Việt Nam thúc đẩy kinh tế biển xanh từ đào tạo đến quy hoạch không gian biển

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, yêu cầu xây dựng một không gian biển được quản trị hiệu quả, hài hòa lợi ích giữa phát triển kinh tế và bảo tồn tài nguyên ngày càng trở nên cấp thiết. Quy hoạch không gian biển quốc gia (MSP) được xem là công cụ quan trọng giúp phân bổ hợp lý các hoạt động kinh tế trên biển, giảm xung đột lợi ích và nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên theo hướng xanh, bền vững.

Từ định hướng đó, trong khuôn khổ chương trình hợp tác “Đánh giá tiềm năng phát triển Hàng hải xanh và nâng cao năng lực về kinh tế biển bền vững tại Việt Nam”, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) với sự đồng hành của Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam tổ chức Khóa tập huấn Giảng viên nguồn (Training of Trainers – ToT) về quy hoạch không gian biển và phát triển kinh tế biển bền vững tại Việt Nam.

Khóa tập huấn quy tụ 30 học viên đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học, cơ quan quản lý nhà nước và sở ngành địa phương trên cả nước như: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh Ninh Bình, Hà Tĩnh, Đắk Lắk cùng các Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học khoa học - Đại học Huế, Trường Đại học Hải Phòng... Đây được kỳ vọng sẽ là lực lượng nòng cốt lan tỏa kiến thức, phương pháp và công cụ quản trị biển hiện đại đến các địa phương, cơ sở đào tạo và đơn vị chuyên môn.

Nội dung tập huấn tập trung vào các chuyên đề cốt lõi như quy hoạch không gian biển và quản lý tổng hợp vùng bờ; quản lý các vấn đề không gian ven biển và hàng hải; phát triển kinh tế biển bền vững và hạ tầng biển xanh; quy trình, công cụ xây dựng quy hoạch không gian biển; nghiên cứu thực địa về đa dạng sinh học biển, quản trị xung đột không gian biển và quản lý tổng hợp môi trường, tài nguyên biển.

Đại diện các bên tham gia khóa tập huấn đều nhấn mạnh ý nghĩa của việc tăng cường năng lực cho đội ngũ chuyên gia, giảng viên và cán bộ quản lý trong lĩnh vực biển. Sự hợp tác giữa UNDP, Chính phủ Na Uy thông qua Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ góp phần hỗ trợ Việt Nam xây dựng nền tảng tri thức, dữ liệu và năng lực quản trị nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế biển xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ hệ sinh thái biển.

Theo ban tổ chức, khóa ToT không chỉ dừng lại ở hoạt động đào tạo ngắn hạn mà còn là tiền đề để thúc đẩy các sáng kiến hợp tác dài hạn về hàng hải xanh, quy hoạch không gian biển và tiếp cận đa bên trong phát triển kinh tế biển bền vững. Qua đó, tạo động lực để Việt Nam nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên biển, khai thác tiềm năng kinh tế biển đi đôi với bảo tồn, hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững trong tương lai.