Việt Nam nhập khẩu hơn 56.000 ô tô trong quý I/2026

Số liệu thống kê của cơ quan Hải quan mới công bố cho thấy, trong tháng 3/2026, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu đạt 25.255 chiếc, tăng mạnh 56,9% so với tháng trước, cho thấy thị trường ô tô nhập khẩu đang tăng tốc rõ rệt.

Lũy kế quý I/2026, Việt Nam nhập khẩu 56.012 ô tô nguyên chiếc, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, mức tăng trưởng này chủ yếu đến từ nhóm ô tô tải, qua đó phản ánh nhu cầu vận chuyển hàng hóa và hoạt động sản xuất, kinh doanh đang có dấu hiệu khởi sắc.

Ở phân khúc xe chở người, ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống đạt 36.388 chiếc, chiếm khoảng 65% tổng lượng ô tô nhập khẩu, gần tương đương so với cùng kỳ năm trước, cho thấy nhu cầu tiêu dùng cá nhân vẫn duy trì ổn định.

Xét theo thị trường, ô tô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam trong quý I/2026 chủ yếu có xuất xứ từ Indonesia, Trung Quốc và Thái Lan. Trong đó, Indonesia dẫn đầu với 23.402 chiếc, tăng 27,5%; Trung Quốc đạt 17.168 chiếc, tăng mạnh 74,5%, mức tăng cao nhất; trong khi Thái Lan đạt 13.077 chiếc, giảm 18,7% so với cùng kỳ năm trước.