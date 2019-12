Việt Nam xuất siêu kỷ lục, gần 10 tỷ USD năm 2019

Theo Bộ Công Thương, với kim ngạch xuất nhập khẩu bình quân khoảng 43 tỷ USD/tháng, trong năm 2019, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đạt khoảng 516,96 tỷ USD, tăng 7,6% so với năm 2018.



Trong đó, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 263,45 tỷ USD, tăng 8,1% so với năm 2018, cao hơn chỉ tiêu do Quốc hội và Chính phủ đặt ra với mức tăng từ 7 - 8%.

Việt Nam đạt mức xuất siêu kỷ lục năm 2019. (Ảnh minh họa: KT)

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, nếu như năm 2017, tổng kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt khoảng 400 tỷ USD thì sau 2 năm, Việt Nam đã vượt mốc 500 tỷ USD. Đây là con số ấn tượng và rất đáng ghi nhận của kinh tế Việt Nam trong năm nay.



Đóng góp quan trọng vào kết quả xuất khẩu năm 2019 là nhóm hàng công nghiệp chế biến, ước đạt 222,172 tỷ USD, chiếm khoảng 84,3% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa. Trong nhóm này, có tới 26 nhóm đạt kim ngạch xuất khẩu hơn 1 tỷ USD trở lên, có 8 nhóm hàng đạt hơn 5 tỷ USD và 3 nhóm hàng đạt trên 30 tỷ USD.



Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu cả năm ước đạt 253,5 tỷ USD, tăng 7%. Như vậy, năm 2019 thặng dư thương mại của Việt Nam đạt khoảng 9,94 tỷ USD, cũng là mức cao nhất từ trước đến nay.



Theo đại diện Bộ Công Thương, đạt được kết quả nổi bật về xuất khẩu là do có đóng góp quan trọng của công tác đàm phán mở cửa thị trường. Cụ thể, với 16 Hiệp định thương mại tự do đã được ký kết, trong đó 12 hiệp định đang có hiệu lực, gần đây nhất là Hiệp định CPTPP và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đã mở ra nhiều thị trường mới, hỗ trợ tích cực cho hoạt động xuất khẩu của Việt Nam.



Chính vì vậy, dù thị trường thế giới liên tục biến động và tiềm ẩn nhiều khó khăn song thương mại của Việt Nam năm 2019 đã bứt phá để có được những con số ấn tượng trong xuất khẩu và duy trì xuất siêu ở mức cao./.