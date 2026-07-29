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Việt Nam hướng tới gia nhập tổ chức quản lý cá ngừ lớn nhất khu vực

Thứ Tư, 05:42, 29/07/2026
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VOV.VN - Tại hội thảo quốc gia ngày 28/7 ở phường Nha Trang (Khánh Hòa), Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định việc tăng cường thực hiện các nghĩa vụ hợp tác với Ủy ban Nghề cá Trung và Tây Thái Bình Dương (WCPFC) sẽ nâng cao vị thế thủy sản Việt Nam, mở rộng thị trường xuất khẩu và phát triển nghề cá bền vững.

WCPFC là tổ chức quản lý nghề cá khu vực có vai trò quan trọng trong bảo tồn, quản lý và khai thác bền vững các nguồn lợi cá ngừ cùng các loài thủy sản di cư tại khu vực Trung và Tây Thái Bình Dương. Đây là một trong những vùng khai thác cá ngừ chiếm 50% trữ lượng thế giới, với sự tham gia của nhiều quốc gia có ngành thủy sản phát triển.

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Hội thảo quốc gia về tăng cường năng lực thực hiện nghĩa vụ CNM và lộ trình là thành viên chính thức của Ủy ban Nghề cá Trung và Tây Thái Bình Dương (WCPFC)

Việc tham gia sâu hơn vào các cơ chế hợp tác của WCPFC giúp Việt Nam tiếp cận các quy định quản lý nghề cá quốc tế, tăng cường trao đổi dữ liệu khoa học, nâng cao năng lực quản lý, đồng thời mở rộng hợp tác về kỹ thuật và đào tạo nguồn nhân lực. Qua đó duy trì sức cạnh tranh của cá ngừ Việt Nam tại các thị trường xuất khẩu lớn như Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu.

Việt Nam tham gia WCPFC với tư cách thành viên hợp tác không đầy đủ từ năm 2009 và đã từng bước hoàn thiện hệ thống quản lý nghề cá, nâng cao chất lượng dữ liệu khai thác, triển khai hệ thống giám sát hành trình tàu cá, tăng cường kiểm soát hoạt động khai thác và thực hiện các nghĩa vụ quốc tế.

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Việt Nam mong muốn hợp tác quốc tế thúc đẩy khai thác thủy sản bền vững

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Việt Nam đang nghiên cứu lộ trình để trở thành thành viên chính thức của WCPFC. Trước hết, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ xây dựng kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2030, nghiên cứu toàn diện các điều kiện, lợi ích và trách nhiệm để từng bước tham gia đầy đủ WCPFC.

Ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, thực hiện tốt các nghĩa vụ với WCPFC không chỉ là trách nhiệm quốc tế mà còn là yêu cầu tất yếu trong quá trình hội nhập, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam, hướng tới phát triển ngành thủy sản hiện đại, minh bạch và bền vững.

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Ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường

“Cá ngừ là đàn cá di cư. Chúng ta là thành viên chính thức thì chúng ta thể hiện là một quốc gia quản lý nguồn lợi một cách có trách nhiệm. Chúng ta sẽ được tiếp cận dữ liệu về quản lý cá ngừ, được hỗ trợ kỹ thuật, được cấp phép những vùng biển cả có thể là đưa tàu ra khai thác. Qua đó, thể hiện hình ảnh là chúng ta khai thác một cách hợp lý, bền vững và có trách nhiệm tăng cường bảo vệ môi trường, bảo vệ đại dương đối với đối tượng cá ngừ”, ông Trần Đình Luân cho biết.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
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