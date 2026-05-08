Vinpearl hợp tác với 3 doanh nghiệp lữ hành Ấn Độ, khai mở thị trường 1,4 tỷ dân

Các thỏa thuận được ký kết tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Ấn Độ, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ hiến bang Maharashtra Shri Devendra Fadnavis.

Theo đại diện Vinpearl, mục tiêu của các thỏa thuận là khai thông các kênh tiếp cận trực tiếp tới mọi phân khúc khách hàng tại Ấn Độ, từ đó kiến tạo nhu cầu du lịch, trải nghiệm và khám phá Việt Nam cho thị trường có quy mô dân số lên tới 1,47 tỷ người.

Đại diện phía Ấn Độ là 3 kênh tiếp cận thị trường chủ lực có uy tín hàng đầu gồm Thomas Cook India, SOTC Travel và MakeMyTrip. Trong đó, Thomas Cook India có thế mạnh trong phân khúc khách đoàn, khách doanh nghiệp và MICE quy mô lớn; SOTC Travel nổi bật ở mảng du lịch gia đình, tour theo nhóm và nghỉ dưỡng trung – cao cấp; còn MakeMyTrip là nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu, có lợi thế trong tiếp cận nhóm khách trẻ, khách du lịch tự túc và hành vi đặt dịch vụ số.

Trong khi đó, Vinpearl hiện sở hữu hệ sinh thái du lịch – nghỉ dưỡng – giải trí quy mô lớn với 60 cơ sở trên toàn quốc cùng mô hình “tất cả trong một” đạt chuẩn 5 sao. Hệ sinh thái này bao gồm lưu trú, mua sắm, ẩm thực, vui chơi giải trí, golf và MICE, phù hợp với xu hướng du lịch theo nhóm lớn, gia đình đa thế hệ và các kỳ nghỉ tích hợp nhiều trải nghiệm của du khách Ấn Độ.

Thông qua hợp tác lần này, các bên kỳ vọng sẽ khai thác tối đa thế mạnh của nhau, nâng cao năng lực tổ chức, phát triển các sản phẩm chuyên biệt và từng bước đưa Việt Nam trở thành điểm đến ưu tiên của du khách Ấn Độ trong thời gian tới.

Phát biểu tại sự kiện, bà Ngô Thị Hương, Tổng Giám đốc Vinpearl cho biết: “Ấn Độ là một trong những thị trường trọng điểm trong chiến lược quốc tế hóa của Vinpearl. Thông qua việc hợp tác với các đối tác hàng đầu, chúng tôi không chỉ mở rộng khả năng tiếp cận thị trường mà còn chủ động phát triển các sản phẩm phù hợp với từng phân khúc khách hàng. Vinpearl hướng tới gia tăng hiện diện tại thị trường Ấn Độ, đồng thời góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn và khác biệt trên bản đồ du lịch quốc tế”.

Ông Anubhav Bansal, Phó Chủ tịch MakeMyTrip, đại diện cho các đối tác Ấn Độ nhận định: “Vinpearl sở hữu một trong những hệ sinh thái du lịch – nghỉ dưỡng tích hợp hàng đầu khu vực, với quy mô, sự đa dạng sản phẩm và hệ trải nghiệm điểm đến ngày càng phù hợp với thị hiếu du khách Ấn Độ. Kết hợp với thế mạnh về mạng lưới phân phối của hai bên, mối quan hệ hợp tác này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ dòng khách Ấn Độ đến Việt Nam trong những năm tới”.

Hệ sinh thái “tất cả trong một” của Vinpearl đặc biệt phù hợp với nhu cầu và thói quen du lịch của đa dạng nhóm khách Ấn Độ.

Ấn Độ hiện là quốc gia đông dân nhất thế giới với 1,47 tỷ người. Sự gia tăng nhanh của tầng lớp trung lưu đang kéo theo nhu cầu du lịch quốc tế bùng nổ, biến quốc gia này trở thành một trong những thị trường khách tiềm năng hàng đầu đối với ngành du lịch toàn cầu.

Những năm gần đây, Vinpearl liên tục phát triển các sản phẩm chuyên biệt dành cho khách Ấn Độ như du lịch cưới cao cấp, MICE, nghỉ dưỡng gia đình đa thế hệ, du lịch nhóm bạn và cặp đôi. Năm 2025, lượng khách Ấn Độ đến hệ thống Vinpearl tăng 402% so với năm trước. Riêng 4 tháng đầu năm 2026, lượng khách tiếp tục tăng 335% so với cùng kỳ.

Theo Vinpearl, việc ký kết MoU với ba đối tác chiến lược lần này là bước đi tiếp theo trong chiến lược phát triển bền vững nguồn khách từ thị trường 1,47 tỷ dân, đồng thời góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế.