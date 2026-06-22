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VOV.VN - Từ vùng cát khô cằn của Quảng Trị, khoai deo đã trở thành sản phẩm giúp người dân xã Ninh Châu đổi đời. Đặc sản dân dã này không chỉ tạo sinh kế bền vững mà còn mang về doanh thu hơn 40 tỷ đồng mỗi năm, góp phần thay đổi diện mạo địa phương.
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khoai deo, đặc sản của Quảng Trị, món ăn từ khoai lang
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2026-06/tiktok_clip_22-6.m3u8
Tác giả
PV/VOV.VN (tổng hợp)
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