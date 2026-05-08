中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vinpearl hợp tác với 3 doanh nghiệp lữ hành Ấn Độ, khai mở thị trường 1,4 tỷ dân

Thứ Sáu, 09:08, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mới đây Công ty CP Vinpearl vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) với Thomas Cook India, SOTC Travel và MakeMyTrip là ba doanh nghiệp du lịch, lữ hành hàng đầu Ấn Độ, nhằm mở rộng khả năng tiếp cận thị trường đông dân nhất thế giới và thúc đẩy đưa Việt Nam trở thành “điểm đến ưu tiên” của du khách Ấn Độ.

Các thỏa thuận được ký kết tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Ấn Độ, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ hiến bang Maharashtra Shri Devendra Fadnavis.

Theo đại diện Vinpearl, mục tiêu của các thỏa thuận là khai thông các kênh tiếp cận trực tiếp tới mọi phân khúc khách hàng tại Ấn Độ, từ đó kiến tạo nhu cầu du lịch, trải nghiệm và khám phá Việt Nam cho thị trường có quy mô dân số lên tới 1,47 tỷ người.

Đại diện phía Ấn Độ là 3 kênh tiếp cận thị trường chủ lực có uy tín hàng đầu gồm Thomas Cook India, SOTC Travel và MakeMyTrip. Trong đó, Thomas Cook India có thế mạnh trong phân khúc khách đoàn, khách doanh nghiệp và MICE quy mô lớn; SOTC Travel nổi bật ở mảng du lịch gia đình, tour theo nhóm và nghỉ dưỡng trung – cao cấp; còn MakeMyTrip là nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu, có lợi thế trong tiếp cận nhóm khách trẻ, khách du lịch tự túc và hành vi đặt dịch vụ số.

vinpearl hop tac voi 3 doanh nghiep lu hanh An Do, khai mo thi truong 1,4 ty dan hinh anh 1
Toàn cảnh buổi lễ ký kết

Trong khi đó, Vinpearl hiện sở hữu hệ sinh thái du lịch – nghỉ dưỡng – giải trí quy mô lớn với 60 cơ sở trên toàn quốc cùng mô hình “tất cả trong một” đạt chuẩn 5 sao. Hệ sinh thái này bao gồm lưu trú, mua sắm, ẩm thực, vui chơi giải trí, golf và MICE, phù hợp với xu hướng du lịch theo nhóm lớn, gia đình đa thế hệ và các kỳ nghỉ tích hợp nhiều trải nghiệm của du khách Ấn Độ.

Thông qua hợp tác lần này, các bên kỳ vọng sẽ khai thác tối đa thế mạnh của nhau, nâng cao năng lực tổ chức, phát triển các sản phẩm chuyên biệt và từng bước đưa Việt Nam trở thành điểm đến ưu tiên của du khách Ấn Độ trong thời gian tới.

Phát biểu tại sự kiện, bà Ngô Thị Hương, Tổng Giám đốc Vinpearl cho biết: “Ấn Độ là một trong những thị trường trọng điểm trong chiến lược quốc tế hóa của Vinpearl. Thông qua việc hợp tác với các đối tác hàng đầu, chúng tôi không chỉ mở rộng khả năng tiếp cận thị trường mà còn chủ động phát triển các sản phẩm phù hợp với từng phân khúc khách hàng. Vinpearl hướng tới gia tăng hiện diện tại thị trường Ấn Độ, đồng thời góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn và khác biệt trên bản đồ du lịch quốc tế”.

Ông Anubhav Bansal, Phó Chủ tịch MakeMyTrip, đại diện cho các đối tác Ấn Độ nhận định: “Vinpearl sở hữu một trong những hệ sinh thái du lịch – nghỉ dưỡng tích hợp hàng đầu khu vực, với quy mô, sự đa dạng sản phẩm và hệ trải nghiệm điểm đến ngày càng phù hợp với thị hiếu du khách Ấn Độ. Kết hợp với thế mạnh về mạng lưới phân phối của hai bên, mối quan hệ hợp tác này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ dòng khách Ấn Độ đến Việt Nam trong những năm tới”.

vinpearl hop tac voi 3 doanh nghiep lu hanh An Do, khai mo thi truong 1,4 ty dan hinh anh 2
Hệ sinh thái “tất cả trong một” của Vinpearl đặc biệt phù hợp với nhu cầu và thói quen du lịch của đa dạng nhóm khách Ấn Độ.

