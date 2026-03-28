Vùng mía Đông Đắk Lắk nguy cơ trễ vụ thu hoạch vì khó tìm nhân công

Rẫy mía rộng 1,4 ha của gia đình chị La Mo Thị Lạc, ở thôn 1, xã Xuân Phước, đã héo khô, thân mía bắt đầu teo tóp. Theo chị Lạc, do thiếu nhân công thu hoạch, chị mới thu được 1/3 diện tích.

Chị Lạc lo lắng cho biết: “Nhân công hiện nay khó thuê lắm, giá lại cao nữa. Năm trước thuê chặt chỉ 1.400 đồng/bó, nay lên 1.600 hay thậm chí 1.800 đồng/bó".

Không riêng gia đình chị Lạc, tình trạng khan hiếm lao động đang diễn ra đồng loạt tại các xã miền núi phía Đông tỉnh Đắk Lắk, như Phú Mỡ, Suối Trai, Vân Hoà, Xuân Phước… Không chỉ ngày công đắt đỏ mà năng suất thu hoạch cũng giảm thấp vì có những diện tích bị gãy đổ do bão số 13 năm 2025.

Người trồng mía ở các xã miền núi phía Đông tỉnh Đắk Lắk đang đối diện nguy cơ thua lỗ vụ mía 2025–2026.

Anh Sô Miền, thợ chặt mía nhiều năm ở xã Xuân Phước và vùng lân cận chia sẻ: “Do mía ảnh hưởng bão số 13 năm ngoái làm ngã, đổ khiến năng suất mía giảm nên làm nghề này công không cao. Đạt công cao nhất cũng chỉ được 250.000 đồng”.

Các xã Phú Mỡ, Xuân Phước, Suối Trai, Xuân Hoà thuộc khu vực miền núi nằm ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Tại khu vực này, mía là một trong những cây trồng chủ lực. Vụ mía năm nay năng suất giảm khoảng 10%, cộng giá bán giảm đôi chút, hiện quanh mức 800.000 – 850.000 đồng/tấn tại ruộng, người trồng mía đối mặt nhiều khó khăn, thậm chí thua lỗ.

Anh Sô Minh Hùng, một hộ dân có 2,5 ha mía ở xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk bày tỏ: "Hôm trước tôi tìm được nhân công rồi, họ chốt giá 270.000 đồng/ngày và chặt được 5–10 tấn rồi nghỉ. Sau đó, họ đòi tăng lên 300.000 đồng/ngày nhưng cũng không thấy ra chặt nữa. Mưa bão khiến mía đổ, gãy, trữ đường giảm, còn công thì đòi cao. Bà con năm nay khốn đốn vì cây mía, lỗ là chắc rồi".

Nhiều diện tích mía ở nhiều xã miền núi phía Đông tỉnh Đắk Lắk đã quá thời gian thu hoạch, lá khô xác, cây bắt đầu héo.

Vùng mía phía Đông tỉnh Đắk Lắk (địa bàn tỉnh Phú Yên cũ) có khoảng 23.000 ha, khoảng 7.000 ha trong đó được trồng tại các xã miền núi khó khăn. Trong bối cảnh khan hiếm nhân công thu hoạch như hiện nay, các xã khuyến cáo bà con tranh thủ hoán đổi công, tận dụng tối đa nhân lực tại chỗ để thu hoạch kịp thời.