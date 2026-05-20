中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vùng Cảnh sát biển 2 tặng quà, tuyên truyền ngư dân chấp hành tốt các quy định IUU

Thứ Tư, 11:47, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vùng Cảnh sát biển 2 vừa phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại phường Sa Huỳnh, trao nhiều phần quà tặng các chủ tàu cá vươn khơi bám biển.

Trong chuỗi hoạt động của chương trình, Ban Tổ chức đã trao quà tặng các ngư dân Trần Quốc Hải, chủ tàu cá QNg-91478-TS; Võ Thanh Phấn, chủ tàu cá QNg – 55376-TS vừa bị cháy tàu khi phương tiện đang neo tại khu vực biển gần bờ, mỗi phần quà trị giá 5 triệu đồng. Đoàn cũng thăm, tặng quà chủ 5 tàu cá đang neo đậu tại cảng cá Sa Huỳnh, mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng.

Tại đây, Vùng Cảnh sát biển 2 đã phối hợp với địa phương tổ chức hội nghị tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đến các ngư dân, chủ tàu cá, thuyền trưởng và các hộ kinh doanh thủy sản trên địa bàn.

vung canh sat bien 2 tang qua, tuyen truyen ngu dan chap hanh tot cac quy dinh iuu hinh anh 1
Đại tá Trần Hồng Quế, Phó Chính uỷ Vùng Cảnh sát biển 2 cùng lãnh đạo phường Sa Huỳnh thăm, động viên ngư dân tại cảng cá Sa Huỳnh

Vùng Cảnh sát biển 2 đã tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; hướng dẫn, phổ biến các quy định của Nhà nước về đánh bắt thủy hải sản trên biển, chống khai thác IUU, đảm bảo các hoạt động khai thác hải sản tuân thủ đúng quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của quốc tế, góp phần bảo vệ, bảo tồn nguồn lợi thủy sản và phát triển nghề cá bền vững; cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương chung tay tháo gỡ “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) và thực hiện có hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội; góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ bền chặt, gắn bó giữa Quân đội với nhân dân, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Chương trình cũng trao 50 suất quà tặng các gia đình ngư dân hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; cấp phát 250 lá cờ Tổ quốc cùng nhiều tài liệu, tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền pháp luật về biển đảo và khai thác thủy sản bền vững.

Thành Long/VOV-Miền Trung
Tag: Cảnh sát biển VOV- miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Vùng Cảnh sát biển 2 tặng 50 suất quà cho đồng bào DTTS Quảng Ngãi
Vùng Cảnh sát biển 2 tặng 50 suất quà cho đồng bào DTTS Quảng Ngãi

VOV.VN - Ngày 20/8, tại xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, tinh Quảng Ngãi, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đóng tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Chương trình “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”. Vùng Cảnh sát biển 2 tặng 50 suất quà cho đồng bào dân tộc ít người Quảng Ngãi.

Vùng Cảnh sát biển 2 tặng 50 suất quà cho đồng bào DTTS Quảng Ngãi

Vùng Cảnh sát biển 2 tặng 50 suất quà cho đồng bào DTTS Quảng Ngãi

VOV.VN - Ngày 20/8, tại xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, tinh Quảng Ngãi, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đóng tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Chương trình “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”. Vùng Cảnh sát biển 2 tặng 50 suất quà cho đồng bào dân tộc ít người Quảng Ngãi.

Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân
Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân

VOV.VN - Xuyên suốt trên hành trình ra khơi của ngư dân, Cảnh sát biển Việt Nam cùng các lực lượng chức năng luôn sát cánh, đồng hành, trở thành chỗ dựa vững chắc giúp bà con yên tâm bám biển, phát triển kinh tế, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân

Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân

VOV.VN - Xuyên suốt trên hành trình ra khơi của ngư dân, Cảnh sát biển Việt Nam cùng các lực lượng chức năng luôn sát cánh, đồng hành, trở thành chỗ dựa vững chắc giúp bà con yên tâm bám biển, phát triển kinh tế, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Lan tỏa chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” trên đất Mỏ
Lan tỏa chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” trên đất Mỏ

VOV.VN - Trong hai ngày 12, 13/1, tại thành phố Uông Bí, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh và cấp ủy, chính quyền thành phố Uông Bí tổ chức Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”.

Lan tỏa chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” trên đất Mỏ

Lan tỏa chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” trên đất Mỏ

VOV.VN - Trong hai ngày 12, 13/1, tại thành phố Uông Bí, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh và cấp ủy, chính quyền thành phố Uông Bí tổ chức Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp