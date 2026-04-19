Việt Nam nhập khẩu hơn 56.000 ô tô trong quý I/2026

Chủ Nhật, 16:22, 19/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc vào Việt Nam tăng mạnh trong quý I/2026, đặc biệt ở nhóm xe tải, cho thấy nhu cầu vận chuyển hàng hóa và hoạt động sản xuất, kinh doanh đang phục hồi. Indonesia, Trung Quốc và Thái Lan tiếp tục là ba thị trường cung cấp ô tô lớn nhất cho Việt Nam.

Số liệu thống kê của cơ quan Hải quan mới công bố cho thấy, trong tháng 3/2026, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu đạt 25.255 chiếc, tăng mạnh 56,9% so với tháng trước, cho thấy thị trường ô tô nhập khẩu đang tăng tốc rõ rệt.

Lũy kế quý I/2026, Việt Nam nhập khẩu 56.012 ô tô nguyên chiếc, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, mức tăng trưởng này chủ yếu đến từ nhóm ô tô tải, qua đó phản ánh nhu cầu vận chuyển hàng hóa và hoạt động sản xuất, kinh doanh đang có dấu hiệu khởi sắc.

viet nam nhap khau hon 56.000 o to trong quy i 2026 hinh anh 1
Ô tô nhập khẩu tăng 21% trong quý I/2026 (Ảnh minh họa: KT)

Ở phân khúc xe chở người, ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống đạt 36.388 chiếc, chiếm khoảng 65% tổng lượng ô tô nhập khẩu, gần tương đương so với cùng kỳ năm trước, cho thấy nhu cầu tiêu dùng cá nhân vẫn duy trì ổn định.

Xét theo thị trường, ô tô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam trong quý I/2026 chủ yếu có xuất xứ từ Indonesia, Trung Quốc và Thái Lan. Trong đó, Indonesia dẫn đầu với 23.402 chiếc, tăng 27,5%; Trung Quốc đạt 17.168 chiếc, tăng mạnh 74,5%, mức tăng cao nhất; trong khi Thái Lan đạt 13.077 chiếc, giảm 18,7% so với cùng kỳ năm trước.

PV/VOV.VN
Tag: ô tô ô tô nhập khẩu nhập khẩu nhập khẩu ô tô nguyên chiếc
Ô tô Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam tăng vọt ngay đầu năm 2026
VOV.VN - Theo số liệu thống kê sơ bộ, đầu năm 2026, sản lượng ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam tăng vọt xếp trên cả Thái Lan và Indonesia, đạt 6.661 xe.

Việt Nam chi 3,418 tỷ USD nhập khẩu hơn 256.000 ô tô trong 9 tháng
VOV.VN - Cộng dồn trong 9 tháng của năm 2025, ước tính đã có 156.092 chiếc ô tô được nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt Nam với giá trị ước đạt 3,418 tỷ USD; tăng 24,8% về lượng và 33,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.

Chính phủ giảm thuế nhập khẩu cho một số loại ô tô từ 31/3
VOV.VN - Từ ngày 31/3, một số loại ô tô nguyên chiếc nhập khẩu từ các quốc gia thuộc WTO thị trường Hoa Kỳ xuống chỉ còn 32% - 50%.