Ấn Độ hiện là quốc gia đông dân nhất thế giới với 1,47 tỷ người. Sự gia tăng nhanh của tầng lớp trung lưu đang kéo theo nhu cầu du lịch quốc tế bùng nổ, biến quốc gia này trở thành một trong những thị trường khách tiềm năng hàng đầu đối với ngành du lịch toàn cầu.

Những năm gần đây, Vinpearl liên tục phát triển các sản phẩm chuyên biệt dành cho khách Ấn Độ như du lịch cưới cao cấp, MICE, nghỉ dưỡng gia đình đa thế hệ, du lịch nhóm bạn và cặp đôi. Năm 2025, lượng khách Ấn Độ đến hệ thống Vinpearl tăng 402% so với năm trước. Riêng 4 tháng đầu năm 2026, lượng khách tiếp tục tăng 335% so với cùng kỳ.

Theo Vinpearl, việc ký kết MoU với ba đối tác chiến lược lần này là bước đi tiếp theo trong chiến lược phát triển bền vững nguồn khách từ thị trường 1,47 tỷ dân, đồng thời góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế.

CTV Thế Bình/VOV.VN
Tag: Vinpearl Ấn Độ biên bản ghi nhớ hợp tác lữ hành du lịch khách du lịch
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Sẵn sàng cho “đại tiệc” thể thao quy tụ 5.000 runner tại Vinhomes Green Paradise
Sẵn sàng cho “đại tiệc” thể thao quy tụ 5.000 runner tại Vinhomes Green Paradise

VOV.VN - Không khí điểm nhận BIB VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026 tại Vincom Mega Mall Thảo Điền (TP.HCM) sôi sục suốt cả ngày 29/4. 5.000 runner đã sẵn sàng cho hành trình chinh phục cung đường chạy “xuyên rừng - chạm biển” đẹp bậc nhất Việt Nam, cũng như khám phá siêu đô thị ESG++.

Sẵn sàng cho “đại tiệc” thể thao quy tụ 5.000 runner tại Vinhomes Green Paradise

Sẵn sàng cho “đại tiệc” thể thao quy tụ 5.000 runner tại Vinhomes Green Paradise

VOV.VN - Không khí điểm nhận BIB VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026 tại Vincom Mega Mall Thảo Điền (TP.HCM) sôi sục suốt cả ngày 29/4. 5.000 runner đã sẵn sàng cho hành trình chinh phục cung đường chạy “xuyên rừng - chạm biển” đẹp bậc nhất Việt Nam, cũng như khám phá siêu đô thị ESG++.

Ra mắt Vinhomes Hải Vân Bay – Biểu tượng đô thị vịnh biển toàn cầu
Ra mắt Vinhomes Hải Vân Bay – Biểu tượng đô thị vịnh biển toàn cầu

VOV.VN - Ngày 20/4, Công ty Cổ phần Vinhomes (Mã CK: VHM) chính thức ra mắt dự án Vinhomes Hải Vân Bay tại Đà Nẵng.

Ra mắt Vinhomes Hải Vân Bay – Biểu tượng đô thị vịnh biển toàn cầu

Ra mắt Vinhomes Hải Vân Bay – Biểu tượng đô thị vịnh biển toàn cầu

VOV.VN - Ngày 20/4, Công ty Cổ phần Vinhomes (Mã CK: VHM) chính thức ra mắt dự án Vinhomes Hải Vân Bay tại Đà Nẵng.

Cư dân nói về “cuộc đời đáng sống hơn mỗi ngày” tại Vinhomes Royal Island
Cư dân nói về “cuộc đời đáng sống hơn mỗi ngày” tại Vinhomes Royal Island

VOV.VN - Rời phố sang đảo từng là lựa chọn khiến nhiều người dè dặt, nhưng với những cư dân tiên phong tại Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng), đó lại là bước ngoặt thay đổi chất lượng sống.

Cư dân nói về “cuộc đời đáng sống hơn mỗi ngày” tại Vinhomes Royal Island

Cư dân nói về “cuộc đời đáng sống hơn mỗi ngày” tại Vinhomes Royal Island

VOV.VN - Rời phố sang đảo từng là lựa chọn khiến nhiều người dè dặt, nhưng với những cư dân tiên phong tại Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng), đó lại là bước ngoặt thay đổi chất lượng sống.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp