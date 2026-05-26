Việt Nam lần đầu tiên lọt TOP 10 quốc gia sản xuất thép thô lớn nhất thế giới

Worldsteel ước tính, sản lượng thép thô (phôi thép) của Việt Nam đạt 2,1 triệu tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Với sản lượng này, Việt Nam đã vượt qua Italia để vào TOP 10 nước có nền công nghiệp thép lớn nhất. ‏

‏Lũy kế 4 tháng đầu năm, Việt Nam sản xuất 8,5 triệu tấn thép thô, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2025.

TOP 10 quốc gia sản xuất thép thô lớn nhất thế giới (Nguồn: worldsteel.org)

‏Hiệp hội Thép Việt Nam cho biết, ngành thép đã phát triển vượt bậc cả về quy mô sản xuất và chủng loại sản phẩm. Nếu như năm 2000, các nhà máy thép chủ yếu phải nhập phôi từ nước ngoài để cán thép xây dựng phục vụ thị trường thì sau 10 năm, từ năm 2010 đến nay, ngành thép Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc.

Ảnh minh họa

‏Năm 2023, Việt Nam đứng thứ 12 thế giới về sản xuất thép thô với sản lượng đạt 20 triệu tấn. Năm 2025, Việt Nam ghi nhận sản lượng thép thô 24,6 triệu tấn, lớn nhất Đông Nam Á, TOP 11 thế giới. Với sản lượng dự kiến năm 2026, vị thế TOP 10 quốc gia sản xuất thép hàng đầu thế giới của Việt Nam được kỳ vọng sẽ giữ vững.