tăng trưởng thấp nhất trong các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Nguyên nhân chính khiến 6 tháng đầu năm nay tốc độ tăng trưởng của Hà Tĩnh thấp là do ngành công nghiệp tăng thấp và khu vực thương mại, dịch vụ giảm mạnh. Cụ thể, những năm qua, kinh tế Hà Tĩnh tăng trưởng cao nhờ hoạt động sản xuất công nghiệp, trong đó, chủ yếu là thép của Công ty Formosa (FHS) và bia Sài Gòn. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Công ty Formosa 6 tháng đầu năm nay giảm 102 tỷ so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi 6 tháng của năm ngoái tăng 33,7% so với cùng kỳ năm 2018.

6 tháng đầu năm 2020, tốc độ tăng trưởng của Hà Tĩnh đạt mức thấp nhất khu vực Bắc Trung bộ (Ảnh minh họa: KT)

Trên cơ sở phân tích thực trạng, nguyên nhân, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh Trần Tú Anh đã chỉ ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Về việc một số dự án chậm triển khai, ông Trần Tú Anh thừa nhận, đây là thực trạng đang diễn ra trên địa bàn tỉnh ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội cũng như niềm tin của nhân dân.

“Quy trình lựa chọn danh mục phê duyệt chủ trương đầu tư thiết kế kỹ thuật đối với các dự án mới phải trải qua nhiều bước mất nhiều khâu. Một dự án đầu tư công phải trải qua ít nhất 6 khâu với khoảng 30 bước đóng khoảng thời gian 9 tháng… Đối với các dự án chủ đầu tư chậm tiến độ vi phạm nhiều lần, một số địa phương, đơn vị chưa thực sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt trong triển khai thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn, vai trò, trách nhiệm người đứng đầu chưa cao, quy trình, thủ tục, lộ trình, thời gian thực hiện bồi thường có nhiều bước nhưng việc tổ chức thực hiện còn lúng túng”.

Theo ông Trần Tú Anh để hạn chế và chấm dứt tình trạng dự án chậm triển khai cần thống nhất trong công tác quản lý; kiên quyết cắt giảm và thu hồi vốn đối với những dự án chậm tiến độ, cắt giảm bớt thủ tục đầu tư, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư muốn tìm hiểu thông tin, tăng cường công tác quy hoạch, yêu cầu các nhà đầu tư phải tuân thủ nghiêm túc các quy định./.