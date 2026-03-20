Việt Nam là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 2 của Lào

Theo Uỷ ban hợp tác Lào Việt Nam, trong năm 5 năm qua, quan hệ Việt - Lào tiếp tục được tăng cường trên nhiều lĩnh vực. Quan hệ chính trị - đối ngoại được củng cố, xây dựng được sự tin cậy ở mức độ cao; hợp tác quốc phòng - an ninh được triển khai hiệu quả, kịp thời, chặt chẽ, tiếp tục là trụ cột của quan hệ song phương; hợp tác kinh tế có nhiều tiến triển. Hai nước cũng hợp tác chặt chẽ trong mua bán năng lượng, xây dựng cơ sở hạ tầng, giáo dục và đào tạo.

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Lào Saleumay Kommasith nhấn mạnh Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam và các cơ quan liên quan cần quan tâm thúc đẩy hợp tác toàn diện, trong đó phải tập trung tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, mang tính đột phá chiến lược trong hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng, để những lĩnh vực này trở thành trụ cột của quan hệ đối tác chiến lược, tương xứng với tầm vóc của quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam.

Đồng thời cần thúc đẩy các dự án trọng điểm, mang tính biểu tượng, như dự án Đường bộ cao tốc Viêng-chăn - Hà Nội, Đường sắt Viêng-chăn - Vũng Áng, để những dự án này mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước, góp phần củng cố quan hệ Lào - Việt ngày càng bền vững.