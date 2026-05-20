Vùng Cảnh sát biển 2 tặng quà, tuyên truyền ngư dân chấp hành tốt các quy định IUU

Trong chuỗi hoạt động của chương trình, Ban Tổ chức đã trao quà tặng các ngư dân Trần Quốc Hải, chủ tàu cá QNg-91478-TS; Võ Thanh Phấn, chủ tàu cá QNg – 55376-TS vừa bị cháy tàu khi phương tiện đang neo tại khu vực biển gần bờ, mỗi phần quà trị giá 5 triệu đồng. Đoàn cũng thăm, tặng quà chủ 5 tàu cá đang neo đậu tại cảng cá Sa Huỳnh, mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng.

Tại đây, Vùng Cảnh sát biển 2 đã phối hợp với địa phương tổ chức hội nghị tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đến các ngư dân, chủ tàu cá, thuyền trưởng và các hộ kinh doanh thủy sản trên địa bàn.

Đại tá Trần Hồng Quế, Phó Chính uỷ Vùng Cảnh sát biển 2 cùng lãnh đạo phường Sa Huỳnh thăm, động viên ngư dân tại cảng cá Sa Huỳnh

Vùng Cảnh sát biển 2 đã tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; hướng dẫn, phổ biến các quy định của Nhà nước về đánh bắt thủy hải sản trên biển, chống khai thác IUU, đảm bảo các hoạt động khai thác hải sản tuân thủ đúng quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của quốc tế, góp phần bảo vệ, bảo tồn nguồn lợi thủy sản và phát triển nghề cá bền vững; cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương chung tay tháo gỡ “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) và thực hiện có hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội; góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ bền chặt, gắn bó giữa Quân đội với nhân dân, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Chương trình cũng trao 50 suất quà tặng các gia đình ngư dân hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; cấp phát 250 lá cờ Tổ quốc cùng nhiều tài liệu, tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền pháp luật về biển đảo và khai thác thủy sản bền vững.