Việt Nam xuất khẩu 1,1 triệu liều vaccine viêm da nổi cục sang Hàn Quốc

Bệnh viêm da nổi cục (Lumpy Skin Disease - LSD) trên trâu, bò là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh và gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi. Bệnh không chỉ làm giảm năng suất, chất lượng sản phẩm mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người chăn nuôi.

Theo thông tin từ Cục Chăn nuôi và Thú y, từ đầu năm đến đầu tháng 3/2026, cả nước xảy ra 12 ổ dịch tại 4 tỉnh, thành phố; số gia súc mắc bệnh là 43 con, trong đó 8 con chết và buộc phải tiêu hủy. Mặc dù số ổ dịch chưa nhiều, nhưng nguy cơ dịch bệnh bùng phát vẫn luôn tiềm ẩn, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng xen kẽ mưa, độ ẩm cao, tạo môi trường thuận lợi cho các loài côn trùng hút máu truyền bệnh phát triển.

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam cho biết, khi bệnh viêm da nổi cục bùng phát tại Việt Nam vào giai đoạn 2019-2020 và lan rộng từ các tỉnh phía Bắc, nước ta vẫn phải phụ thuộc vào nguồn vaccine nhập khẩu để kiểm soát dịch bệnh. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn, các doanh nghiệp trong nước đã từng bước tiếp cận, làm chủ công nghệ sản xuất và đưa vaccine viêm da nổi cục ra thị trường, đáp ứng nhu cầu phòng bệnh cho đàn gia súc trong nước.

Theo ông Dương, việc vaccine viêm da nổi cục do Việt Nam sản xuất được xuất khẩu sang Hàn Quốc – một thị trường nổi tiếng với các tiêu chuẩn kiểm định nghiêm ngặt về chất lượng và an toàn sinh học – là minh chứng cho sự trưởng thành của ngành vaccine thú y Việt Nam, đồng thời khẳng định năng lực nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm công nghệ cao của doanh nghiệp trong nước.

AVAC LSD LIVE là vaccine phòng bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò do Công ty Cổ phần AVAC Việt Nam nghiên cứu, phát triển và sản xuất. Sản phẩm đã trải qua quá trình kiểm nghiệm nghiêm ngặt về chất lượng, an toàn và hiệu lực trước khi được xuất khẩu. Đây là doanh nghiệp Việt đầu tiên xuất khẩu vaccine viêm da nổi cục. Lô hàng lần này gồm 1 triệu liều vaccine AVAC LSD LIVE loại 10 liều và 100.000 liều loại 5 liều.

TS. Nguyễn Văn Điệp, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần AVAC Việt Nam cho biết, để có được hợp đồng cung ứng lần này, doanh nghiệp đã chuẩn bị qua khâu nghiên cứu phát triển sản phẩm, kiểm định chất lượng đến hoàn thiện hồ sơ theo tiêu chuẩn quốc tế. Mẫu vaccine được gửi tới các phòng thí nghiệm tham chiếu của Tổ chức Thú y thế giới tại châu Âu để đánh giá trước khi tham gia đấu thầu.

Không chỉ với vaccine viêm da nổi cục, AVAC hiện cũng đang mở rộng thị trường cho vaccine dịch tả lợn châu Phi. Đến nay, doanh nghiệp đã xuất khẩu khoảng 1 triệu liều sang Philippines và Indonesia. Theo AVAC, phía Philippines đang chuẩn bị cho phép lưu hành tự do loại vaccine này sau khi cơ quan thú y nước này đánh giá sản phẩm an toàn và hiệu quả.

Trong nước, AVAC đã tiêu thụ hơn 5,5 triệu liều vaccine dịch tả lợn châu Phi, được nhiều doanh nghiệp chăn nuôi lớn sử dụng với số lượng hàng trăm nghìn liều mỗi tháng. Ngoài Philippines và Indonesia, doanh nghiệp cũng đang xúc tiến đăng ký sản phẩm tại Ấn Độ, Malaysia và Ukraine.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Hương, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Thú y Việt Nam

Đánh giá về sự kiện xuất khẩu lần này, Tiến sĩ Nguyễn Thị Hương, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Thú y Việt Nam cho rằng, việc một sản phẩm vaccine thú y do doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu, sản xuất được xuất khẩu sang Hàn Quốc là minh chứng rõ nét cho năng lực khoa học công nghệ, trình độ sản xuất và khả năng hội nhập quốc tế ngày càng mạnh mẽ của ngành thú y Việt Nam.

Theo bà Hương, thành công của AVAC không chỉ góp phần kiểm soát dịch bệnh động vật mà còn khẳng định hướng đi đúng đắn của Việt Nam trong phát triển công nghệ sinh học thú y, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao giá trị ngành chăn nuôi theo hướng hiện đại, bền vững.