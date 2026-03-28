中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vùng mía Đông Đắk Lắk nguy cơ trễ vụ thu hoạch vì khó tìm nhân công

Thứ Bảy, 10:41, 28/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Như thường lệ, cuối tháng 3 sẽ là thời điểm cuối cùng để hoàn tất vụ ép ở các vùng nguyên liệu mía tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, do khan hiếm nhân công, niên vụ này có nhiều diện tích vẫn chưa thể thu hoạch. Mía quá vụ có thể giảm cả năng suất và trữ đường, khiến nông dân thiệt hại đáng kể.

Rẫy mía rộng 1,4 ha của gia đình chị La Mo Thị Lạc, ở thôn 1, xã Xuân Phước, đã héo khô, thân mía bắt đầu teo tóp. Theo chị Lạc, do thiếu nhân công thu hoạch, chị mới thu được 1/3 diện tích.

Chị Lạc lo lắng cho biết: “Nhân công hiện nay khó thuê lắm, giá lại cao nữa. Năm trước thuê chặt chỉ 1.400 đồng/bó, nay lên 1.600 hay thậm chí 1.800 đồng/bó".

Không riêng gia đình chị Lạc, tình trạng khan hiếm lao động đang diễn ra đồng loạt tại các xã miền núi phía Đông tỉnh Đắk Lắk, như Phú Mỡ, Suối Trai, Vân Hoà, Xuân Phước… Không chỉ ngày công đắt đỏ mà năng suất thu hoạch cũng giảm thấp vì có những diện tích bị gãy đổ do bão số 13 năm 2025.

vung mia Dong Dak lak nguy co tre vu thu hoach vi kho tim nhan cong hinh anh 1
Người trồng mía ở các xã miền núi phía Đông tỉnh Đắk Lắk đang đối diện nguy cơ thua lỗ vụ mía 2025–2026.

Anh Sô Miền, thợ chặt mía nhiều năm ở xã Xuân Phước và vùng lân cận chia sẻ: “Do mía ảnh hưởng bão số 13 năm ngoái làm ngã, đổ khiến năng suất mía giảm nên làm nghề này công không cao. Đạt công cao nhất cũng chỉ được 250.000 đồng”.

Các xã Phú Mỡ, Xuân Phước, Suối Trai, Xuân Hoà thuộc khu vực miền núi nằm ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Tại khu vực này, mía là một trong những cây trồng chủ lực. Vụ mía năm nay năng suất giảm khoảng 10%, cộng giá bán giảm đôi chút, hiện quanh mức 800.000 – 850.000 đồng/tấn tại ruộng, người trồng mía đối mặt nhiều khó khăn, thậm chí thua lỗ.

Anh Sô Minh Hùng, một hộ dân có 2,5 ha mía ở xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk bày tỏ: "Hôm trước tôi tìm được nhân công rồi, họ chốt giá 270.000 đồng/ngày và chặt được 5–10 tấn rồi nghỉ. Sau đó, họ đòi tăng lên 300.000 đồng/ngày nhưng cũng không thấy ra chặt nữa. Mưa bão khiến mía đổ, gãy, trữ đường giảm, còn công thì đòi cao. Bà con năm nay khốn đốn vì cây mía, lỗ là chắc rồi".

vung mia Dong Dak lak nguy co tre vu thu hoach vi kho tim nhan cong hinh anh 2
Nhiều diện tích mía ở nhiều xã miền núi phía Đông tỉnh Đắk Lắk đã quá thời gian thu hoạch, lá khô xác, cây bắt đầu héo.

Vùng mía phía Đông tỉnh Đắk Lắk (địa bàn tỉnh Phú Yên cũ) có khoảng 23.000 ha, khoảng 7.000 ha trong đó được trồng tại các xã miền núi khó khăn. Trong bối cảnh khan hiếm nhân công thu hoạch như hiện nay, các xã khuyến cáo bà con tranh thủ hoán đổi công, tận dụng tối đa nhân lực tại chỗ để thu hoạch kịp thời.

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên
Tag: giá mía mía đường Đắk Lắk phú yên cũ giá mía giảm nông dân nông dân trồng mía
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Gia Lai: Trồng 3 hecta mía lãi ròng 100 triệu đồng

VOV.VN - Niên vụ mía 2025 - 2026 tại tỉnh Gia Lai - vựa mía lớn nhất Miền Trung - Tây Nguyên đang dần khép lại trong niềm phấn khởi cho nông dân. Năm nay, giá mía ổn định ở mức 1 triệu đồng/tấn, trong khi chi phí sản xuất giảm và năng suất tăng nhờ mô hình liên kết ngày càng bền chặt giữa nhà máy và nông dân.

Những vụ mía ngọt trên nền đất khô cằn ở vùng dân tộc thiểu số Gia Lai

VOV.VN - Trên vùng đất sỏi pha cát khô cằn ở xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai (trước là xã HBông, huyện Chư Sê, Gia Lai), hơn 1.000 hộ dân chủ yếu là bà con Jarai đã mạnh dạn chuyển từ ngô, sắn, đậu sang trồng mía.

Mía ngọt trên vùng Đông Trường Sơn: Sinh kế bền vững cho nông dân Gia Lai

VOV.VN - Với sự đồng hành của doanh nghiệp, chính quyền và người dân, việc xây dựng cánh đồng mía lớn ở vùng phía Đông của tỉnh Gia Lai đang tiếp tục được đẩy mạnh để tạo nên một vùng mía cơ giới hóa toàn diện.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST