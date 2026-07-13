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Tóm tắt
VOV.VN - Giữa vùng đất khô hạn Phan Rang (Khánh Hòa), một vườn chà là rộng hơn 2.000m² gây chú ý khi cho trái sai trĩu, màu sắc rực rỡ và được bán với giá từ 500.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/kg. Dù giá cao, sản lượng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu.
Tags hiển thị
chà là Phan Rang, vườn chà là Khánh Hòa, chà là cao cấp Việt Nam, giống chà là Yellow Barhee Red Barhee, mô hình trồng chà là kinh tế cao,
Video
https://vid.vov.vn/2026-07/tt-cha-la.m3u8
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2026-07/tt-cha-la.m3u8
Tác giả
Ánh Phương/VOV.VN
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