VN-Index có khả năng điều chỉnh về vùng đáy cũ quanh 1.020 – 1.030 điểm

Xu hướng trung hạn vẫn là đi ngang vùng biện độ 1.015 – 1.090 điểm

Sau khi không giữ được vùng giá 1.060 điểm, tuần này VN-Index có 2 phiên giao dịch đầu tuần phục hồi ở vùng 1.050 điểm để kiểm tra lại vùng giá 1.060 điểm trước khi có 2 phiên giảm điểm khá mạnh và kết tuần không giữ được vùng hỗ trợ quanh 1.050 điểm, qua đó giảm 9,99 điểm (-0,95%) về mức 1.042,91 điểm. Thanh khoản ở mức thấp trong các phiên phục hồi nhưng lại tăng trong các phiên giảm điểm cho thấy áp lực bán giá thấp gia tăng. Áp lực điều chỉnh đến chủ yếu đối với nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trong VN30, trong khi đó phân hóa mạnh ở các nhóm còn lại với nhiều mã, nhiều nhóm ngành vẫn có diễn biến khá tích cực.

Trong tuần thanh khoản trên HOSE đạt 43.634,33 tỷ đồng, giảm mạnh 31,9% tương ứng với khối lượng giao dịch giảm 34,24% so với tuần trước. Thanh khoản HNX giảm 32,3% với 5.523,74 tỷ đồng được giao dịch. Những thông tin điểm nhấn trong tuần là khi Chính phủ đồng ý trình Quốc hội giảm 2% thuế VAT cho tất cả hàng hóa, dịch vụ đang chịu thuế 10%. Đây cũng là động lực để nhóm cổ phiếu bán lẻ tiếp tục phục hồi tăng giá tích cực trong tuần như: PET (+7,73%), DGW (+5,03%), FRT (+0,92%)...

VN-Index kết tuần giảm 9,99 điểm (-0,95%) về mức 1.042,91 điểm.

Thị trường bắt đầu phân hóa mạnh theo các thông tin về tình hình kinh doanh Quí I/2023, kết hoạch kinh doanh 2023 với nhiều mã tăng giá tốt khi kết quả kinh doanh cải thiện như BMP (+18,59%), SKG (+16,99%), AGR (+23,16%), NDN (+20,55%), CTD (+19,96%)... Nhóm cổ phiếu nông nghiệp, mía đường cũng có tuần giao dịch tăng điểm tích cực khi giá đường phục hồi ở mức cao như: KTS (+46,45%), LSS (+19,08%), SBT (+8,28%), SLS (+6,44%)... Các cổ phiếu nhóm thủy sản cũng có diễn biến tẳng giá tích cực với: SEA (+16,67%), VHC (+6,98%), ANV (+4,04%), trong khi một số mã giảm điểm như: CMX (-5,44%), IDI (-2,13%)..

Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI), VN-Index kết phiên giảm điểm với thanh khoản cải thiện trở lại so với phiên trước đó cho thấy áp lực bán ghi nhận gia tăng. Tuy nhiên, hiện tượng bán “hoảng loạn” không diễn ra khi thanh khoản giao dịch vẫn thấp hơn so với mức bình quân giao dịch 20 phiên. VN-Index phiên cuối tuần ghi nhận chạm mốc điều chỉnh 61,8 fibonanci và tạm thời cho tín hiệu rút chân vào cuối phiên. Về đồ thị tuần, VN-Index khép lại một tuần giảm điểm với cả biên độ và thanh khoản đều đã thu hẹp so với tuần trước đó, cho thấy tín hiệu tích cực phần nào. Xu hướng ngắn hạn đang không rõ ràng nhưng cơ hội tăng giá trở lại là rất thấp.

“Xu hướng trung hạn vẫn là đi ngang vùng biện độ 1.015 – 1.090 điểm. Với việc đà giảm chỉ tập trung ở nhóm trụ và các cổ phiếu ảnh hưởng giảm điểm đều đã rất gần vùng hỗ trợ mạnh nên tuần này 24-28/4 có thể sẽ có sự phục hồi trở lại của chỉ số. Với xu hướng ngắn hạn chưa xác định rõ ràng và vẫn cần sự xác nhận của các phiên đầu tuần, nhà đầu tư nên hạn chế mua mới mà nên tập trung xử lý danh mục trước đó nếu có nhịp hồi phục trở lại”, chuyên gia của TVSI nêu quan điểm.

Thị trường sẽ tiếp tục có quán tính giảm điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), thị trường cuối tuần qua ghi nhận một phiên giảm điểm nhẹ với giá đóng cửa ở mức gần thấp nhất trong ngày, trong bối cảnh thanh khoản tăng mạnh nhưng vẫn thấp hơn trung bình 20 phiên. Điều này cho thấy bên bán đang chiếm ưu thế, và xu hướng giảm tiếp tục được duy trì. Do đó, khả năng thị trường sẽ tiếp tục có quán tính giảm điểm trước khi tìm được vùng cân bằng mới.

“Trong phiên giao dịch hôm nay 24/4, VN-Index sẽ có quán tính giảm điểm trong phiên sáng để kiểm tra vùng hỗ trợ gần 1.035 – 1.040 điểm, và xa hơn là vùng hỗ trợ 1.025 – 1.030 điểm. Sự giằng co được kỳ vọng sẽ xuất hiện ở vùng giá thấp và có thể giúp chỉ số có sự hồi phục nhất định sau đó, trước khi có sự phân định xu hướng rõ ràng hơn về cuối ngày. Trong đó, vùng hỗ trợ là vùng có thể xuất hiện lực cầu giúp chỉ số phục hồi trở lại, và vùng kháng cự là vùng có thể xuất hiện lực bán khiến chỉ số giảm trở lại”, chuyên gia của ASEANSC dự báo.

Cùng quan điểm, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương (VCBS) đánh giá, về góc nhìn kỹ thuật, VN-Index kết phiên cuối tuần tạo nến đỏ, rung lắc quanh vùng 1.045. Xét về khung đồ thị giờ, tuy các chỉ báo vẫn đang bẻ ngang và đang hướng xuống nhưng với việc MACD đang ở vùng quá bán xấp xỉ -4 và vẫn còn xác xuất hình thành phân kỳ dương đảo chiều thì diễn biến thị trường vẫn chưa quá bi quan ở giai đoạn hiện tại. Bên cạnh đó, thanh khoản mua chủ động vẫn tìm đến những nhóm ngành riêng lẻ cho thấy thị trường vẫn đang có sự phân hóa và dòng tiền vẫn đang tham gia thị trường một cách có chọn lọc.

“Nếu áp lực bán vẫn tiếp tục gia tăng thì VN-Index có khả năng sẽ điều chỉnh về vùng đáy cũ quanh 1.020 – 1.030, dù xác suất là không cao. Với diễn biến hiện tại, các nhà đầu tư duy trì tài khoản ở mức an toàn xấp xỉ 20 – 30%, chủ động bán giảm những mà đã giảm dưới vùng hỗ trợ và chỉ giữ lại những cổ phiếu có diễn biến tích lũy, thu hút được lực cầu tốt”, chuyên gia của VCBS khuyến nghị./.