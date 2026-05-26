English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Việt Nam lần đầu tiên lọt TOP 10 quốc gia sản xuất thép thô lớn nhất thế giới

Thứ Ba, 10:07, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo công bố mới nhất của Hiệp hội Thép thế giới (Worldsteel), Việt Nam lần đầu tiên lọt TOP 10 quốc gia sản xuất thép thô lớn nhất thế giới.

Worldsteel ước tính, sản lượng thép thô (phôi thép) của Việt Nam đạt 2,1 triệu tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Với sản lượng này, Việt Nam đã vượt qua Italia để vào TOP 10 nước có nền công nghiệp thép lớn nhất. ‏

‏Lũy kế 4 tháng đầu năm, Việt Nam sản xuất 8,5 triệu tấn thép thô, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2025.

viet nam lan dau tien lot top 10 quoc gia san xuat thep tho lon nhat the gioi hinh anh 1
TOP 10 quốc gia sản xuất thép thô lớn nhất thế giới (Nguồn: worldsteel.org)

‏Hiệp hội Thép Việt Nam cho biết, ngành thép đã phát triển vượt bậc cả về quy mô sản xuất và chủng loại sản phẩm. Nếu như năm 2000, các nhà máy thép chủ yếu phải nhập phôi từ nước ngoài để cán thép xây dựng phục vụ thị trường thì sau 10 năm, từ năm 2010 đến nay, ngành thép Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc.

viet nam lan dau tien lot top 10 quoc gia san xuat thep tho lon nhat the gioi hinh anh 2
Ảnh minh họa

‏Năm 2023, Việt Nam đứng thứ 12 thế giới về sản xuất thép thô với sản lượng đạt 20 triệu tấn. Năm 2025, Việt Nam ghi nhận sản lượng thép thô 24,6 triệu tấn, lớn nhất Đông Nam Á, TOP 11 thế giới. Với sản lượng dự kiến năm 2026, vị thế TOP 10 quốc gia sản xuất thép hàng đầu thế giới của Việt Nam được kỳ vọng sẽ giữ vững.

PV/VOV.VN
Tag: sản xuất thép xuất khẩu thép thép Việt Nam Hiệp hội Thép thế giới worldsteel Hiệp hội Thép Việt Nam TOP 10 xuất khẩu thép xuất khẩu thép thô lớn nhất thế giới
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ấn Độ áp thuế nhập khẩu thép trong 3 năm với một số sản phẩm
Ấn Độ áp thuế nhập khẩu thép trong 3 năm với một số sản phẩm

VOV.VN - Ngày 30/12, Ấn Độ đã áp mức thuế nhập khẩu thép 11-12% trong ba năm đối với một số sản phẩm chọn lọc. Động thái này chủ yếu nhằm kiểm soát sự gia tăng đột biến lượng hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Ấn Độ áp thuế nhập khẩu thép trong 3 năm với một số sản phẩm

Ấn Độ áp thuế nhập khẩu thép trong 3 năm với một số sản phẩm

VOV.VN - Ngày 30/12, Ấn Độ đã áp mức thuế nhập khẩu thép 11-12% trong ba năm đối với một số sản phẩm chọn lọc. Động thái này chủ yếu nhằm kiểm soát sự gia tăng đột biến lượng hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Công ty thép POSCO “kêu cứu” vì bị phạt thuế oan, Cục Hải quan nói gì?
Công ty thép POSCO “kêu cứu” vì bị phạt thuế oan, Cục Hải quan nói gì?

VOV.VN - Công ty TNHH POSCO VST phản ánh “bị oan” khi Hải quan yêu cầu ấn định thuế, phạt hơn 304 tỷ đồng. Doanh nghiệp thừa nhận có sai sót trong kê khai chuyển đổi mục đích sử dụng hàng hoá nhưng bị xử phạt tương đương hành vi trốn thuế. Trước phản ánh này, Cục Hải quan cho biết, đang tiến hành xử lý hồ sơ vụ việc.

Công ty thép POSCO “kêu cứu” vì bị phạt thuế oan, Cục Hải quan nói gì?

Công ty thép POSCO “kêu cứu” vì bị phạt thuế oan, Cục Hải quan nói gì?

VOV.VN - Công ty TNHH POSCO VST phản ánh “bị oan” khi Hải quan yêu cầu ấn định thuế, phạt hơn 304 tỷ đồng. Doanh nghiệp thừa nhận có sai sót trong kê khai chuyển đổi mục đích sử dụng hàng hoá nhưng bị xử phạt tương đương hành vi trốn thuế. Trước phản ánh này, Cục Hải quan cho biết, đang tiến hành xử lý hồ sơ vụ việc.

Nhập khẩu thép cán nóng khổ rộng tăng bất thường - có dấu hiệu lẩn tránh thuế?
Nhập khẩu thép cán nóng khổ rộng tăng bất thường - có dấu hiệu lẩn tránh thuế?

VOV.VN - Chỉ riêng tháng 6/2025, lượng nhập khẩu thép cuộn HRC từ Trung Quốc khổ rộng từ 1.880mm trở lên đã lên tới 215.000 tấn, tăng 26 lần so với cùng kỳ 2024, có dấu hiệu của hành vi lẩn tránh thuế gây thiệt hại cho sản xuất trong nước và thất thu ngân sách.

Nhập khẩu thép cán nóng khổ rộng tăng bất thường - có dấu hiệu lẩn tránh thuế?

Nhập khẩu thép cán nóng khổ rộng tăng bất thường - có dấu hiệu lẩn tránh thuế?

VOV.VN - Chỉ riêng tháng 6/2025, lượng nhập khẩu thép cuộn HRC từ Trung Quốc khổ rộng từ 1.880mm trở lên đã lên tới 215.000 tấn, tăng 26 lần so với cùng kỳ 2024, có dấu hiệu của hành vi lẩn tránh thuế gây thiệt hại cho sản xuất trong nước và thất thu ngân sách.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp