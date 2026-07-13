Tóm tắt

VOV.VN - Giữa vùng đất khô hạn Phan Rang (Khánh Hòa), một vườn chà là rộng hơn 2.000m² gây chú ý khi cho trái sai trĩu, màu sắc rực rỡ và được bán với giá từ 500.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/kg. Dù giá cao, sản lượng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu.

